«Берут чемоданы и уходят через лес». Как пассажиры встречали Новый год на юге в застрявших из-за снега поездах

Этот Новый год люди запомнят надолго Источник: @iraplahotina; @polina__zakharova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В ночь на 31 декабря Краснодарский край и Адыгею засыпало снегом. Из-за этого больше 50 поездов и тысячи пассажиров оказались в снежном плену. Люди жаловались на отсутствие информации о том, что произошло. Во многих вагонах закончилась еда и вода, туалеты были закрыты.

Некоторые из пассажиров уже смогли добраться до родных городов или разместиться в отелях, где планировали встретить Новый год. У большинства поезда приехали с задержкой на 11 часов, но есть и те, кто провел в вагоне лишние сутки. Пока нет актуальной информации, сколько составов 2 января еще находятся в пути.

93.RU собрали истории людей о том, как они переживали происходящее и встречали Новый год, танцуя посреди полок в плацкарте.

В заложниках

Поначалу пассажиры, оказавшиеся в заложниках у РЖД, пытались разобраться, что делать, и получить хоть какую-то информацию, оставшись без света, еды и связи на многие часы.

Один из пассажиров, у которого поезд остановился на 12 часов в районе Кропоткина, записал на видео разговор с начальником поезда. Пассажир просил сообщить людям в вагонах, какая сейчас ситуация.

«Когда мы поедем, я не знаю. Еду раздаем, всё, что есть. Диспетчеры информацию не говорят», — отвечала начальник поезда.

Источник: @sitnikov7 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Люди хотели выйти, но сотрудники РЖД не открывали им двери вагона, ссылаясь на то, что у них нет на это разрешения, а выходить в поле запрещено, и они могут лишиться работы в случае нарушений. Но некоторым пассажирам всё равно удалось выбраться. Они решили своими силами добраться до мест назначения.

Пассажиры жаловались, что компания РЖД отчиталась, как все обеспечены едой, но на самом деле ситуация была патовая. Некоторым выдали дошираки, при условии что не было горячей воды в вагоне. Другие же прождали свой паек больше 10 часов.

«Люди берут чемоданы и уходят через лес пешком, так как нет никакого понимания, когда мы приедем, в части поезда нет света и воды, туалеты не работают, у моих детей аллергия на глютен, за 16 часов сухпаек дали: доширак и печенье…», — рассказала мама двух детей.

Источник: @mark_i_eseni / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поезд опоздал на 26 часов

Полина из Москвы так и планировала отметить Новый год в поезде. Но прибыть в Адлер ее поезд должен был 1 января около 05:00, а в итоге девушка оказалась у моря только утром 2 января. Задержка составила 26 часов.

«Мы всю ночь стояли в поле, у нас не было электричества, отопления, еды, туалеты не работали. Ладно я поехала в поездку целенаправленно, чтобы встретить Новый год в поезде, но люди, которые спешили к своей семье… Один мужчина сказал, что он три года не отмечал Новый год с семьей, и он не успел…»

Источник: @polina__zakharova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но девушка осталась довольна тем, как прошла ее новогодняя ночь. По словам Полины, она познакомилась с прекрасными людьми, и этот праздник она запомнит надолго. Но всё равно поездка без электричества, еды и с переполненными туалетами сильно вымотала Полину.

Источник: @polina__zakharova / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Это был худший Новый год в моей взрослой жизни»

Куда меньше повезло Анастасии из Ростова. Она планировала встретить Новый год в Стамбуле. Но поезд до Сочи дошел с опозданием на 11 часов. Билеты, как и плата за отель, сгорели, а новогоднюю ночь пришлось встретить в поезде.

«Всё начиналось с задержки поезда до Сочи на 1 час, потому что в Туапсе выпал снег. А продолжилось тем, что оборвались линии электропередач, и сначала мы по 10 минут ехали и 30 минут стояли, а потом стояли 8 часов на одном месте в 4 часах от Сочи. Примерно через 3 часа в вагоне-бистро закончилась вся еда, потом вода, а через 4 часа закончилось электричество и закрыли уборные. Новый год мы встретили в поезде. И это был худший Новый год в моей взрослой жизни», — рассказывает Анастасия.

Источник: @an_tiffany / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но на этом история Анастасии не закончилась. Уже в Сочи они решила попробовать всё же улететь в Стамбул, вновь купила билеты, но рейс перенесли с 1 января 13:00 на 2 января 01:00. В итоге эти билеты тоже пришлось сдать, и Анастасия вернулась в Ростов, хотя и тут не обошлось без приключений — поезд задержали. В итоге ростовчанка потеряла около 150 000 рублей.

Более 11 часов посреди леса без связи, еды и воды простояла также Лиза из Краснодара, которая хотела отметить Новый год в Сириусе.

Источник: @etolinzi / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Из Краснодара мы выехали в 07:30. Уже после двух часов поездки мы начали стоять. Сначала мы останавливались на час, проедем 10 минут и снова останавливались на час. Потом мы стояли от двух часов. По расписанию мы должны были приехать 31 декабря в 15:25, но мы стояли посреди леса до 23:00, нам выключили свет и закрыли туалеты. Новый год испорчен. Вопросов несколько: кто вернет деньги за эту поездку и кто будет отвечать за простой отелей. Это огромные финансовые и эмоциональные потери», — рассказывает девушка. Елизавета в итоге добралась до своего отеля 1 января около 03:00.

Украсили купе и смотрели речь президента на телефонах

Единственное, что спасало многих людей, оказавшихся в новогоднюю ночь в поездах, это поддержка пассажиров по несчастью. Вместе они украшали как могли свои полки, разливали шампанское, делились едой и пытались найти хоть что-то хорошее в случившемся.

«В 22:00 начали создавать новогоднюю атмосферу в купе. Накрыли стол, включили фильм (в надежде, что зарядки на планшете хватит), погадали на литературных картах всему вагону, проводили 2025 год», — рассказала Ирина, пассажирка поезда Москва — Нальчик.

Источник: @iraplahotina / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Ожидался спа-отель и ресторан в Сочи, а сбылся застрявший на 10+часов поезд без связи. Но именно такие истории помнятся всю жизнь и дают философские инсайты», — написала Ксения из Краснодара и опубликовала видео.