В российском регионе бушует ледяной шторм: столкнулись 20 машин, парализовало трассу, город остался без света

Кадры с места ДТП Источник: Госавтоинспекция Пензенской области / Telegram

Пензенская область оказалась в условиях настоящего зимнего коллапса. Мощный снежный циклон, обрушившийся на регион, принес не только шквалистый ветер и мокрый снег, но и серьезные последствия для местных жителей.

Всю ночь бушевала стихия, которая не пощадила линии электропередачи. Из-за обрывов проводов массовые отключения электроэнергии начались уже под утро. Как рассказали «Осторожно, новости» жители Пензы, свет в их домах пропал около четырех часов утра и к утру так и не был восстановлен.

Ситуацию осложняет тот факт, что после отмены режима опасности из-за БПЛА мобильный интернет восстановился не у всех, оставив многих без связи и возможности оперативно получать информацию.

Не менее тревожная ситуация сложилась и на автодорогах. На трассе Тамбов — Пенза сильная метель и сложные погодные условия стали причиной масштабного дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, по цепной реакции столкнулось около 20 автомобилей.

В аварии пострадали шесть человек, среди них ребенок, сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время движение на этом участке практически парализовано: ограничения действуют на протяжении почти 100 километров. Сотрудники ГИБДД и экстренных служб находятся на месте, организуют объезды и оказывают помощь пострадавшим. Точное количество людей, получивших травмы, уточняется.