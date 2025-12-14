В США произошла стрельба во время экзаменов в престижном университете. Есть убитые — кадры

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ФБР Источник: AP Photo / Mark Stockwell

В США в престижном университете Брауна, входящем в Лигу плюща и расположенном в штате Род-Айленд, произошла стрельба. Как сообщил мэр Провиденса Бретт Смайли, неизвестный открыл огонь в здании Баруса и Холли в университете, где расположены учебные классы и лаборатории инженерного и физического факультетов.

Согласно сообщению Брауновского университета, два человека погибли в результате стрельбы, еще восемь госпитализированы в критическом, но стабильном состоянии, сообщает AP. Число жертв и пострадавших может увеличиться, предупредил мэр Бретт Смайли.

В стрельбе в основном пострадали студенты, в том числе двое погибших и восемь раненых, заявила президент Брауновского университета Кристина Паксон. Мэр Провиденса сообщил, что пострадал еще один — девятый — человек, который покинул место происшествия в шоке, не осознавая, что в него попали осколки, передает телеканал Fox News.

Первыми на место прибыли сотрудники полиции Брауновского университета, затем к ним подключилась полиция Провиденса, которая обыскала инженерный корпус, но не смогла найти подозреваемого. Предполагается, что стрелявшему удалось покинуть здание. К моменту прибытия спасателей двое человек уже были мертвы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ФБР, Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и огнестрельного оружия, а также представители секретной службы.

Подозреваемый в стрельбе — мужчина в черной одежде — до сих пор не задержан, пишет CNN. Он попал на записи камер видеонаблюдения, но лица подозреваемого не видно, потому что он был в серой камуфляжной маске. На месте происшествия не было обнаружено никакого оружия, но следователям удалось найти гильзы.

Ректор университета Фрэнсис Дойл распорядился, чтобы все члены университетского сообщества оставались в укрытии. Студентов перевели в безопасное место.

Источник: X

Заместитель начальника полиции Провиденса Тим О'Хара призвал жителей района, где произошла стрельба, просмотреть записи с камер видеонаблюдения на предмет «всего подозрительного».

В университете, основанном в 1764 году, учатся около 11 000 студентов. Стрельба произошла во второй день ​​итоговых экзаменов осеннего семестра. В момент происшествия наружные двери здания Баруса и Холли из-за экзаменов в университете были открыты, поэтому «в это время в здание мог попасть кто угодно», — заявил мэр Провиденса.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что был проинформирован о произошедшем и оповестил о задержании подозреваемого, но потом уточнил, что стрелок всё еще на свободе.