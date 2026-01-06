Над 10 регионами России сбили массовый налет дронов — есть погибшие и раненые

Двое мужчин погибли в Белгородской области во время атак дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.
«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона погиб мужчина. От полученного ранения он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.
А в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте.
Также в Судже в результате атаки дрона ранения получил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов.
«В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже», — написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, священнослужитель получил осколочные ранения лица и левой ноги. Медики оказали ему первую помощь.
Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по мск уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов:
31 БПЛА — над территорией Брянской области;
11 БПЛА — над территорией Ростовской области;
3 БПЛА — над территорией Белгородской области;
2 БПЛА — над территорией Волгоградской области;
2 БПЛА — над территорией Рязанской области;
2 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву;
1 БПЛА — над территорией Курской области;
1 БПЛА — над территорией Пензенской области;
1 БПЛА — над территорией Смоленской области;
1 БПЛА — над территорией Тульской области.
Отметим, ранее сообщалось, что за период с 11:00 до 20:00 по мск было уничтожено 92 беспилотника. Под ударами оказалось 9 регионов России.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.