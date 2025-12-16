НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

3 м/c,

южн.

 753мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 79,45
EUR 93,23
Экопроекты российских компаний
Ярославцы против кладбища
«Умные решения»
Умер гендиректор «Атруса»
Купить жилье без обмана
Поменяют порядок выбора мэра
Как будут работать платные парковки
Построят мусороперерабатывающий завод
Когда достроят третий мост
Происшествия Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе: есть раненые и погибший

Подросток устроил поножовщину в подмосковной школе: есть раненые и погибший

Нападавший взял заложника

530
Фото носит иллюстративный характер | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUФото носит иллюстративный характер | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Фото носит иллюстративный характер

Источник:

Анастасия Щеглова / 93.RU

Подросток напал на учеников в подмосковном Одинцово в Успенской СОШ в поселке Горки-2. Он пришел в маске и с ножом. Информацию о происшествии подтвердили MSK1.RU.

«Известно о 4 пострадавших в результате происшествия в Одинцовском округе, из них 1 погиб и 3 ранены. К школе направлены 8 бригад скорой помощи и 2 бригады центра медицины катастроф, в больницах развернуты операционные, готовые к приему пострадавших. На месте работают все оперативные службы. Нападавшего вывели из школы», — сообщил источник.

Источник:

112 / Telegram

На месте ЧП работают экстренные службы и медики. Школьников эвакуировали из здания. Ученики выбегали из Успенской школы без верхней одежды.

Источник:

112 / Telegram

Нападавший закрылся в кабинете, передает SHOT. Правоохранителям пришлось вести с ним переговоры. Что стало причиной нападения, пока неизвестно.

Как пишет Telegram-канал, нападавший взял в заложники минимум одного ученика. По его данным, помимо ножа, у нападавшего с собой перцовый баллончик.

Позже подростка, устроившего нападение, задержали. Спецназ взял штурмом кабинет, где он находился. Заложник не пострадал. Нападавшего вывели на улицу и посадили в машину.

Сейчас спецслужбы проверяют все кабинеты школы на предмет наличия возможного взрывного устройства, пишет Baza.

Обновлено в 10:49 (мск). Следком возбудил уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ.

«Сегодня утром в одном из учебных заведений, расположенных в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, несовершеннолетний нанес удар ножом охраннику и одному из учеников. В результате полученного ранения ребенок скончался. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — сообщили в ведомстве.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Нападение Школа Подмосковье
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Инженер1
1 час
Иноагенты? Обама с зелей?
Гость
1 час
Зачем нужна охрана? чтобы создавать неудобства нормальным людям
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«У каждого план по лотерее и продуктам». Почтальон — об изнанке работы за 20 тысяч в месяц
Елена Желянина
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Рекомендуем