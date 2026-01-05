НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Смертельное ДТП в Забайкальском крае: две машины сильно помяло, погиб ребенок — кадры

Смертельное ДТП в Забайкальском крае: две машины сильно помяло, погиб ребенок — кадры

На трассе столкнулись три автомобиля

241
Машина сильно повреждена | Источник: Госавтоинспекция ЗабайкальяМашина сильно повреждена | Источник: Госавтоинспекция Забайкалья

Машина сильно повреждена

Источник:

Госавтоинспекция Забайкалья

Три машины столкнулись на выезде с поселка Песчанка в Чите. В одном из авто были дети, девочка погибла, сообщили наши коллеги из CHITA.RU.

«Девочка погибла при столкновении трех машин, которое произошло днем 5 января на выезде из Песчанки в Чите», — рассказали нашим коллегам в пресс-службе Минздрава Забайкалья.

В ведомстве отметили, что в аварии пострадали двое детей — девочка погибла. Еще один ребенок находится в удовлетворительном состоянии, его не госпитализировали.

Помимо детей в ДТП пострадали пятеро взрослых — из них четверо в состояний средней степени тяжести. Один человек в тяжелом состоянии. Все получают необходимую медицинскую помощь.

В одной машине были дети | Источник: «Дорожная обстановка» / TelegramВ одной машине были дети | Источник: «Дорожная обстановка» / Telegram

В одной машине были дети

Источник:

«Дорожная обстановка» / Telegram

Два автомобиля сильно повреждены | Источник: «Дорожная обстановка» / TelegramДва автомобиля сильно повреждены | Источник: «Дорожная обстановка» / Telegram

Два автомобиля сильно повреждены

Источник:

«Дорожная обстановка» / Telegram

По предварительной информации Госавтоинспекции, на выезде с поселка Песчанка, на 11-м километре трассы Чита — Забайкальск столкнулись три машины: Toyota Wish, Toyota Corona и Kia Sorento. В результате ДТП два автомобиля очень сильно помяло.

В разговоре с CHITA.RU очевидцы сообщили, что авария произошла из-за того, что один из автомобилей занесло, и он не справился с управлением. После этого на трассе образовалась большая пробка.

Источник:

Госавтоинспекция Забайкалья

Прокуратура начала проверку по факту происшествия. На место выехал прокурор Читинского района Булат Галсанов.

Алена Смагина
Алена Смагина
