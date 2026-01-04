Мощный снегопад обрушился на Татарстан. Гигантские пробки на трассах и десятки задержанных авиарейсов

Автобусам и большегрузам запретили въезд на федеральные трассы Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Снегопад добрался до Татарстана. В регионе метель и сильный ветер уже вторые сутки, а видимость на дорогах практически нулевая. Рассказываем, что известно о снежном коллапсе.

Из-за непогоды парализовало некоторые участки дорог. Автобусам и большегрузам запретили въезд на федеральные трассы.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 08.00 введено временное ограничение движения для автобусов и грузовых автомобилей на федеральной автодороге „Казань-Оренбург“ (до Альметьевска), на федеральной автодороге „Казань-Ульяновск“, — говорится в сообщении Telegram-канала Госавтоинспекции Татарстана.

Также движение закрыли от Казани до Набережных Челнов. Из-за ограничений на трассе Р-241 (Казань-Ульяновск) автомобили оказались заблокированы на протяжении 10 километров в обоих направлениях. Водители отмечают, что стоят в пробке уже несколько часов.

Не обошлось и без трагедии. Так, в Нижнекамском районе автомобилист не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с другим авто. Он и его пассажир скончались на месте, передает Госавтоинспекция Татарстана.

Еще одна авария из-за плохой видимости случилась в Лаишевском районе. ДТП произошло на дороге Казань — Апастово. Там снегоуборочная техника столкнулась с легковым автомобилем, из-за чего образовалась пробка, пишут наши коллеги из 116.RU.

Также в некоторых районах региона замело дворы, тротуары и подземные переходы. В Казани люди буквально пробираются через сугробы и откапывают свои машины.

«Прогулка по сугробам превратилась в кардио», — отметила одна из жительниц.

Источник: КазанДА / Telegram

Источник: КазанДА / Telegram

Источник: Казань на максималках / Telegram

Не повезло и аэропорту Казани. Пассажиры ждут своих вылетов уже много часов. Очевидцы делятся кадрами, как самолеты стоят в заснеженной полосе.

Источник: КазаньДА / Telegram

Из-за непогоды на запасные аэродромы в Самару, Уфу, Москву и Нижний Новгород ушли авиалайнеры, летевшие из Шри-Ланки, Новокузнецка, Москвы и Ташкента. Синоптики отмечают, что сегодня вечером снежный циклон уйдет в сторону Пермского края.

На днях снегом засыпало несколько районов Краснодарского края и Адыгеи. Завалило железнодорожные пути, а в некоторых местах оборвались провода.