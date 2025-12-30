НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Десятки человек чуть не замерзли из-за поломки подъемника на курорте для миллионеров — их эвакуировали на вертолетах

Десятки человек чуть не замерзли из-за поломки подъемника на курорте для миллионеров — их эвакуировали на вертолетах

Спасательная операция длилась два часа

243
Во время ЧП с подъемником пострадало четыре человека | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUВо время ЧП с подъемником пострадало четыре человека | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Во время ЧП с подъемником пострадало четыре человека

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

В итальянских Альпах спасателям пришлось эвакуировать около ста человек, которые оказались на морозе из-за аварии на канатной дороге. Инцидент произошел на высокогорной станции Монте-Моро в провинции Вербано-Кузио-Оссоло (регион Пьемонт). Об этом сообщили в пожарной службе.

Как рассказал глава местной транспортной компании Филиппо Безоцци, канатная дорога недостаточно сбавила скорость при въезде на станцию и поэтому кабина врезалась в защитные ограждения.

«Авария с участием двух кабин канатной дороги, пострадал оператор внизу и трое пассажиров наверху. Два вертолета Drago задействованы для эвакуации людей, оказавшихся в ловушке на большой высоте», — сообщили спасатели в социальной сети Х.

По данным газеты Corriere della Sera, люди застряли на высоте 2,8 тысячи метров. Спасательная операция заняла два часа.

Ранее весь август мир следил за историей альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на высоте около 7200 метров с травмой ноги. Эксперты до сих пор спорят между собой о том, можно ли было спасти спортсменку с пика Победы. Подробнее об этой трагедии вы можете прочитать по ссылке.

