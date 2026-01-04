НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
250 беспилотников атаковали Россию: они нацелились на столицу. Есть раненые и погибший

250 беспилотников атаковали Россию: они нацелились на столицу. Есть раненые и погибший

На месте падения обломков работают экстренные службы

382
Под атаки попали 14 территорий | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)Под атаки попали 14 территорий | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

Под атаки попали 14 территорий

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU (фото носит иллюстративный характер)

В воскресенье, 4 января, регионы России подверглись массовой атаке дронов. За несколько часов средства ПВО сбили 253 беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Больше всего под удар попали Брянская и Белгородская области, Московский регион.

С 13:00 до 20:00 мск ПВО перехватили и уничтожили БПЛА:

  • 86 — над Брянской областью;

  • 53 — над Белгородской областью;

  • 39 — над Московским регионом,

  • 27 — над Калужской областью;

  • 14 — над Курской областью;

  • 8 — над Рязанской областью;

  • 8 — над Тульской областью;

  • 3 — над Владимирской областью;

  • 3 — над Волгоградской областью;

  • 3 — над Липецкой областью;

  • 3 — над Орловской областью;

  • 3 — над Ростовской областью;

  • 2 — над Воронежской областью

  • 1 — над Смоленской областью.

При этом атака на Москву не закончилась. Как пишет в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин, еще один беспилотник сбили около 21:00 мск.

В других регионах удары дронов обернулись последствиями. Так, в Курской области погиб один человек, когда беспилотник атаковал деревню Новую Николаевку.

«В результате удара погиб 55-летний мужчина. Самые искренние слова соболезнования родным и близким. Никакие слова не помогут справиться с этой потерей», — написал губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В Белгородской области из-за ударов дронов ранены три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным Минобороны, до этого за сутки над регионами России сбили еще больше 210 БПЛА.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
