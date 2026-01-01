В Индии тысячи людей отравились, погиб младенец. Из-за этого одного чиновника уволили: новости 1 января

Малыша не смогли спасти врачи (фото носит иллюстративный характер) Источник: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 января.

Люди погибли во время взрыва на горнолыжном курорте

В баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтане погибли около 40 человек. Порядка 100 посетителей получили ранения, пишет Le Nouvelliste.

Взрыв произошел в подвале бара около 01:30 ночи по местному времени (03:30 мск), после чего на первом этаже здания вспыхнул пожар. На тот момент в заведении находилось более 100 посетителей.

Многие получили тяжелые ожоги, передает телеканал RTS. Местные больницы переполнены. Раненых госпитализируют с помощью санитарных вертолетов.

Алкоголь и сигареты подорожали

С 1 января 2026 года в России выросли минимальные розничные цены на алкогольную и табачную продукцию. Это коснулось крепкого спиртного, пива, вина, сигарет, а также электронных сигарет и никотинсодержащей продукции.

Согласно приказу Минфина, с нового года повышены минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь. Теперь за пол-литра водки нельзя будет просить менее 409 рублей (было 349 рублей). Бренди подорожал до 605 рублей (с 472 рублей), а коньяк — до 755 рублей (с 651 рубля) за 0,5 л.

Минсельхоз с 1 января 2026 года установил новые минимальные розничные цены на следующую продукцию:

сигареты: пачка не может стоить дешевле 153 рублей;

электронные сигареты: 1 мл жидкости в картридже — 90 рублей, во флаконе — 72 рубля, в одноразовом устройстве — 120 рублей;

продукция с нагреваемым табаком: 1 грамм — не менее 24 рублей;

бестабачные смеси: 1 грамм — от 2 до 3 рублей в зависимости от размера упаковки.

Подробнее о росте акцизов на алкогольную и табачную продукцию рассказали в нашем материале.

На поезд начнут пускать без паспорта

Посадку на поезда по биометрии в первом квартале 2026 года запустят на трех маршрутах из Москвы — в Нижний Новгород, Иваново, Кострому и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе «Российских железных дорог» (РЖД).

Тестовые запуски пройдут на поездах «Ласточка». Чтобы воспользоваться сервисом, понадобится подтвержденная биометрия. Ее можно зарегистрировать в уполномоченном банке или на дому — с помощью выездной регистрации. Также граждане должны дать согласие на обработку персональных данных.

Кто сможет бесплатно ездить по платным дорогам

Владельцы электромобилей в 2026 году продолжат бесплатно ездить по платным дорогам. Власти РФ поддержали инициативу для водителей таких авто. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мы приняли решение поддержать продление возможности бесплатного проезда по платным трассам для электромобилей, произведенных в нашей стране, на 2026 год», — цитирует сказал Мантуров.

По его словам, бесплатный проезд стимулирует россиян покупать электромобили. Он отметил, что по результатам 2025 года объем предоставленных льгот для владельцев электромобилей составил порядка 40,3 миллиона рублей, пишет РИА Новости.

Мужчина проник на территорию резиденции принца Уильяма

Полиция Лондона задержала 39-летнего Дерека Игана, который проник на территорию Кенсингтонского дворца — резиденции наследника британского престола принца Уильяма и его супруги Кэтрин. Об этом сообщила газета The Sun.

Одним «визитом» мужчина не ограничился. Он побывал во дворце дважды подряд — 21 декабря и 23 декабря. После первого инцидента мужчину отпустили под залог.

По данным издания, принц и принцесса Уэльские отсутствовали во дворце в это время. К тому моменту они уже находились в усадьбе Анмер-холл на территории поместья Сандрингем на востоке Англии, где британская королевская семья традиционно встречает Рождество 25 декабря.

Болгария перешла на евро

Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. С 1 января фиксированный курс обмена болгарского лева составляет 1,95583 за один евро.

Таким образом, завершается 145-летняя история существования лева как национальной валюты, введенной в обращение в 1881 году.

8 июля Совет Евросоюза одобрил присоединение Болгарии к еврозоне. Страна вступила в Евросоюз 1 января 2007 года.

В Сочи мужчине оторвало руку фейерверком

В Лазаревском районе Сочи в новогоднюю ночь запуск фейерверка обернулся трагедией. В момент поджигания устройство сработало некорректно, его разорвало прямо в руках мужчины.

В результате он получил тяжелую травму, пострадавшему оторвало руку, от массивной кровопотери он скончался. Еще двое пострадали. У них ожоги и контузии, им оказывается медицинская помощь.

СКР проводит проверку и выясняет обстоятельства случившегося.

В Краснодарском крае встали поезда, а люди остались без электричества из-за снегопада

В Краснодарском крае продолжаются трудности из-за сильнейшего снегопада. Тысячи человек остаются без света, на железной дороге уже больше суток стоят поезда.

На некоторых участках высота снежного покрова достигала полутора метров. Более 1000 человек расчищают снежные заносы, чтобы освободить пути. Тысячам россиян пришлось отмечать Новый год в поездах

Пассажирам на вокзалах, чьи поезда задерживаются, предоставили места отдыха в бизнес-залах и в залах повышенной комфортности на вокзалах Ростов-Главный, Краснодар-1, Сочи, Адлер и других.

Тем, чей состав задержался на время до 15 часов, начислят сразу 7000 баллов. Если поезд задержали более чем на 15 часов — начислят 12 000 баллов.

Без света остаются около 43 тысяч человек, наиболее сложная ситуация в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. На местах работают больше 120 аварийных бригад.

В Индии тысячи людей отравились из-за воды

В индийском городе Индор в штате Мадхья-Прадеш 13 человек погибли после употребления воды из водопроводной сети. Об этом сообщил телеканал India TV.

Врачи также не смогли спасти шестимесячного ребенка и шесть женщин. После массового отравления власти штата отстранили от работы двух сотрудников муниципальной корпорации и уволили одного чиновника.

Общее число пострадавших, по информации телеканала, достигает около 1,3 тысячи человек. Более 100 жителей находятся в тяжелом состоянии, и власти не исключают дальнейшего роста летальных исходов.