«Получит доступ не только к камере»: можно ли давать незнакомцам звонить с вашего телефона — разбор

Как правило, в общественных местах есть сотрудники, к которым можно обратиться за помощью Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В местах большого скопления людей, например на вокзалах или в аэропортах, к людям могут подходить незнакомцы и просить телефон, чтобы позвонить. Как правило, объяснения этому простые — собственный смартфон разрядился, а ситуация экстренная. С одной стороны, хочется помочь человеку, с другой — в телефоне хранится много личной информации и нет никакого желания стать жертвой злоумышленников. NGS.RU выяснил, как вести себя в такой ситуации и к кому обращаться за помощью в случае, если вы остались без телефона на вокзале или в аэропорту.

Включаем громкую связь

Телефон — ключ к большому сегменту цифровой жизни человека. Сейчас есть много сервисов, для доступа к которым нужен смартфон, подчеркивает Андрей Иванов, заведующий кафедрой защиты информации НГТУ НЭТИ. Поэтому нужно быть внимательным, если телефон просят даже для короткого звонка.

«Естественно, рекомендуется в первую очередь избегать таких ситуаций. Потому что даже кратковременного отсутствия контроля над вашим телефоном может быть достаточно для мошенников», — отмечает специалист.

Самый простой сценарий в такой ситуации: человек, который просит телефон, заранее договаривается с помощником. Когда жертва дает смартфон в руки, на него приходит код авторизации на «Госуслугах», и злоумышленник передает его подельнику.

«Может быть цель узнать именно ваш номер телефона для использования в какой-то мошеннической схеме. После его получения владельца могут пытаться вовлечь в противоправные схемы или найти через телефон персональные данные», — приводит еще один пример Андрей Иванов.

Мошенники часто пытаются получить доступ к «Госуслугам» Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Андрей Сиденко, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского», отмечает, что, если телефон не заблокирован или разблокируется слишком просто, посторонний человек может увидеть, какими банковскими приложениями пользуется его владелец, какие социальные сети и мессенджеры установлены. Эта информация может быть использована позже, например для целевых атак, фишинга или попыток восстановления доступа к аккаунтам.

«Во-вторых, существует риск совершения звонка на платный номер или номер, который автоматически подключает платную подписку. В результате деньги могут начать списываться с баланса мобильного телефона или привязанной банковской карты, и владелец может заметить это не сразу», — отметил Андрей Сиденко.

Андрей Иванов уточнил, что для снижения рисков можно устанавливать различные сервисы по защите от спама, нежелательных звонков. Существуют специальные блокираторы, которые могут автоматически прерывать звонок в процессе разговора, если система реагирует на возможный разговор со злоумышленником.

«Если действительно сложилась такая ситуация, что нужно дать позвонить, то ничто не мешает самому набрать номер. Если он типовой, не международный или короткий, то, не выпуская телефона из рук, дать поговорить по громкой связи», — объяснил специалист.

Если человек всё-таки передал телефон в руки другому для звонка, то после этого стоит проверить исходящие вызовы, убедиться, что не поступали СМС с кодом доступа. Зайти на «Госуслуги» и убедиться, что на них никакой подозрительной активности нет. А также проверить мессенджеры, чтобы убедиться, что в аккаунт не зашли с другого устройства.

Эксперт Андрей Сиденко отмечает, что если у человека просят телефон для звонка в каком-то общественном месте, то можно порекомендовать обратиться на стойку информации.

Для любителей фото

В туристических местах люди могут давать свой телефон прохожим и просить сфотографировать. Это тоже может привести к неприятным последствиям.

«Ситуация кажется обычной и безопасной, но, если телефон разблокирован или включена функция фото без блокировки устройства, человек может получить доступ не только к камере. В этот момент он может пролистать фотографии, открыть переписку, посмотреть почту, социальные сети или другие личные данные», — объяснил эксперт «Лаборатории Касперского».

В таком случае даже кратковременный доступ к телефону может дать достаточно информации для мошеннических действий. Поэтому лучше либо не давать устройство, либо использовать режимы ограниченного доступа и держать телефон заблокированным.

«Зная всё это, вы должны всегда трезво оценивать ситуацию и принимать решение», — добавил Андрей Сиденко.

Что делать, если вы остались без связи

Бывает такое, что человек остается без телефона во время поездки. Его можно потерять или забыть в вагоне, нередки и случаи краж. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги объяснили, что делать в таком случае.

«Если пассажир остался без связи на вокзале и ему нужна помощь, он может обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала. На пригородном вокзале также можно обратиться и к администратору билетных касс. На остановочных пунктах, где есть продажа билетов, — к билетному кассиру», — ответили на запрос НГС.

На вокзалах можно обращаться за помощью к дежурным или кассирам Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В поезде дальнего следования пассажир может попросить помощи у проводника. В пригородных поездах — у контролера-кассира. В случае чрезвычайной ситуации, когда требуется неотложная помощь, пассажир пригородного поезда может нажать кнопку связи с кабиной машиниста.

«На вокзалах пассажиры могут воспользоваться услугой зарядки телефонов в залах ожидания. Также на многих крупных вокзалах есть услуга по аренде пауэрбанков для мобильных телефонов. Ей можно воспользоваться, когда вы понимаете, что в пути не будет возможности зарядить телефон или нет зарядного устройства. Воспользоваться услугой можно через приложение», — добавили в ЗСЖД.

Также есть сервис поиска забытых вещей, куда могут обратиться пассажиры, которые забыли свой телефон в поезде. Оставленные в вагоне вещи проводники передают на вокзалы ближайших станций. Заявку с описанием пропавшей вещи можно оформить в разделе «Услуги и сервисы» на сайте ОАО «РЖД».