«Стоим 11 часов, никто ничего не предложил». Пассажиры поездов пожаловались, что застряли в снежном плену на Кубани

Такая ситуация в районе Кропоткина Источник: Осторожно, новости / T.me

В Краснодарском крае и Адыгее в ночь на 31 декабря прошел сильный снегопад. Уже известно о двух погибших: на мужчину в Майкопе обрушился навес, на 22-летнюю девушку упала крыша дома в Белореченске. Многие люди остались без света и тепла. Серьезные проблемы есть как минимум в Апшеронском и Курганинском районах.

Из-за снегопада многие поезда задерживаются. Местами отсутствует электричество, пути замело. Пассажиры жалуются, что остались без питания и воды. А еще они не успевают на стыковочные рейсы и празднование Нового года. Рассказываем, что известно сейчас о ситуации на железной дороге.

Что рассказали пассажиры?

Читатели 93.RU рассказали, что едут на пассажирском поезде № 119 Тюмень — Кисловодск. Из-за непогоды состав уже 13 часов стоит на станции Кавказская, а вода в вагонах закончилась еще в 10:00.

Другая пассажирка того же поезда рассказала редакции, что случившийся коллапс слишком преуменьшили в официальных каналах РЖД. По ее словам, в вагонах очень душно, кондиционеры не работают. Санитарные условия тоже оставляют желать лучшего — система смыва отключена, поэтому всё почти «льется через край». При этом к начальнику поезда и проводнице у людей нет претензий, потому что они сами стали заложниками ситуации.

«Как свидетели и заложники сложившейся ситуации сообщаем, что наш поезд стоит на станции Кавказская (время отправления 01:34), время задержки почти 11 часов, когда отправка — неизвестно. Ни о каком горячем питании, которое организует РЖД для пассажиров при задержке отправки от 4 часов, речи нет. Ложь, наглая ложь, стоим 11 часов, никто ничего не предложил», — рассказала пассажирка.

На похожую ситуацию пожаловались пассажиры поезда № 378 Новороссийск — Владикавказ, который простоял в районе Кропоткина более 10 часов, сообщили «Осторожно, новости». По словам людей, кто-то самостоятельно вернулся на такси в Краснодар или ближайшие населенные пункты. Люди были вынуждены тащить чемоданы прямо по сугробам. За часы простоя не было ни электричества, ни интернета. Туалеты в некоторых вагонах тоже были закрыты.

В аналогичной ситуации пассажиры поезда № 061 Москва — Владикавказ: его задержали на 13 часов. У людей нет питания, воды и туалетов.

«Последние три часа поезд движется пять минут и снова встает на 40 минут посреди поля», — отметили пассажиры.

Что говорит РЖД?

В официальном телеграм-канале СКЖД сообщили, что продолжают ликвидировать последствия снегопада. Больше 100 железнодорожников работают над восстановлением электричества на участке Кавказская — Кубанская в Краснодарском крае.

«Пассажирские поезда пропускаются через участок по временной схеме, в том числе с использованием тепловозной тяги. В связи с этим возможны задержки, которые в дальнейшем железнодорожники стараются максимально сократить», — сказано в посте.

В официальном канале РЖД сообщили, что пассажиров обеспечили всем необходимым, в том числе горячим питанием, если задержка в пути составляет более 4 часов. Однако, по словам людей, в реальности у них нет даже воды.