«Зомбирована»: из аэропорта Домодедово пропала 18-летняя пассажирка — семья уверена, что ее хотят забрать в секс-рабство

Правозащитники и Telegram-каналы сообщили о похищении 18-летней девушки собственным отцом из московского аэропорта Домодедово. Варвара (имя изменено — Прим. ред.) пыталась улететь в Египет. Об этом нашим коллегам из MSK1.RU сообщили правозащитники.
Мать девушки уверена, что ее завербовали и координировали отъезд через чаты. Отец, по ее словам, спасал дочь от аферистов. Разбираемся в запутанной истории.
Что известно о Варе и парне, к которому она собралась
Варвара (имя изменено — Прим. ред.) родом из Минусинска Красноярского края. 6 декабря ей исполнилось 18 лет. Ее родители в разводе, отец живет в Сочи с новой семьей. Со старших классов школы Варя встречалась со своим одноклассником, родители были с ним знакомы и были в курсе их отношений.
Полгода назад, когда парню стукнуло 18, он ушел из дома и сообщил близким, что теперь живет в Латинской Америке. Юноша поддерживает связь со своей мамой, в его соцсетях есть фотографии из Сербии, опубликованные в августе. В разговоре с MSK1.RU он заявил, что путешествовал по миру и сейчас остановился в одной из стран Южной Америки.
После отъезда Варвара продолжала общаться со свои молодым человеком, они переписывались в соцсетях. Он прислал MSK1.RU фотографии их переписок. По его словам, Варя собиралась прилететь к нему и несколько месяцев копила деньги на перелет. С родителями своими планами она не делилась. При этом билеты, о которых семья узнала позже, были куплены из Домодедово до Хургады (Египет).
Молодой человек привлек к истории адвокатов. По словам юристов, незадолго до происшествия в Домодедово они связались с самой Варварой, и в разговоре она просила о помощи.
«Ее отец узнал от матери, что она собирается улететь к своему парню, с которым встречается три года, в Латинскую Америку, — рассказала MSK1.RU адвокат Лейсан Маннапова. — Она полгода копила на билеты, работала, и он ее прямо в аэропорту, видимо, поймал. Сначала запихнул в багажник „Газели“, увез ее, потом она сбежала».
Как девушка сбежала
Редакция MSK1.RU связалась с матерью Вари, ее отцом и двоюродным братом. Семья уверена, что девушка всё время находилась под влиянием мошенников или манипуляциями своего парня. По словам мамы, после отъезда молодого человека дочь стала вести себя замкнуто и агрессивно, начала огрызаться и якобы воровала деньги.
«Он [парень] ее начал „обрабатывать“. На свое 18-летие она попросила всех делать подарки деньгами, — рассказала MSK1.RU мать Варвары Ирина. — Потом она ждала, когда приедет отец и подарит деньги. Пару дней прошло, как отец уехал, и вдруг звонит мама».
23 декабря мне позвонила мама [бабушка Вари] и сказала, что она ушла из дома, легко одетая. Посмотрели, все деньги наличные она забрала: и подарочные, и пенсию бабушки.
Всего с собой девушка, со слов Ирины, взяла 200 тысяч рублей. Мать сразу пошла в отдел МВД, полицейские выяснили, что на ее имя куплены билеты в Москву.
По рассказу Ирины, она успела приехать до вылета и пыталась остановить дочь, но Варвара не захотела ехать домой. Тогда женщина подключила бывшего мужа, который полетел из Сочи встречать дочь в Домодедово.
По информации правозащитников, в аэропорту отец поставил ее перед выбором: либо тюрьма, любо она уезжает с ним, поскольку у полицейских было заявление о краже денег.
«Она под давлением написала объяснительную и уехала с отцом. Они поехали в отель, где Варя закрылась в туалете и позвонила в полицию. Их увезли в отделение. По словам молодого человека, в отделении отец избил ее при полицейских. Покинула отделение девушка вместе с отцом», — сообщили MSK1.RU в правозащитном центре «Марем».
По словам матери, никакого избиения в отделении полиции не было и быть не могло. Она утверждает, что сотрудники тоже заметили странное поведение дочери и поэтому пошли навстречу.
Еще два побега
По словам юриста, ночь с 25-го по 26-ое Варвара провела в кузове машины без теплой одежды. После этого она дважды пыталась сбежать от отца — это произошло уже в Мытищах. Сотрудники ГИБДД подобрали девушку на дороге и связались с ее отцом. Он приехал и сказал, что дочь пытаются обмануть мошенники, после чего девушку отпустили с папой.
«В полиции ответили, что ничего делать не будут. Мы, как адвокаты, без правоохранительных органов не можем на это повлиять. Ее отпустили против ее воли с отцом, хотя она совершеннолетняя, не проверили безопасность человека. Мы попытались проехать по геолокации, они остановились у какого-то частного дома», — сообщила MSK1.RU адвокат Лейсан Маннапова.
По версии родителей, девушкой манипулировал либо сам парень, которому пообещали деньги за продажу Вари, либо аферисты. За три дня до побега, утверждает мать, ей сказали снять квартиру посуточно рядом с домом, чтобы переносить туда вещи.
В полиции родителям сообщили, что номер молодого человека зарегистрирован в Сербии. Кроме того, данных о его выезде за границу в МВД нет. Сам парень (он прислал в редакцию видео со своим лицом и паспортом) сообщил MSK1.RU, что действительно был летом в Сербии, и заявил, что метку о выезде из РФ ему по ошибке не поставили.
«Она записала первый раз кружок со слезами и словами: „Меня били, помоги мне, пожалуйста“. Ее мать, забывшая про ее же день рождения, обвиняет меня в шантаже и вымогательстве. Ей навязывают, что я нейросеть и не тот, за кого выдаю себя, что я на самом деле учусь в Новосибирске», — сказал MSK1.RU Артур (имя изменено. — Прим. ред.).
На скриншотах, которые прислал парень Вари в редакцию MSK1.RU, видны такие сообщения: «Они считают, что спасли меня», «они меня будут всю жизнь дома держать».
Вечером 26 декабря юристы подали заявление о пропаже и похищении в Мытищинское отделение полиции. Его учли в Книге учета сообщений о преступлениях (фото талона есть в распоряжении MSK1.RU).
Где сейчас девушка
По данным геолокации, которую прислал в редакцию молодой человек, последний раз телефон девушки выходил на связь в районе деревни Федоровка в Химках. Ирина утверждает, что сейчас она на связи с Варей через телефон бывшего мужа.
«Она мне звонит каждый день с телефона отца. У нее он в свободном доступе. Правда, у нее каждый день всё меняется: от „Я соскучилась, хочу к вам домой скорее“ до „Вы мне жизнь разрушили, я хочу самостоятельной быть“. То есть ее кроет конкретно. Она полностью зомбирована», — сказала нам мать.
Они ждали 18-летия, чтобы ее вывезти. Может, ему пообещали деньги, может, хотели на органы или в сексуальное рабство. Или на него тоже воздействуют, завербовали. Но то, что он явно не из большой любви всё это устроил — это 100%.
Молодой человек сказал MSK1.RU, что Варя хотела съездить в гости, присмотреться к новой стране и культуре, а «получила ужасную травму».
По словам матери, семья собирается искать хорошего психолога для дочери, ближайшее время и Новый год девушка проведет с отцом.
Оперативно получить подтверждение каких-либо данных у МВД редакции MSK1.RU не удалось.
Мы следим за развитием событий.
