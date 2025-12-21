«Уже заотдыхались»: десятки российских туристов застряли на Шри-Ланке — они не могут вылететь уже пять дней

Людей расселили по гостиницам Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Десятки туристов из России уже несколько дней не могут вылететь из Шри-Ланки из-за переноса рейсов авиакомпании Red Wings. Об этом сообщили в пресс-службе посольства России.

«Посольство подтверждает массовые обращения ростуристов, которые из-за переноса рейсов авиакомпании Red Wings, произошедшего по техническим причинам, вынуждены продлить свое пребывание на Шри-Ланке», — говорится в сообщении.

Самолет из Хамбантоты в Москву должен был вылететь еще 18 декабря, однако в первый раз рейс перенесли на 21 декабря. В авиакомпании сообщили, что причиной стало отсутствие свободных дальнемагистральных самолетов Boeing-777.

За пассажирами был отправлен другой самолет из Новосибирска. Однако, когда воздушный борт уже был в небе, его вернули назад в аэропорт Толмачево.

Нашим коллегам из NGS.RU в пресс-службе Red Wings сообщили, что в кабине пилота во время полета сработала индикация и командир принял решение вернуться в аэропорт для дополнительной проверки. Авиакомпания предоставила пассажирам питание и напитки, разместила их в гостинице.

«Мы приносим пассажирам извинения за неудобства и просим с пониманием отнестись к причинам. Безопасность — абсолютный приоритет авиакомпании», — добавили в пресс-службе.

Позже стало известно, что отправку самолета вновь перенесли. Как пишут URA.RU, теперь вылет рейса назначен на 24 декабря. Застрявшие в Шри-Ланке пассажиры говорят, что уже «заотдыхались» и хотят домой, так как нужно выходить на работу, а у некоторых к тому же заканчиваются деньги.

Как сообщили ТАСС в Red Wings, авиакомпания за свой счет продлила проживание в отелях туристам задержанных рейсов на Шри-Ланке.

Отметим, что аналогичная ситуация происходит и с людьми, которые ждут вылета на Шри-Ланку из Новосибирска. Транспортная прокуратура организовала мобильную приемную в аэропорту Толмачево, чтобы помогать пассажирам рейса. Также организовали техническую ревизию состояния систем воздушного судна.