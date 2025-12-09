НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотник влетел в жилой дом в Чувашии, среди пострадавших ребенок. Кадры с места

Беспилотник влетел в жилой дом в Чувашии, среди пострадавших ребенок. Кадры с места

На месте ЧП работают экстренные службы

480
Фото с места ЧП | Источник: Mash / TelegramФото с места ЧП | Источник: Mash / Telegram

Фото с места ЧП

Источник:

Mash / Telegram

Беспилотники нанесли удар по Чебоксарам, есть пострадавшие и повреждения жилых домов, сообщает глава Чувашии Олег Николаев. На месте работают экстренные службы.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре жителя, среди них один ребенок. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — передал вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов.

Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
Источник:

Shot / Telegram

По информации telegram-канала Shot, первые взрывы прогремели около часа назад. Позже местные жители услышали еще несколько взрывов.

В результате атаки пострадала многоэтажка: выбиты окна, повреждены балконы. Также пострадали припаркованные рядом автомобили. В настоящее время в городе частично перекрыты проспект Ивана Яковлева и улица Хевешская.

«Вся необходимая помощь жителям оказывается, все поврежденные жилые помещения будут восстановлены», — написал Олег Николаев в своем telegram-канале.

За ночь над Россией уничтожили 121 беспилотник. По данным Минобороны, больше всего БПЛА было сбито в Белгородской области (49) и Крыму (22). В Рязанской области уничтожено 10 БПЛА, в Воронежской — 9, над Каспийским морем — 8. В Ростовской области и Калмыкии сбито по 5 дронов. В Нижегородской и Липецкой областях уничтожено 4 и 3 беспилотника. По два БПЛА сбито в Курской области и Краснодарском крае, а в Брянской и Тульской областях по одному дрону ВСУ.

Обновлено.

Число пострадавших в результате прилета БПЛА в Чебоксарах увеличилось до девяти. Об этом сообщили местные власти.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
