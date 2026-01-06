НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -20

0 м/c,

штиль.

 760мм 84%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Тест на истинного ярославца
«Умные решения»
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Кто ездит в Переславль на выходные
Елена Летучая рассказала, как ставить цели
Чек-лист важных обследований
Травмпункты в Ярославле
Где отметить Рождество
Происшествия Белый медведь напал на семью с ребенком в российском регионе — в каком они состоянии

Белый медведь напал на семью с ребенком в российском регионе — в каком они состоянии

Хищник вышел, когда семья рыбачила

182
Одного из пострадавших в больницу увезут санавиацией | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUОдного из пострадавших в больницу увезут санавиацией | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Одного из пострадавших в больницу увезут санавиацией

Источник:
Дмитрий Емельянов / E1.RU

Белый медведь напал на семью из троих человек во время рыбалки на севере Красноярского края. Об этом сообщили в полиции региона.

Мужчина, его сын и племянник занимались промыслом. Все трое получили разные травмы из-за нападения.

Нашим коллегам из NGS24.RU стало известно, что у 42-летнего мужчины разодрано плечо, его 20-летний сын пострадал сильнее всего — у него травма волосистой части головы, 10-летний мальчик отделался разодранной губой. Вместе с ними была 36-летняя женщина, она не пострадала.

Участковый вместе с местными жителями выехали к месту — в полиции региона сообщили, что всё произошло в 40 километрах от поселка Носок, в рыболовецкой точке Пучевск. Техника спугнула хищника. Местные оповестили всех рыбаков о диком звере.

Семью вывезли в поселок, а 20-летнего северянина санавиацией отправят в больницу Дудинки. Вопрос с его транспортировкой на момент написания новости еще решался.

Бывает и наоборот — животные страдают из-за людей. Белого медведя ранили в Диксоне в сентябре 2022 года. Тогда на Таймыр выехали специалисты из Москвы и Красноярска, которые доставили хищника в Норильск, а 6 сентября — в Москву. Там при обследовании медведя на теле нашли около 30 отверстий от огнестрельных ранений разного диаметра. У него отказали задние лапы.

Почти год хищник прожил в Московском зоопарке, там за ним ухаживали специалисты. Животное быстро стало звездой в интернете. Милые видео с Диксоном мы публиковали в этом сюжете.

Однако в сентябре 2023 года он скончался от острой сердечно-легочной недостаточности.

ПО ТЕМЕ
Кадрия КатцинаКадрия Катцина
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Белый медведь Нападение медведя Красноярский край
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Дядя Фёдор, пес и дичь: во что Андреасян превратил «Простоквашино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
От Эдуарда Успенского остались одни уши. Как «Чебурашка 2» всё дальше уводит нас от советского оригинала — честный отзыв
Илья Овсянников
журналист
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Рекомендуем