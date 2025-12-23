В Турции разбился самолет — все пассажиры погибли. Кадры с места крушения

Обломки самолета разлетелись вокруг места падения Источник: TRHaber / X

В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии. Борт упал недалеко от Анкары. Об этом сообщил телеканал NTV.

Бизнес-джет направлялся из аэропорта Эсенбога в столицу Ливии Триполи. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Полеты в аэропорту Анкары приостановили.

«С самолета, находившегося в районе Хаймана, поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки; но последующие попытки восстановить связь с самолетом не увенчались успехом. На борту находились пять пассажиров, включая начальника Генерального штаба Ливии генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада», — сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

Источник: TRHaber / X

По неофициальным данным, самолет подал сигнал бедствия и начал возвращаться в аэропорт Эсенбога. Борт начал сбрасывать топливо для посадки, пишет издание Yeni Şafak. Пока не установлено, произошел ли взрыв в воздухе во время сброса топлива или в результате крушения. К падению могла привести техническая неисправность.

Источник: Gündem 7x24 / X

Турецкий портал TRHaber опубликовал видео, на котором видно вспышку. Предположительно, это был взрыв самолета. Также появились кадры с места крушения с обломками борта.

Источник: TRHaber / X

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил падение джета с ливийской делегацией.

«Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Анкара Эсенбога в Триполи, были обнаружены нашими жандармерийскими силами в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», — написал он в соцсети Х.