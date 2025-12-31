Без воды и еды. Тысячи россиян встречают Новый год в 55 поездах из-за снежного плена на Кубани

В Сочи тоже сейчас большие трудности с движением поездов Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

В канун 2026 года тысячи пассажиров в 55 поездах застряли в Краснодарском крае из-за мощного снегопада. Метель засыпала пути, оборвала провода, а сотни рабочих почти за сутки не так и смогли восстановить движение.

До Нового года осталась всего пара часов. Тем временем пассажиры сидят в поездах без еды, воды, тепла и информации о дальнейшей судьбе. Наши коллеги из 93.RU рассказывают подробности снежного коллапса на Кубани, из-за которого тысячи россиян запомнят этот праздник на всю оставшуюся жизнь.

Аномальный снег, о котором предупреждали

В ночь на 31 декабря в Краснодарском крае и Адыгее выпало много снега. В официальных каналах администраций количество осадков поспешили назвать аномальным, но синоптики ничего подобного не говорили. Более того, штормовое предупреждение действует уже несколько дней, а сугробы в этих районах не редкость.

Больше всего завалило снегом Сочи, Апшеронский, Белореченский, Кавказский, Курганинский районы Краснодарского края. В целом — всю восточную часть ближе к Ставрополью. Также сильно пострадала Адыгея: там в некоторых районах ввели режим ЧС, чтобы быстрее устранить последствия, сообщал глава Мурат Кумпилов. Для сравнения: в самом Краснодаре тоже шел снег в ночь на 31 декабря, но за целый день он успел практически полностью растаять.

Так выглядели утром дворы в Курганинске. По словам местных, за целый день дороги в городе так и не почистили Источник: 93.RU

Снежный коллапс на Кубани начался с ночи 31 декабря, но информация об этом появилась только к обеду. В основном жаловаться стали местные жители, которые не смогли нормально закупиться продуктами: дороги не чистили, у многих не было электричества. Тем временем ни краевые власти, ни местные главы районов ничего не писали о ситуации. Только «Россети» рассказывали об устранении аварий, не уточняя места.

«Мы проснулись утром — почти во всём городе уже не было света. Сейчас почти 21:00, электричество дали только половине города. В районе центра до сих пор его нет. Дороги плохо почистили, тротуары не чистили вообще, люди ходят прямо по проезжей части. Целый день ничего не работает, везде оплата наличкой. Люди не могли даже хлеб найти, потому что многие пекарни не работали. Так как на машине проехать почти невозможно, люди ходят с пакетами пешком по городу. А много тех, кто оставил всё на последний момент», — рассказала 93.RU жительница Курганинска, которой электричество вернули только в районе 17:00.

О сильном снегопаде еще утром сообщили власти Сочи, которые с ночи стали чистить город. Так же оперативно начали работать в Адыгее: там сразу собрали оперативный штаб и ввели режим ЧС.

Сугробы в Курганинске после снегопада Источник: 93.RU

Задержки поездов…

Ранним утром в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщили, что на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская нарушена работа контактной сети. Это случилось из-за сильного снегопада в районе двух часов ночи. К тому моменту задерживались 19 поездов.

Около 10:00 в пресс-службе компании заявили, что «на время от одного часа» задерживаются 18 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородные электрички.

«Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, будут обеспечены питанием, в поездах поддерживается комфортный температурный режим», — говорилось в утреннем посте.

Источник: Осторожно, новости / T.me

Уже через несколько часов читатели 93.RU начали рассказывать, что после 10-часовых задержек так и не получили ни питания, ни воды. Во многих поездах были проблемы с туалетами и температурным режимом. У людей практически не работал мобильный интернет (в Краснодарском крае с лета большие проблемы со связью), из-за отсутствия электричества у многих разрядились телефоны.

«044-й поезд (Москва — Сириус), стоим там, где должны были быть часов 15 назад (хорошо читать про опоздание на 4 часа). За весь день дали один „Доширак“, 0,5 литра воды и галеты. Сказали, что кончается вода, а ехать еще полпути. Только в этом поезде 1200 человек, с наступающим!» — рассказали пассажиры в комментариях 93.RU.

…и даже смерти

К обеду стало известно о реальных масштабах снегопада, который даже привел к трагедиям. Так, в Майкопе (столица Адыгеи) навес под тяжестью снега упал на человека, он погиб. В Белореченске крыша частного дома обвалилась на 22-летнюю девушку, убив ее. Еще один человек попал в больницу.

Оперативный штаб Кубани днем впервые сообщил о непогоде, уточнив о ситуации в Белореченске. Помимо погибшей и пострадавшего в городе, в соседнем поселке Степном от снега в многоквартирном двухэтажном доме рухнула кровля. К счастью, никто не пострадал. Но 20 человек разместили в ПВР на базе школы. Где именно они будут встречать Новый год, не уточнялось.

Ближе к вечеру краевые власти более подробно прокомментировали ситуацию с непогодой. Оказалось, что возле Горячего Ключа произошла аварийная ситуация на участке водопровода, который проходит через русло реки. Когда уровень воды поднялся, скорость потока выросла. Что именно произошло, неизвестно, сколько людей без воды — тоже. Но в региональном оперштабе уточнили, что этот участок отвечает за водоснабжение хутора Революционного.

Работы в Горячем Ключе Источник: Горячий Ключ Официальный / T.me

В Апшеронске и окрестностях тоже убирают снег и упавшие деревья, жителей попросили убрать машины с проезжей части, чтобы не мешать технике. Из-за непогоды вышли из строя две подстанции, на месте работали энергетики. Сколько человек осталось без света, не уточняется.

