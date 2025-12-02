У погибшего бойца перед смертью появились 4 внебрачных ребенка. Их мать судится с вдовой за «гробовые»

Бекхан Бештоев со своей супругой и племянницей Источник: из личного архива семьи

Бекхан Бештоев из Краснодара погиб во время спецоперации в мае 2024 года. Ему было 55 лет. Для Бекхана это была вторая командировка в зону СВО. Из первой он вернулся с ранением руки и мучительными воспоминаниями. Его родственники говорят, что после возвращения он стал сильно выпивать. В мае 2024 года Бекхан неожиданно подписал второй полугодичный контракт с добровольческим отрядом. Хотя, говорят родственники, возвращаться туда он не собирался. Через несколько недель боец перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что он погиб в Запорожской области. Чуть позже неожиданно выяснилось, что у него есть четверо внебрачных детей. Родственники Бекхана не понимают, откуда у него взялись сразу четыре ребенка. Причем усыновлены они были за пару месяцев до смерти. Их мать — знакомая Бекхана — теперь претендует на посмертные выплаты и даже на половину квартиры. Последняя принадлежит законной супруге Бештоева, с которым они состояли в браке 20 лет. Теперь обе стороны спорят за военные выплаты и ищут справедливость в судах. 93.RU разбирались в запутанной истории. «Куда тебя несет?» Бекхан и Людмила (его нынешняя супруга) познакомились в 2003 году в Ингушетии. Туда, говорит женщина, она ездила по работе, будучи коммерческим директором в компании, которая занималась пиломатериалами. «Тогда в Россию приехали сотрудники немецкой компании. Им нужны были ценные породы дерева: бук, дуб. Они пригласили меня поехать вместе с ними в Ингушетию. Я как раз была в отпуске и поехала. 9 мая 2003 года во время этой поездки мы и познакомились с Бекханом. Примерно с середины 2003 года он стал жить у меня — в краснодарской квартире. Всё ходил, восхищался ею. А в 2004 году, в феврале, мы с ним расписались», — вспоминает Людмила. Женщина говорит, что родственники были против ее выбора. «Мне говорили, мол, куда тебя несет. Он никогда нигде не работал. У него даже трудовой книжки не было. Но мне он показался благополучным, с руками. Если что-то сделать надо, это не проблема… Ходил по шабашкам, себе на сигареты зарабатывал. Фактически же работала я. Лечила и ухаживала за ним тоже я», — говорит Людмила. Все праздники, всё свободное время Бекхан и Людмила проводили вместе, тяжелые жизненные моменты тоже делили на двоих. Людмила говорит: «Он всё время рядом был». Летом 2023 года Бекхан решил подписать контракт с добровольческим отрядом «Барс». «С работой у него было тяжко тогда. Да и деньги надо было зарабатывать. Я еще заболела, диабет у меня… Бекхан тогда сказал, что просто решил пойти и пошел. Его без каких-либо вопросов взяли, хотя боевого опыта у него не было», — говорит Людмила.

Летом 2023 года Бекхан Бештоев решил подписать контракт с добровольческим отрядом «Барс» Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Вернулся и начал пить С 8 июня по 17 декабря он пробыл на передовой и вернулся с ранением. Людмила говорит, что у Бекхана была повреждена рука, из-за чего у него не сгибались пальцы. «Когда он вернулся, стал много пить. Дома пил, уходил куда-то — тоже пил. К нему друзья постоянно приходили, поздравляли, что вернулся живым. О втором контракте он не заикался даже. Я подозреваю, что он там тяжелые моменты пережил, потому и пил. Весной 2024 года он неожиданно решил подписать еще один контракт», — рассказывает Людмила. Второй раз Бекхан подписал контракт в мае 2024 года. 17 мая он позвонил Людмиле и попросил не переживать. «В пять утра позвонил. Сказал, что будет без связи 20 дней. А „как вернется“, сразу же позвонит. Не позвонил. Когда 20 дней прошло, даже больше, я уже начала бить тревогу — ездить по военкоматам и его искать», — рассказывает Людмила.

Бекхан погибнет 31 мая 2024 года в Запорожской области. Но его родственники узнают об этом намного позже. А сам факт гибели установят лишь 24 февраля 2025 года.

