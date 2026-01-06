Белый медведь напал на семью с ребенком в российском регионе — в каком они состоянии

Одного из пострадавших в больницу увезут санавиацией Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Белый медведь напал на семью из троих человек во время рыбалки на севере Красноярского края. Об этом сообщили в полиции региона.

Мужчина, его сын и племянник занимались промыслом. Все трое получили разные травмы из-за нападения.

Нашим коллегам из NGS24.RU стало известно, что у 42-летнего мужчины разодрано плечо, его 20-летний сын пострадал сильнее всего — у него травма волосистой части головы, 10-летний мальчик отделался разодранной губой. Вместе с ними была 36-летняя женщина, она не пострадала.

Участковый вместе с местными жителями выехали к месту — в полиции региона сообщили, что всё произошло в 40 километрах от поселка Носок, в рыболовецкой точке Пучевск. Техника спугнула хищника. Местные оповестили всех рыбаков о диком звере.

Семью вывезли в поселок, а 20-летнего северянина санавиацией отправят в больницу Дудинки. Вопрос с его транспортировкой на момент написания новости еще решался.

Бывает и наоборот — животные страдают из-за людей. Белого медведя ранили в Диксоне в сентябре 2022 года. Тогда на Таймыр выехали специалисты из Москвы и Красноярска, которые доставили хищника в Норильск, а 6 сентября — в Москву. Там при обследовании медведя на теле нашли около 30 отверстий от огнестрельных ранений разного диаметра. У него отказали задние лапы.

Почти год хищник прожил в Московском зоопарке, там за ним ухаживали специалисты. Животное быстро стало звездой в интернете. Милые видео с Диксоном мы публиковали в этом сюжете.