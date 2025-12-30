Десятки человек чуть не замерзли из-за поломки подъемника на курорте для миллионеров — их эвакуировали на вертолетах

Во время ЧП с подъемником пострадало четыре человека Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

В итальянских Альпах спасателям пришлось эвакуировать около ста человек, которые оказались на морозе из-за аварии на канатной дороге. Инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт). Об этом сообщили в пожарной службе.

Как рассказал глава местной транспортной компании Филиппо Безоцци, канатная дорога недостаточно сбавила скорость при въезде на станцию и поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.

«Авария с участием двух кабин канатной дороги, пострадал оператор внизу и трое пассажиров наверху. Два вертолета Drago задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте», — сообщили спасатели в социальной сети Х.

По данным газеты Corriere della Sera, люди застряли на высоте 2,8 тысячи метров. Спасательная операция заняла два часа.