«Смерть младшего сержанта Бекхана Бештоева наступила в ходе выполнения задач СВО в районе населенного пункта Работино в Запорожской области», — говорится в справке из военкомата (есть в распоряжении редакции). Когда Бекхан пропал, его жена начала ходить по военкоматам и выяснять, что случилось. Во время очередного такого похода ее попросили донести некоторые документы. Среди них — справка об отсутствии детей. «Я тогда подумала, что странная просьба. У нас с Бекханом не было детей. Он говорил, что не мог их иметь. Я пошла в ЗАГС, и мне выдали справку, согласно которой мой муж является отцом четверых детей», — рассказывает Людмила. Три ребенка за один день В документе говорится, что 11 января 2024 года трое подростков (2008, 2012 годов рождения) и девочка (2018 года рождения) стали детьми Бекхана Бештоева. В один день они поменяли фамилии и отчества. Это дети Елены (имя изменено) — женщины, с которой Бекхан виделся, в том числе перед отправкой в последнюю командировку.

Контекст. В самом иске на наследство фигурирует четверо несовершеннолетних. Но фамилию и отчество меняли лишь трое. Четвертый ребенок не менял паспорт и персональные данные.

«Я подозревала, что у него может кто-то быть на стороне, но никаких доказательств не было. Да и времени и желания разбираться тоже не было. А спустя полгода после его смерти вдруг появилась эта женщина и начала претендовать на наследство», — говорит Людмила. В суд поступило исковое заявление от Елены, в котором она просит восстановить сроки вступления в наследство. Дело в том, что факт смерти был зафиксирован лишь спустя 10 месяцев после гибели. До конца февраля 2025 года Бекхан числился без вести пропавшим. В иске говорится, что по этой причине были пропущены сроки вступления в наследство. Потому Елена считает, что срок подлежит восстановлению. Наследником первой очереди является жена Бекхана Людмила Бештоева. Елена же требует выделить половину доли совместного имущества Бекхана и Людмилы — это 3,1 миллиона рублей, которые хранятся на банковском счете погибшего мужчины (эти деньги ему выдали за полученное в 2023 году, во время первой командировки, ранение).

Бекхан (справа) со своим другом Источник: из личного архива семьи

«Также эта женщина претендует на часть моей квартиры, в которой мы жили с Бекханом, и „гробовые“. В своем иске она заявляет, что действует от лица своих детей, которых она переписала на моего мужа перед отправкой в зону СВО. Я, как официальная жена, получила только часть губернаторских выплат и частично от страховой. Причем в каких пропорциях, толком объяснить никто не может. А бегать по военкоматам я уже не могу из-за болезни. Сейчас у меня фактически нет заработка. Я живу за счет доставки продуктов, которую заказывает сын», — объясняет Людмила. Видел ее дважды в жизни Самого Бештоева похоронили на родине — в Ингушетии. Там, в селе Насыр-Корт, живет его брат вместе с матерью. Женщина тяжело переносит потерю сына, да и всю эту историю с разделом наследства тоже. «Эту Елену я видел дважды в жизни. Один раз она с братом приехала перед его второй командировкой. Сразу после новогодних праздников, как выяснилось позже, она переписала на него детей, и Бекхан резко снова решил поехать на СВО. Он ведь не собирался туда возвращаться. А когда он пропал без вести, от нее ни одного звонка не было, никакой помощи. В ноябре она подавала документы, чтобы признать погибшим — вот и вся забота», — говорит Руслан. Второй раз Руслан увидел Елену уже на похоронах Бекхана. «Приехала она как мать его детей. Да, он любил их. Но я не знаю, родные они ему или нет. Но я в их отношения старался не лезть. До этого на связь она не выходила особо. А как он поехал второй раз, писала ему постоянно», — продолжает Руслан. В разговоре с журналистом 93.RU Руслан сказал, что «Людмила — единственный человек, который заботился о Бекхане». «Она всё для него делала: одевала, кормила. Когда его не стало, мы не потеряли связь, стараемся по возможности помогать друг другу, пусть даже морально. Журналист портала 93.RU неоднократно пытался дозвониться Елене, чтобы выяснить ее позицию, но она так и не ответила. С родственниками «отца» ее детей она тоже предпочитает не общаться.

Законной жене Бештоева пришлось идти в суд Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU