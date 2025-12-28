«Зомбирована»: из аэропорта Домодедово пропала 18-летняя пассажирка — семья уверена, что ее хотят забрать в секс-рабство

Девушка планировала улететь из Домодедово Источник: Артур, молодой человек Варвары (имена изменены. — Прим. ред.)

Правозащитники и Telegram-каналы сообщили о похищении 18-летней девушки собственным отцом из московского аэропорта Домодедово. Варвара (имя изменено — Прим. ред.) пыталась улететь в Египет. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU сообщили правозащитники.

Мать девушки уверена, что ее завербовали и координировали отъезд через чаты. Отец, по ее словам, спасал дочь от аферистов. Разбираемся в запутанной истории.

Что известно о Варе и парне, к которому она собралась

Варвара (имя изменено — Прим. ред.) родом из Минусинска Красноярского края. 6 декабря ей исполнилось 18 лет. Ее родители в разводе, отец живет в Сочи с новой семьей. Со старших классов школы Варя встречалась со своим одноклассником, родители были с ним знакомы и были в курсе их отношений.

Полгода назад, когда парню стукнуло 18, он ушел из дома и сообщил близким, что теперь живет в Латинской Америке. Юноша поддерживает связь со своей мамой, в его соцсетях есть фотографии из Сербии, опубликованные в августе. В разговоре с MSK1.RU он заявил, что путешествовал по миру и сейчас остановился в одной из стран Южной Америки.

Варя встречалась с парнем около трех лет Источник: предоставлено молодым человеком Варвары (имя изменено)

После отъезда Варвара продолжала общаться со свои молодым человеком, они переписывались в соцсетях. Он прислал MSK1.RU фотографии их переписок. По его словам, Варя собиралась прилететь к нему и несколько месяцев копила деньги на перелет. С родителями своими планами она не делилась. При этом билеты, о которых семья узнала позже, были куплены из Домодедово до Хургады (Египет).

Молодой человек привлек к истории адвокатов. По словам юристов, незадолго до происшествия в Домодедово они связались с самой Варварой, и в разговоре она просила о помощи.

«Ее отец узнал от матери, что она собирается улететь к своему парню, с которым встречается три года, в Латинскую Америку, — рассказала MSK1.RU адвокат Лейсан Маннапова. — Она полгода копила на билеты, работала, и он ее прямо в аэропорту, видимо, поймал. Сначала запихнул в багажник „Газели“, увез ее, потом она сбежала».

Из беседы неясно, зачем нужно обращаться в консульства стран ЕС для защиты Источник: Артур, молодой человек Варвары (имена изменены)

Как девушка сбежала

Редакция MSK1.RU связалась с матерью Вари, ее отцом и двоюродным братом. Семья уверена, что девушка всё время находилась под влиянием мошенников или манипуляциями своего парня. По словам мамы, после отъезда молодого человека дочь стала вести себя замкнуто и агрессивно, начала огрызаться и якобы воровала деньги.

«Он [парень] ее начал „обрабатывать“. На свое 18-летие она попросила всех делать подарки деньгами, — рассказала MSK1.RU мать Варвары Ирина. — Потом она ждала, когда приедет отец и подарит деньги. Пару дней прошло, как отец уехал, и вдруг звонит мама».

23 декабря мне позвонила мама [бабушка Вари] и сказала, что она ушла из дома, легко одетая. Посмотрели, все деньги наличные она забрала: и подарочные, и пенсию бабушки. Ирина, мать Вари (имя изменено)

Всего с собой девушка, со слов Ирины, взяла 200 тысяч рублей. Мать сразу пошла в отдел МВД, полицейские выяснили, что на ее имя куплены билеты в Москву.

По рассказу Ирины, она успела приехать до вылета и пыталась остановить дочь, но Варвара не захотела ехать домой. Тогда женщина подключила бывшего мужа, который полетел из Сочи встречать дочь в Домодедово.

По информации правозащитников, в аэропорту отец поставил ее перед выбором: либо тюрьма, любо она уезжает с ним, поскольку у полицейских было заявление о краже денег.

