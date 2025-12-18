Есть пострадавшие: в Ярославле на Ленинградском проспекте случилось жесткое ДТП — видео

18 декабря в соцсетях стали распространяться жесткие кадры аварии в Ярославле. ДТП произошло на Ленинградском проспекте в 11:16.
Как сообщили в УМВД, столкнулись «Хендай» и «Мерседес». Авария произошла в районе дома № 18.
На видео видно, как водитель «Мерседеса» на большой скорости влетел в «Хендай». Обе машины оказались сильно повреждены. У «Хендай» — вмятина на всей правой части машины, у «Мерседеса» — полностью разбит капот.
От удара в автомобилях сработали подушки безопасности. Оба водителя были доставлены с травмами в больницу.
По данным «Яндекс.Карт», пробок на участке нет. ДТП не ограничило движение.