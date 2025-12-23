НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-20°C

Сейчас в Ярославле
Погода-20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -25

0 м/c,

 761мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Отмена ледового шоу
«Умные решения»
Почему приостановили работу ТЮЗа
Что горит в Ярославле
Что подарить и как отметить Новый год
Распродают имущество дорожника
Забили тревогу из-за реорганизации ДК
Происшествия В Турции разбился самолет — все пассажиры погибли. Кадры с места крушения

В Турции разбился самолет — все пассажиры погибли. Кадры с места крушения

Борт упал недалеко от Анкары

326
Обломки самолета разлетелись вокруг места падения | Источник: TRHaber / XОбломки самолета разлетелись вокруг места падения | Источник: TRHaber / X

Обломки самолета разлетелись вокруг места падения

Источник:

TRHaber / X

В Турции разбился частный самолет Falcon 50, на борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии. Борт упал недалеко от Анкары. Об этом сообщил телеканал NTV.

Бизнес-джет направлялся из аэропорта Эсенбога в столицу Ливии Триполи. Вскоре после вылета он пропал с радаров. Полеты в аэропорту Анкары приостановили.

«С самолета, находившегося в районе Хаймана, поступило предупреждение о необходимости экстренной посадки; но последующие попытки восстановить связь с самолетом не увенчались успехом. На борту находились пять пассажиров, включая начальника Генерального штаба Ливии генерала Мохаммеда Али Ахмеда Аль-Хаддада», — сообщили в министерстве внутренних дел Турции.

Источник:

TRHaber / X

По неофициальным данным, самолет подал сигнал бедствия и начал возвращаться в аэропорт Эсенбога. Борт начал сбрасывать топливо для посадки, пишет издание Yeni Şafak. Пока не установлено, произошел ли взрыв в воздухе во время сброса топлива или в результате крушения. К падению могла привести техническая неисправность.

Источник:

Gündem 7x24 / X

Турецкий портал TRHaber опубликовал видео, на котором видно вспышку. Предположительно, это был взрыв самолета. Также появились кадры с места крушения с обломками борта.

Источник:

TRHaber / X

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил падение джета с ливийской делегацией.

«Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Анкара Эсенбога в Триполи, были обнаружены нашими жандармерийскими силами в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», — написал он в соцсети Х.

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба объявил, что начальник генштаба армии и его сопровождавшие погибли.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Крушение Ливия Турция Погибший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Рекомендуем