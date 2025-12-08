НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

0 м/c,

штиль.

 761мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Ребенок выпал из окна
«Умные решения»
Хлопок в Брагине
Что подарить и как отметить Новый год
Когда похолодает
Раскупили билеты на юг
Застройка у Толги
Бизнес Марии Горбань
Происшествия В Воронеже физрука обвинили в массовом совращении школьниц. Одну из жертв он позвал замуж

В Воронеже физрука обвинили в массовом совращении школьниц. Одну из жертв он позвал замуж

Этой ученице только 15 лет

275
Фото носит иллюстративный характер | Источник: Ирина Шарова/72.RUФото носит иллюстративный характер | Источник: Ирина Шарова/72.RU

Фото носит иллюстративный характер

Источник:

Ирина Шарова/72.RU

В Воронеже учителя физкультуры обвинили в совращении школьниц. Сообщается, что одной из них он предложил выйти замуж — прямо в здании Следственного комитета. СК по Воронежской области тем временем возбудил уголовное дело.

Об этом РИА Новостям сообщили в пресс-службе СК. На ситуацию обратила внимание Анна Левченко, лидер движения «Сдай педофила». Именно ей поступила информация о том, что 15-летнюю девочку развратил ее физрук. По данным Левченко, ни учитель, ни школьница не стали отрицать, что у них были неподобающие отношения.

«По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице с жалобами на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время», — пишут РИА Новости.

Наши коллеги из VORONEZH1.RU сообщают, что ситуацию взял на контроль детский омбудсмен области.

«На связи с СК РФ по Воронежской области, проводятся все необходимые проверки для объективного и быстрого установления всех обстоятельств. Каждый ребенок имеет право на защиту. Обращение в правоохранительные органы при подозрении на угрозу жизни и здоровью — это не „вмешательство не в свое дело“, а гражданская ответственность и единственно верный путь», — написала омбудсмен Ангелина Севергина.

В СК не уточнили, по какой именно статье возбуждено уголовное дело. По информации Левченко, статьи две: о половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
Воронеж Учитель Совращение Школа Уголовное дело
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
с++
1 час
Физрук! Где зачатия? Родина требует героев, а ты... волюнтаризмом занимаешься
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление