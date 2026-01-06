Обломки дрона рухнули на многоэтажку в Твери: есть погибшие — кадры

На месте происшествия организовали работу оперативного штаба Источник: Тверская область. Официально / Telegram

В Твери в результате отражения атаки беспилотников осколки дрона влетели в окно квартиры девятиэтажки. Подробности об ударах сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

«В Твери в результате отражения атаки БПЛА обломок беспилотника попал в окна одной из квартир 9-го этажа многоквартирного дома. На месте работают все оперативные службы. Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 03:45. Из соседней квартиры спасен пострадавший. Один человек погиб», — говорится в сообщении Telegram-канала «Тверская область. Официально».

Источник: Тверская область. Официально / Telegram

Позже Королев сообщил, что пожар полностью потушили, а количество пострадавших увеличилось до двух человек. Однако от госпитализации они отказались.

Кроме того, жителей соседних квартир эвакуировали, им оказывается необходимая помощь. Организована работа оперативного штаба. Сейчас криминалисты детально устанавливают все обстоятельства случившегося.

+1

Ранее двое мужчин погибли в Белгородской области во время атак дронов. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 по мск уничтожено 55 беспилотников.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.