На федеральной трассе образовалась 85-километровая пробка. Люди стоят там больше семи часов без еды и воды: кадры

Тяжелая ситуация сложилась на одной из важнейших трасс в Бурятии. Десятки километров затора сковали движение на дороге возле озера Байкал. Об этом сообщили в местном Управлении автомобильных дорог. Рассказываем, что известно о ЧП.

Настоящий ледяной плен охватил участок трассы Р-258 «Байкал» протяжённостью 85 километров — от посёлка Выдрино до города Култук. Много часов автомобилисты вынуждены стоять в практически неподвижном потоке машин. Такая ситуация сложилась из-за непогоды.