Еще в краевом оперштабе сообщили о том, что уже исправили: например, точечные отключения света в Северском районе и Геленджике. А вот ситуацию в Курганинске, где до сих пор у многих нет света, никак не прокомментировали. Как и обстановку на железных дорогах.

Встреча Нового года в поезде

После обеда 31 декабря многие пассажиры начали писать в соцсетях о ситуации на железной дороге. Во-первых, люди жаловались на отсутствие информации. Во-вторых, у многих не было воды и горячей еды.

Между Горячим Ключом и Туапсе тоже стоят поезда. 345Е, задержка 10 часов, стоим в лесу. В поезде съели все запасы, кипяток вроде еще есть. Информации ноль. пассажир поезда 345Е (Нижневартовск — Адлер)

Только после огласки и новостей в СМИ администрация Краснодарского края заявила, что вместе с Минтрансом региона окажет помощь в доставке питания для пассажиров поездов, застрявших в крае. К вечеру власти «связались с компанией РЖД и подключились к решению проблемы».

Следом за краевой администрацией молчание прервали в РЖД, рассказав, что сразу несколько станций и перегонов в Краснодарском крае оказались обесточены из-за непогоды. Поезда сейчас пропускают по временной схеме, в том числе с помощью тепловоза.

Застряли пассажиры десятков поездов Источник: Это Ростов / T.me

Более 300 человек работают над восстановлением электроснабжения, расчисткой линий электропередачи от упавших деревьев и путей от снега. Бригады работают одновременно на нескольких участках. Но ситуация «осложнена продолжающимся снегопадом и заносами на пострадавших участках, в том числе для доставки питания».

В компании еще раз подчеркнули, что в вагонах поддерживается нормальная температура, а пассажиров обеспечили питанием . Что касается информирования, по данным РЖД, пассажирам обо всех изменениях сообщают по СМС.

Что говорят пассажиры, застрявшие в поездах?

Статья о ситуации на железной дороге собрала множество комментариев тех, кто застрял в поездах в Краснодарском крае. Время продолжает идти, люди уже понимают, что даже при наилучшем раскладе они не успеют в точку назначения к полуночи. А это значит, что Новый год придется встречать в поезде.

«Задержка уже на сутки, Новый год встречать в поезде. Ни еды, ни воды, ни электричества, ни туалетов. Зато успели всем наврать, что у всех всё есть и обеспечили всем необходимым. Желаем „веселого“ Нового года. Как встретишь его, так и проведешь, „с заботой“ о своих клиентах».

«Раньше, в прошлом веке, держали дежурные службы, им платили деньги даже если они просидели смену. Сейчас это всё отменили. Все ушли на выходные. Выпили. На телефоны не отвечают. И по закону правы».

«Поезд № 117 Самара — Адлер стоит 8 часов без света, воды. Еда закончилась, туалет не работает. Телефон горячей линии РЖД просто повесил трубку. Состав стоит в Туапсинском районе».

Столько снега выпало в столице Адыгеи — Майкопе Источник: Мурат Кумпилов / T.me

«Поезд 004 Москва — Кисловодск. Задержка — 12 часов. Никакого питания не предложено. Правда, с туалетами и водой всё в порядке. Есть и работают».

«Сидим на станции Ессентуки. Направление Кисловодск — Пермь. С ребенком-инвалидом. Задержка на данный момент более 10 часов. Начальник вокзала говорит: „Меняйте билеты, и всё“. Мы хотим кушать и согреться».

«№ 328 поезд (Симферополь — Кисловодск), стоим с 9 утра на станции Кавказская, такси вообще не вызывается, совершенно, автобусов нет. Зачем вы сажали пассажиров в поезд и не предупреждали о сложившейся ситуации? Никаких снежных заносов нет, даже снег не идет».

Коллапс не только в пути, но и на вокзалах

После множества жалоб наконец стало известно, что к вечеру 31 декабря задерживаются уже 55 поездов. Из-за этого сместился и график отправления других составов:

№ 344 Кисловодск — Адлер отправлением 31 декабря отправится не ранее 07:00 1 января;

№ 261 Нальчик — Москва отправлением из Нальчика 31 декабря отправится не ранее 04:30 1 января;

№ 365 Кисловодск — Пермь отправлением из Кисловодска 31 декабря отправится не ранее 12:00;

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург отправлением 31 декабря отправится не ранее 02:30 1 января;

№ 3 Кисловодск — Москва отправлением 31 декабря отправится не ранее 00:30 1 января;

№ 358 Имеретинский Курорт — Уфа отправится не ранее 05:00 1 января.

Вечером 31 декабря на железнодорожном вокзале Краснодар 1 собрались толпы людей, которые приехали на свой поезд. Судя по табло, задержаны все рейсы на время от 15 до 450 минут. Напротив некоторых составов и вовсе не было времени.

«Подруга была проездом в Краснодаре из другого города, должна была ехать на „Ласточке“. Итог: встречает Новый год с нами в Краснодаре. Планы на ходу поменяла, сдала билеты, понимая перспективу встречи на вокзале», — рассказала краснодарка Ася, чья подруга должна была уехать с местного вокзала в Адлер.

Обстановка на вокзале в Краснодаре Источник: Краснодар Телетайп / T.me

В пресс-службе РЖД уточнили, что возврат и переоформление билетов можно сделать без дополнительных сборов. Пассажирам, чьи поезда задержали более чем на 5 часов, пообещали начислить по 5000 баллов «РЖД Бонус». Всю информацию можно получить по бесплатному телефону РЖД: 8 800 775-00-00.