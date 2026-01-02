НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -18

3 м/c,

ю-в.

 747мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Переименование деревень
«Умные решения»
Зарплаты ярославцев
Кто ездит в Переславль на выходные
Ярославцы собрались на набережной. Что происходит
Чек-лист важных обследований
Погода на первые дни января
Отражена атака БПЛА
Происшествия Сотни россиян застряли на границе с Грузией из-за снежного коллапса — кадры

Сотни россиян застряли на границе с Грузией из-за снежного коллапса — кадры

Улучшения погоды не ожидается

73
Многие потеряли деньги из-за простоя | Источник: anna_mahova / Верхний Ларс Чат / Telegram Многие потеряли деньги из-за простоя | Источник: anna_mahova / Верхний Ларс Чат / Telegram

Многие потеряли деньги из-за простоя

Источник:

anna_mahova / Верхний Ларс Чат / Telegram

На границе с Грузией застряли сотни россиян. Дороги завалило снегом, и проезд закрыли. Рассказываем, что известно о коллапсе. 

Движение всех видов транспорта запрещено на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП «Верхний Ларс»), из-за опасности схода лавин. Об этом говорится в сообщении местного департамента автомобильных дорог.

Источник:

Lenkevich / Верхний Ларс Чат / Telegram

В чате для путешественников, желающих пересечь границу России и Грузии, россияне делятся адресами гостиниц и кафе, где можно переждать коллапс. Многим пришлось изменить планы на отдых из-за непогоды. К сожалению, некоторые потеряли деньги, поскольку заранее бронировали гостиницы, но не смогли заехать в назначенный день. 

Источник:

DiLen22 / Верхний Ларс Чат / Telegram

«Приехали вчера на границу — закрыто. Поехали ночевать в гостиницу в Ингушетии. Здесь рядом, сразу за мостом. Сегодня приехали на границу 14:00 — закрыто. Сотрудники, которые сдерживают очередь, сказали, что вряд ли сегодня откроют. С утра до обеда на российской стороне было солнечно, но сейчас начинается снегопад», — написал один из застрявших на границе, Ринат А., в «Верхний Ларс Чат».

Источник: BuratinoAS / Верхний Ларс Чат / Telegram Источник: BuratinoAS / Верхний Ларс Чат / Telegram
Источник:

BuratinoAS / Верхний Ларс Чат / Telegram

Когда точно откроют проезд, неизвестно. Однако на дорогах активно работает снегоуборочная техника. 

Погода же налаживаться не собирается. В Национальном агентстве окружающей среды предупредили о падении температуры в Грузии до минусовой 3 и 4 января. Согласно прогнозу, температура ночью в Колхидской долине достигнет -8 градусов, а в регионе Шида Картли столбик термометра опустится до -17.

На ряде дорог ожидается гололедица. Также морозы станут причиной и ограничения движения. Более того, некоторые районы могут остаться без света из-за обледенения линий электропередачи. 

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Грузия Верхний Ларс Закрытие границы Снег
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Билет в затяжное судебное путешествие». Адвокат — о том, почему опасно брать расписки с должников
Андрей Саунин
адвокат
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Рекомендуем