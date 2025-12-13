НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

облачно, снег

ощущается как -13

8 м/c,

с-з.

 750мм 68%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,73
EUR 93,56
Экопроекты российских компаний
Продают гостиничный комплекс
«Умные решения»
Что подарить девушке на Новый год
Пожар в монастыре
Девушка погибла в ДТП
На чем зарабатывает ярославская блогер
Перекрыли трассу из-за смертельного ДТП
Экстренное предупреждение о погоде
Происшествия В российском регионе бушует ледяной шторм: столкнулись 20 машин, парализовало трассу, город остался без света

В российском регионе бушует ледяной шторм: столкнулись 20 машин, парализовало трассу, город остался без света

В аварии пострадали шесть человек

400
Кадры с места ДТП | Источник: Госавтоинспекция Пензенской области / TelegramКадры с места ДТП | Источник: Госавтоинспекция Пензенской области / Telegram

Кадры с места ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Пензенской области / Telegram

Пензенская область оказалась в условиях настоящего зимнего коллапса. Мощный снежный циклон, обрушившийся на регион, принес не только шквалистый ветер и мокрый снег, но и серьезные последствия для местных жителей.

Всю ночь бушевала стихия, которая не пощадила линии электропередачи. Из-за обрывов проводов массовые отключения электроэнергии начались уже под утро. Как рассказали «Осторожно, новости» жители Пензы, свет в их домах пропал около четырех часов утра и к утру так и не был восстановлен.

Ситуацию осложняет тот факт, что после отмены режима опасности из-за БПЛА мобильный интернет восстановился не у всех, оставив многих без связи и возможности оперативно получать информацию.

Не менее тревожная ситуация сложилась и на автодорогах. На трассе Тамбов — Пенза сильная метель и сложные погодные условия стали причиной масштабного дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, по цепной реакции столкнулось около 20 автомобилей.

Источник: Госавтоинспекция Пензенской области / TelegramИсточник: Госавтоинспекция Пензенской области / Telegram
Источник: Госавтоинспекция Пензенской области / TelegramИсточник: Госавтоинспекция Пензенской области / Telegram

В аварии пострадали шесть человек, среди них ребенок, сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко. Состояние двух пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время движение на этом участке практически парализовано: ограничения действуют на протяжении почти 100 километров. Сотрудники ГИБДД и экстренных служб находятся на месте, организуют объезды и оказывают помощь пострадавшим. Точное количество людей, получивших травмы, уточняется.

Синоптики предупреждают, что непогода в регионе пока не отступает. Жителям области рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок, а также подготовиться к возможным перебоям с электричеством.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Снег Трасса
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Потерпим чай не впервой, затянем пояса потуже
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«За доброе дело и вдарить не возбраняется»: плюсы и минусы фильма «Волчок» — честный отзыв
Надежда Губарь
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление