Происшествия Над 10 регионами России сбили массовый налет дронов — есть погибшие и раненые

За несколько часов уничтожено более 50 беспилотников

За последние часы больше всего БПЛА&nbsp; уничтожено над Брянской областью | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗа последние часы больше всего БПЛА&nbsp; уничтожено над Брянской областью | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За последние часы больше всего БПЛА  уничтожено над Брянской областью

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Двое мужчин погибли в Белгородской области во время атак дронов. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

«В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона погиб мужчина. От полученного ранения он скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — говорится в сообщении.

А в селе Белянка Шебекинского округа беспилотник атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте.

Также в Судже в результате атаки дрона ранения получил настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов.

«В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже», — написал губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, священнослужитель получил осколочные ранения лица и левой ноги. Медики оказали ему первую помощь.

Как сообщили в Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по мск уничтожено 55 беспилотных летательных аппаратов:

  • 31 БПЛА — над территорией Брянской области;

  • 11 БПЛА — над территорией Ростовской области;

  • 3 БПЛА — над территорией Белгородской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Волгоградской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Рязанской области;

  • 2 БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе 1, летевший на Москву;

  • 1 БПЛА — над территорией Курской области;

  • 1 БПЛА — над территорией Пензенской области;

  • 1 БПЛА — над территорией Смоленской области;

  • 1 БПЛА — над территорией Тульской области.

Отметим, ранее сообщалось, что за период с 11:00 до 20:00 по мск было уничтожено 92 беспилотника. Под ударами оказалось 9 регионов России.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
40 минут
Над Ярославлем так и не написали сколько сбито, я уже насчитал 11 хлопков
Гость
31 минута
Оповещение по тв было 2:49, смс 3:18, канал яеврава не знаю, я там забанен
Читать все комментарии
Гость
