В Воронеже физрука обвинили в массовом совращении школьниц. Одну из жертв он позвал замуж

Фото носит иллюстративный характер Источник: Ирина Шарова/72.RU

В Воронеже учителя физкультуры обвинили в совращении школьниц. Сообщается, что одной из них он предложил выйти замуж — прямо в здании Следственного комитета. СК по Воронежской области тем временем возбудил уголовное дело.

Об этом РИА Новостям сообщили в пресс-службе СК. На ситуацию обратила внимание Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила». Именно ей поступила информация о том, что 15-летнюю девочку развратил ее физрук. По данным Левченко, ни учитель, ни школьница не стали отрицать, что у них были неподобающие отношения.

«По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице с жалобами на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время», — пишут РИА Новости.

Наши коллеги из VORONEZH1.RU сообщают, что ситуацию взял на контроль детский омбудсмен области.

«На связи с СК РФ по Воронежской области, проводятся все необходимые проверки для объективного и быстрого установления всех обстоятельств. Каждый ребенок имеет право на защиту. Обращение в правоохранительные органы при подозрении на угрозу жизни и здоровью — это не „вмешательство не в свое дело“, а гражданская ответственность и единственно верный путь», — написала омбудсмен Ангелина Севергина.