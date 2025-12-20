Она хотела летать. Как и зачем в Дубае убили русскую стюардессу

иллюстративное изображение Источник: «Фонтанка.ру» / ChatGPT

Очередной кровавый русский след подпортил туристическую привлекательность Дубая. В отеле Voco Bonnington Dubai было найдено тело 25-летней стюардессы из Петербурга по имени Анастасия. Девушку около двадцати раз ударили чем-то острым, а после залили зеленой краской.

Прибывшие на место сотрудники местной полиции тяжело вздохнули, просмотрели все записи, установили подозреваемого и отправили электронную депешу в Петербург. Уголовный розыск сработал четко — наручники на возможном убийце защелкнулись, отрезав ему путь за «ленту». Сегодня «Фонтанка» рассказывает эту историю. О любви она или о сумасшествии, решать вам.

«Американский банкир» из Татарстана

41-летний Альберт родился в Казани. Там же получил высшее образование, а потом влип в историю с наркотиками и получил 7 лет лишения свободы в качестве наказания. Отбыв положенное, он выдвинулся в Петербург — чтобы всё начать с чистого листа.

Яркой точкой в его биографии стала смена фамилии. Обычную татарскую он поменял на короткую и западную — Морган. Когда на допросе речь зашла об этих изменениях, Альберт ответил, что решил взять фамилию американской династии банкиров. На вопрос, почему не Рокфеллер, он ответил, что это чересчур.

В Петербурге Альберт работал юридическим консультантом. Судя по некоторым данным, увлекался ставками на спорт. Женился на петербурженке, но брак развалился через два года. В 2023 году он встречает стюардессу Анастасию. Со стройной сероглазой шатенкой у них начинается головокружительный роман. Психологи из соцсетей в таких случаях обычно советуют бежать, не оглядываясь.

Они стали жить вместе на съемных квартирах, осваивали север Петербурга, на двоих делили Audi A8. Анастасия часто была в перелетах. Самые частые направления — Турция, ОАЭ, Египет. Страсть, которая бурлила между влюбленными, то и дело выливалась в конфликты. Девушка несколько раз вызывала полицию по месту жительства после того, как Альберт поднимал на нее руку. Мужчину задерживали, но вскоре отпускали, так как Анастасия через несколько часов указывала в заявлении, что претензий не имеет.

Карьера или жизнь

Минувшей осенью Анастасия обмолвилась, что хочет уйти из «Победы» и начать работать на частных джетах. Богатая фантазия Альберта тут же нарисовала ему эскорт и разврат. Он был крайне против. Девушка не сдавалась и приводила аргументы, но всё было зря.

Как-то раз, когда Настя была в рейсе, Альберт залез в ее рабочую почту и увидел оффер (приглашение) от частной авиакомпании. Также он нашел положительный ответ своей возлюбленной. Волна ярости накрыла его. Альберт не мог поверить, что его посмели обмануть, посмели принять решение за его спиной.

Там же, в почте, он увидел, что Анастасия летит в Дубай, нашел информацию об отеле, в котором она должна остановиться. Он тут же решил полететь за ней следом и облить ее зеленой краской. Это, по его мнению, должно было заставить девушку подумать о своем поведении. Только был нюанс: номер в отеле был Альберту неизвестен.

Тогда он связался со своим другом — 34-летним судебным приставом из Петербурга. Он попросил его лететь вместе в Дубай, чтобы наказать Настю. Друг должен был сидеть в лобби отеля, пока объект не появится, а затем дойти с ней до номера, не привлекая внимания. В итоге всё было разыграно так, как и планировалось. Пристав узнал номер, сообщил цифры Альберту.

Морган проявил изобретательность. Из прачечной он стащил халат и прикинулся постояльцем. На этаже, где остановилась Анастасия, он дождался уборщицу и изобразил несчастного заложника захлопнувшейся двери, забывшего карточку в номере. Сердобольная и ни о чем не подозревающая сотрудница отеля, конечно, открыла Альберту нужную дверь. Он проскользнул в номер и спрятался, чтобы дождаться свою возлюбленную. При себе у него были зеленая краска и ножницы. Последние он взял, чтобы обрезать шикарные волосы Насти.

Когда девушка пришла, Альберт покинул свое укрытие и много чего сказал. Анастасия в долгу не осталась, к тому же она была в состоянии полного шока. В ходе этого скандала Альберт, не справившись с эмоциями, порядка 20 раз ударил девушку ножницами. Бил куда придется, хаотично. В финале он вылил на нее зеленую краску и ушел.

От друга-пристава Морган ничего скрывать не стал. У того началась паника, ведь он не предполагал, что всё может закончиться вот так. Обсудив дальнейший план действий, друзья всё-таки решили лететь домой. Не сдаваться же полиции Дубая. Тем временем сотрудники отеля спустя несколько часов после убийства вскрыли дверь номера и увидели комнату, залитую кровью. На место приехала полиция, забрала записи с камер видеонаблюдения, установила личность подозрительного мужчины в халате. Информация была передана в Петербург.

Источник: «Фонтанка.ру»

Приземлившись в Пулково, пристав поехал домой в состоянии экзистенциального ужаса. Альберт же начал рассылать заявки в разные подразделения, чтобы его взяли на СВО. Первым на призыв ответил уголовный розыск.

Дальше вы знаете.