Происшествия «Хотел воспитать его немножко»: директор Филиппа Киркорова — про драку с блогером на открытии катка на Красной площади

Инфлюенсер Суад Муратович назвал поп-короля «сладким»

Блогер, назвавший Киркорова «сладким», заявил об угрозах

В воскресенье, 30 ноября, на Красной площади открыли главный зимний каток страны — ГУМ-каток. По традиции на льду устроили настоящее представление — показали номера из шоу Татьяны Навки «Золушка». Посмотреть на шоу приехали Ротенберг, Бикович, Киркоров, Пересильд и десяток других звезд российского шоу-бизнеса.

Но открытие ГУМ-катка запомнилось отнюдь не приездом звезд, а новым скандалом, связанным с именем Филиппа Киркорова. Драка произошла между концертным директором Филиппа Киркорова — Максимом Ситником — и блогером Суадом Муратовичем. Пока последний в своих соцсетях пишет, что ему угрожают расправой, его оппонент рассказал MSK1.RU, из-за чего завязался конфликт.

Как до этого рассказал Суад в своих соцсетях, он хотел сфотографироваться с поп-королем. Правда, во время разговора со своей подругой проронил в адрес Киркорова слово «сладкий». Это не понравилось директору Филиппа и стало причиной недовольств.

«Он насмеялся над Филиппом. В моем присутствии смеяться над моими друзьями, над людьми, с которыми я работаю, недопустимо. Мне не понравилось его оскорбление. Он сказал: „Слышь ты, пупсик сладкий, я хочу с тобой сфоткаться“, — рассказал MSK1.RU директор певца Максим Ситник. — Я подошел, говорю: „Не нужно так разговаривать. Этот человек старше тебя. Он артист. Прояви уважение“. Он говорит: „А ты кто такой?“ На такой энергии начал на меня бычить».

Сауд в социальных сетях заявил, что Максим взял его номер телефона и подписал его «Гусь», ведь блогер не захотел говорить ему свое имя. Из-за этого спор между участниками усугубился. Максим рассказал MSK1.RU, что в этот момент эмоции взяли верх и он не удержался от драки.

«Просто хотел воспитать его немножко, но я не планировал драку. Я просто хотел сделать замечание, чтобы он не смеялся над нами. А сейчас он строит жертву, что я подошел к нему и сказал ему какие-то вещи, оправдывается, но это всё было иначе, — говорит Максим. — Я ему сам говорю, дай мне номер. Он обиделся из-за Гуся, но он похож на него: реально длинный, и для него это комплимент. Он продолжал дальше возмущаться, так дерзко разговаривать».

Тем временем в своем Telegram-канале Суад заявил, что ему поступают угрозы.

«Сейчас мне позвонил незнакомый человек и сказал, чтобы я улетал из страны на несколько недель, пока всё не уляжется. Мне реально угрожают? Как мне сказали, люди, которые по ту сторону, очень влиятельные и ты не сможешь с ними бороться ни в правовом порядке, ни в медиа», — написал блогер.

Максим Ситник утверждает, что никто бить блогера не собирается. С ним хотят просто поговорить, чтобы тот признал, что был не прав.

«Мужчина так себя не ведет. Если ты не прав, будь добр, признай, что ты неправ. Его никто не тронет, в нас такого не воспитано, — заключил Максим Ситник. — Пусть он переживает, с ним ничего не случится. Мы не в то время живем, и сейчас всё другое. Если бы я хотел что-то сделать, я бы вчера поехал бы. Я просто понял, что я даже не хочу в этом копаться».

До этого драка произошла между футбольными фанатами на матче «Спартак» против ЦСКА. Десятки поклонников «Спартака» окружили мужчину с красно-синим шарфом на шее. Его избивали ногами и руками, а после вытолкали к стене.

Иветта АвраамоваИветта Авраамова
Иветта Авраамова
Драка Филипп Киркоров
