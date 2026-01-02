Сотни россиян застряли на границе с Грузией из-за снежного коллапса — кадры

Многие потеряли деньги из-за простоя Источник: anna_mahova / Верхний Ларс Чат / Telegram

На границе с Грузией застряли сотни россиян. Дороги завалило снегом, и проезд закрыли. Рассказываем, что известно о коллапсе.

Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП «Верхний Ларс»), из-за опасности схода лавин. Об этом говорится в сообщении местного департамента автомобильных дорог.

В чате для путешественников, желающих пересечь границу России и Грузии, россияне делятся адресами гостиниц и кафе, где можно переждать коллапс. Многим пришлось изменить планы на отдых из-за непогоды. К сожалению, некоторые потеряли деньги, поскольку заранее бронировали гостиницы, но не смогли заехать в назначенный день.

«Приехали вчера на границу — закрыто. Поехали ночевать в гостиницу в Ингушетии. Здесь рядом, сразу за мостом. Сегодня приехали на границу 14:00 — закрыто. Сотрудники, которые сдерживают очередь, сказали, что вряд ли сегодня откроют. С утра до обеда на российской стороне было солнечно, но сейчас начинается снегопад», — написал один из застрявших на границе, Ринат А., в «Верхний Ларс Чат».

Когда точно откроют проезд, неизвестно. Однако на дорогах активно работает снегоуборочная техника.

Погода же налаживаться не собирается. В Национальном агентстве окружающей среды предупредили о падении температуры в Грузии до минусовой 3 и 4 января. Согласно прогнозу, температура ночью в Колхидской долине достигнет -8 градусов, а в регионе Шида Картли столбик термометра опустится до -17.