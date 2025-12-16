Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе: есть раненые и погибший

Подросток напал на учеников в подмосковном Одинцово в Успенской СОШ в поселке Горки-2. Он пришел в маске и с ножом. Информацию о происшествии подтвердили MSK1.RU.
«Известно о 4 пострадавших в результате происшествия в Одинцовском округе, из них 1 погиб и 3 ранены. К школе направлены 8 бригад скорой помощи и 2 бригады центра медицины катастроф, в больницах развернуты операционные, готовые к приему пострадавших. На месте работают все оперативные службы. Нападавшего вывели из школы», — сообщил источник.
На месте ЧП работают экстренные службы и медики. Школьников эвакуировали из здания. Ученики выбегали из Успенской школы без верхней одежды.
Нападавший закрылся в кабинете, передает SHOT. Правоохранителям пришлось вести с ним переговоры. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.
Как пишет Telegram-канал, нападавший взял в заложники минимум одного ученика. По его данным, помимо ножа, у нападавшего с собой перцовый баллончик.
Позже подростка, устроившего нападение, задержали. Спецназ взял штурмом кабинет, где он находился. Заложник не пострадал. Нападавшего вывели на улицу и посадили в машину.
Сейчас спецслужбы проверяют все кабинеты школы на предмет наличия возможного взрывного устройства, пишет Baza.
Обновлено в 10:49 (мск). Следком возбудил уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ.
«Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.