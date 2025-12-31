НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Одно из крупнейших ограблений в истории Германии: неизвестные вынесли из банка ценностей на десятки миллионов — как им это удалось

Злоумышленники бесследно скрылись с места преступления

185
Пострадавшие требуют компенсацию от банка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПострадавшие требуют компенсацию от банка | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пострадавшие требуют компенсацию от банка

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Германии неизвестные ограбили хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен. По оценке страховой, воры вынесли деньги и ценности на 34 миллиона евро, сообщила газета Bild.

Грабители просверлили в стене огромную дыру, через которую и проникли в хранилище банка.

«Затем они украли из сейфов и индивидуальных ячеек всё, что только попалось им под руку. После этого грабители беспрепятственно скрылись с места происшествия. Сейчас их ищет полиция», — отмечает издание.

Как сообщает газета, в хранилище банка находится около 3,3 тысячи сейфов разных размеров. Они сдавались в аренду в общей сложности 2,7 тысячи клиентам. Некоторые из них использовали сразу несколько сейфов, каждый из которых был застрахован на сумму до 10,3 тысячи евро.

Сообщается, что у банка собираются разгневанные клиенты, которые требуют компенсацию и информацию о произошедшем. Однако пока руководство финансовой организации отказывается идти на контакт с пострадавшими. В итоге некоторые из них попытались самостоятельно проникнуть в вестибюль закрытого отделения. На месте дежурит полиция. Ограбление уже окрестили как одно из крупнейших в истории ФРГ.

Отметим, что это преступление может встать в один ряд с ограблением Лувра, которое произошло в октябре этого года. Злоумышленники вынесли из музея ювелирные украшения из коллекции императора Франции Наполеона и его супруги Жозефины. Преступники проникли в здание со стороны набережной реки Сены.

При этом ограбление Лувра стало не единственным в тот день. Спустя пару часов неизвестные обчистили музей в «Доме просвещения Дени Дидро». Из него была похищена ценная коллекция золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
