Куда могли резко исчезнуть сразу 13 человек? Что известно о поисках туристов, пропавших на самой высокой вершине Среднего Урала

13 декабря группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы поехала на 12 снегоходах из Средней Усьвы к горе Ослянке, чтобы подняться на нее. По данным Е1.RU, туристы стартовали от турбазы «Ослянка House».

Двое туристов вернулись в поселок в тот же день, потому что им нужно было по делам в Свердловскую область. Остальные участники группы не пришли в точку сбора. Двое друзей были в Екатеринбурге уже в 22:00, позвонили приятелям, но те не вышли на связь. Тогда ребята организовали поиски.