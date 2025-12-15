Куда могли резко исчезнуть сразу 13 человек? Что известно о поисках туристов, пропавших на самой высокой вершине Среднего Урала

В Прикамье ищут 13 туристов, потерявшихся на горе Ослянке. Группа должна была вернуться в Среднюю Усьву еще 13 декабря, но от них до сих пор нет вестей. Собрали всё, что известно о поисках к этому часу.
Когда пропали туристы?
13 декабря группа из 15 человек из Екатеринбурга и Верхней Пышмы поехала на 12 снегоходах из Средней Усьвы к горе Ослянке, чтобы подняться на нее. По данным Е1.RU, туристы стартовали от турбазы «Ослянка House».
Двое туристов вернулись в поселок в тот же день, потому что им нужно было по делам в Свердловскую область. Остальные участники группы не пришли в точку сбора. Двое друзей были в Екатеринбурге уже в 22:00, позвонили приятелям, но те не вышли на связь. Тогда ребята организовали поиски.
Ослянка — самая высокая гора Среднего Урала. Ее высота — 1119 метров.
Имена туристов
Жена одного из пропавших назвала Е1.RU имена туристов. По словам брата потерявшегося Михаила Нотина, все они были опытными.
Александр Тарасов;
Артур Колчев;
Александр Демидов;
Леонид Загвоздкин;
Александр Каблов;
Антон Кореневский;
Сергей Кротов;
Михаил Нотин;
Рустам Шаихов;
Андрей Миронов;
Игорь Реймер;
Рустам (достоверной информации о фамилии нет);
Максим (достоверной информации о фамилии нет).
В группе может состоять и некий Игорь Баженов — так говорит его знакомая Елена, написавшая в редакцию 59.RU и утверждающая, что мужчина пошел на Ослянку с этими туристами.
Как идут поиски?
Туристов начали искать вчера, 14 декабря, два добровольца и спасатели. Они поднялись на гору, но никого не нашли: на Ослянке дул сильный ветер и была плохая видимость.
Сегодня, 15 декабря, к поискам подключилось МЧС России. Также, по данным следкома, туристов ищут спасатели, сотрудники краевого МЧС, отряды «ЛизаАлерт» и имени Ирины Бухановой, волонтеры, полицейские и местные жители — всего 76 человек и 46 единиц техники. В небо подняли беспилотники и вертолет.
«Поиски в лесном массиве осложняются обильным снежным покровом и метелью», — говорят следователи.
Что могло случиться с туристами?
Доктор географических наук Андрей Шихов, поднимавшийся на Ослянку 14 раз, говорит, что туристы могли провалиться под воду, ее может скрывать снег. По словам синоптика, на Ослянке много ручейков и речек, еще не успевших замерзнуть. Эксперт думает, что группа могла потеряться в лесной местности.
Кроме того, у них мог сломаться снегоход — и они не могут его вытащить из ямы с водой или реки.
Возбудили уголовное дело
Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту безвестного исчезновения группы туристов». На Ослянку приехали следователи и следователи-криминалисты. Они изучают маршрут, по которому могли идти екатеринбуржцы, и 63 квадратных километра тайги.
Следователи уже осмотрели базу «Ослянка House», допросили родственников туристов и двух вернувшихся друзей.
Обо всём, что известно о поисках туристов, мы рассказываем в текстовой онлайн-трансляции.