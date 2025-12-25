«Спит на бетонном полу»: учителя из России держат в тайской тюрьме — в чём его обвиняют

Мужчине требуется помощь с документами Источник: Светлана Шерстобоева / Facebook*

Российский педагог Сергей Л. оказался в тюрьме в Таиланде после двух опозданий на работу. Об этом на своей странице в Facebook* (деятельность соцсети запрещена на территории РФ) сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.

По словам женщины, о Сергее она узнала случайно, когда разыскивала другого человека. О попавшем в беду россиянине Светлане рассказал охранник тюрьмы. Женщине удалось встретиться с мужчиной.

«Без еды и воды, спит на бетонном полу. Еще никогда мое появление не приносило в дом за решетной столько человеческой радости. У парня голос выпрыгивал из груди от радости. Он спешил рассказать всё, что с ним произошло», — пишет Светлана.

Как оказалось, 40-летний Сергей уехал из Благовещенска в Таиланд в 2022 году и устроился работать преподавателем английского языка и физкультуры. Однако после двух опозданий мужчину уволили, а затем аннулировали его рабочую визу.

Сергей попытался выехать за границу через Бангкок для обновления штампа о разрешенном сроке пребывания, однако его задержали из-за отсутствия визы и отправили в тюрьму.

Сейчас мужчина остается в СИЗО. Ему нужен билет для вылета в Россию и помощь с документами.

