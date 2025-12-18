НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

6 м/c,

зап.

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,38
EUR 94,15
ПСБ: главные события года
Погода на Новый год
«Умные решения»
Запретили посещения в роддомах
Купить жилье без обмана
Как избавиться от отключений интернета
Построят новый комплекс для переработки мусора
Откроют елочные базары: адреса
Новые авиарейсы
Происшествия Есть пострадавшие: в Ярославле на Ленинградском проспекте случилось жесткое ДТП — видео

Есть пострадавшие: в Ярославле на Ленинградском проспекте случилось жесткое ДТП — видео

Публикуем подробности от УМВД

239
Пострадавших доставили в больницу | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.comПострадавших доставили в больницу | Источник: Подслушано в Ярославле! / Vk.com

Пострадавших доставили в больницу

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

18 декабря в соцсетях стали распространяться жесткие кадры аварии в Ярославле. ДТП произошло на Ленинградском проспекте в 11:16.

Как сообщили в УМВД, столкнулись «Хендай» и «Мерседес». Авария произошла в районе дома № 18.

Момент столкновения зафиксировал видеорегистратор

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

На видео видно, как водитель «Мерседеса» на большой скорости влетел в «Хендай». Обе машины оказались сильно повреждены. У «Хендай» — вмятина на всей правой части машины, у «Мерседеса» — полностью разбит капот.

Очевидцы публикуют видео с последствиями аварии

Источник:

Подслушано в Ярославле! / Vk.com

От удара в автомобилях сработали подушки безопасности. Оба водителя были доставлены с травмами в больницу.

По данным «Яндекс.Карт», пробок на участке нет. ДТП не ограничило движение.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП УМВД Авария
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
9 минут
Да белой машине повезло.
Гость
5 минут
Какое по счету ДТП на Ленинградском проспекте только за декабрь? Почему его не патрулировать ГАИ? По фигу всем на камеры.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Рекомендуем