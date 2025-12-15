НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Куда могли резко исчезнуть сразу 13 человек? Что известно о поисках туристов, пропавших на самой высокой вершине Среднего Урала

Собрали главное к этому часу

193
Туристы потерялись на Ослянке | Источник: Елена, знакомая пропавшегоТуристы потерялись на Ослянке | Источник: Елена, знакомая пропавшего

Туристы потерялись на Ослянке

Источник:

Елена, знакомая пропавшего

В Прикамье ищут 13 туристов, потерявшихся на горе Ослянке. Группа должна была вернуться в Среднюю Усьву еще 13 декабря, но от них до сих пор нет вестей. Собрали всё, что известно о поисках к этому часу.

  1. Когда пропали туристы?
  2. Имена туристов
  3. Как идут поиски?
  4. Что могло случиться с туристами?
  5. Возбудили уголовное дело
1

Когда пропали туристы?

13 декабря группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы поехала на 12 снегоходах из Средней Усьвы к горе Ослянке, чтобы подняться на нее. По данным Е1.RU, туристы стартовали от турбазы «Ослянка House».

Двое туристов вернулись в поселок в тот же день, потому что им нужно было по делам в Свердловскую область. Остальные участники группы не пришли в точку сбора. Двое друзей были в Екатеринбурге уже в 22:00, позвонили приятелям, но те не вышли на связь. Тогда ребята организовали поиски.

Ослянка — самая высокая гора Среднего Урала. Ее высота — 1119 метров.

2

Имена туристов

Жена одного из пропавших назвала Е1.RU имена туристов. По словам брата потерявшегося Михаила Нотина, все они были опытными.

  • Александр Тарасов;

  • Артур Колчев;

  • Александр Демидов;

  • Леонид Загвоздкин;

  • Александр Каблов;

  • Антон Кореневский;

  • Сергей Кротов;

  • Михаил Нотин;

  • Рустам Шаихов;

  • Андрей Миронов;

  • Игорь Реймер;

  • Рустам (достоверной информации о фамилии нет);

  • Максим (достоверной информации о фамилии нет).

В группе может состоять и некий Игорь Баженов — так говорит его знакомая Елена, написавшая в редакцию 59.RU и утверждающая, что мужчина пошел на Ослянку с этими туристами.

3

Как идут поиски?

Туристов начали искать вчера, 14 декабря, два добровольца и спасатели. Они поднялись на гору, но никого не нашли: на Ослянке дул сильный ветер и была плохая видимость.

Сегодня, 15 декабря, к поискам подключилось МЧС России. Также, по данным следкома, туристов ищут спасатели, сотрудники краевого МЧС, отряды «ЛизаАлерт» и имени Ирины Бухановой, волонтеры, полицейские и местные жители — всего 76 человек и 46 единиц техники. В небо подняли беспилотники и вертолет.

«Поиски в лесном массиве осложняются обильным снежным покровом и метелью», — говорят следователи.

4

Что могло случиться с туристами?

Доктор географических наук Андрей Шихов, поднимавшийся на Ослянку 14 раз, говорит, что туристы могли провалиться под воду, ее может скрывать снег. По словам синоптика, на Ослянке много ручейков и речек, еще не успевших замерзнуть. Эксперт думает, что группа могла потеряться в лесной местности.

Кроме того, у них мог сломаться снегоход — и они не могут его вытащить из ямы с водой или реки.

5

Возбудили уголовное дело

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту безвестного исчезновения группы туристов». На Ослянку приехали следователи и следователи-криминалисты. Они изучают маршрут, по которому могли идти екатеринбуржцы, и 63 квадратных километра тайги.

Следователи уже осмотрели базу «Ослянка House», допросили родственников туристов и двух вернувшихся друзей.

Обо всём, что известно о поисках туристов, мы рассказываем в текстовой онлайн-трансляции.