«Она под давлением написала объяснительную и уехала с отцом. Они поехали в отель, где Варя закрылась в туалете и позвонила в полицию. Их увезли в отделение. По словам молодого человека, в отделении отец избил ее при полицейских. Покинула отделение девушка вместе с отцом», — сообщили MSK1.RU в правозащитном центре «Марем».

По словам матери, никакого избиения в отделении полиции не было и быть не могло. Она утверждает, что сотрудники тоже заметили странное поведение дочери и поэтому пошли навстречу.

Еще два побега

По словам юриста, ночь с 25-го по 26-ое Варвара провела в кузове машины без теплой одежды. После этого она дважды пыталась сбежать от отца — это произошло уже в Мытищах. Сотрудники ГИБДД подобрали девушку на дороге и связались с ее отцом. Он приехал и сказал, что дочь пытаются обмануть мошенники, после чего девушку отпустили с папой.

«В полиции ответили, что ничего делать не будут. Мы, как адвокаты, без правоохранительных органов не можем на это повлиять. Ее отпустили против ее воли с отцом, хотя она совершеннолетняя, не проверили безопасность человека. Мы попытались проехать по геолокации, они остановились у какого-то частного дома», — сообщила MSK1.RU адвокат Лейсан Маннапова.

Семья Вари сказала, что с девушкой всё в порядке, и прислала ее фото, сделанное отцом из метро Москвы Источник: предоставлено мамой Варвары (имя изменено — Прим. ред.)

По версии родителей, девушкой манипулировал либо сам парень, которому пообещали деньги за продажу Вари, либо аферисты. За три дня до побега, утверждает мать, ей сказали снять квартиру посуточно рядом с домом, чтобы переносить туда вещи.

В полиции родителям сообщили, что номер молодого человека зарегистрирован в Сербии. Кроме того, данных о его выезде за границу в МВД нет. Сам парень (он прислал в редакцию видео со своим лицом и паспортом) сообщил MSK1.RU, что действительно был летом в Сербии, и заявил, что метку о выезде из РФ ему по ошибке не поставили.

«Она записала первый раз кружок со слезами и словами: „Меня били, помоги мне, пожалуйста“. Ее мать, забывшая про ее же день рождения, обвиняет меня в шантаже и вымогательстве. Ей навязывают, что я нейросеть и не тот, за кого выдаю себя, что я на самом деле учусь в Новосибирске», — сказал MSK1.RU Артур (имя изменено. — Прим. ред.).

Такое видео прислал парень Вари из их переписки Источник: Артур, молодой человек Варвары (имена изменены)

На скриншотах, которые прислал парень Вари в редакцию MSK1.RU, видны такие сообщения: «Они считают, что спасли меня», «они меня будут всю жизнь дома держать».

Вечером 26 декабря юристы подали заявление о пропаже и похищении в Мытищинское отделение полиции. Его учли в Книге учета сообщений о преступлениях (фото талона есть в распоряжении MSK1.RU).

Где сейчас девушка

По данным геолокации, которую прислал в редакцию молодой человек, последний раз телефон девушки выходил на связь в районе деревни Федоровка в Химках. Ирина утверждает, что сейчас она на связи с Варей через телефон бывшего мужа.

«Она мне звонит каждый день с телефона отца. У нее он в свободном доступе. Правда, у нее каждый день всё меняется: от „Я соскучилась, хочу к вам домой скорее“ до „Вы мне жизнь разрушили, я хочу самостоятельной быть“. То есть ее кроет конкретно. Она полностью зомбирована», — сказала нам мать.

Они ждали 18-летия, чтобы ее вывезти. Может, ему пообещали деньги, может, хотели на органы или в сексуальное рабство. Или на него тоже воздействуют, завербовали. Но то, что он явно не из большой любви всё это устроил — это 100%. Ирина, мать Вари (имя изменено. — Прим. ред.)

Молодой человек сказал MSK1.RU, что Варя хотела съездить в гости, присмотреться к новой стране и культуре, а «получила ужасную травму».

По словам матери, семья собирается искать хорошего психолога для дочери, ближайшее время и Новый год девушка проведет с отцом.

Оперативно получить подтверждение каких-либо данных у МВД редакции MSK1.RU не удалось.

Мы следим за развитием событий.