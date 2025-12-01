НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия На федеральной трассе образовалась 85-километровая пробка. Люди стоят там больше семи часов без еды и воды: кадры

У многих заканчивается бензин

Обстановка на дороге непростая | Источник: Упрдор «Южный Байкал»Обстановка на дороге непростая | Источник: Упрдор «Южный Байкал»

Обстановка на дороге непростая

Источник:

Упрдор «Южный Байкал»

Тяжелая ситуация сложилась на одной из важнейших трасс в Бурятии. Десятки километров затора сковали движение на дороге возле озера Байкал. Об этом сообщили в местном Управлении автомобильных дорог. Рассказываем, что известно о ЧП.

Настоящий ледяной плен охватил участок трассы Р-258 «Байкал» протяжённостью 85 километров — от посёлка Выдрино до города Култук. Много часов автомобилисты вынуждены стоять в практически неподвижном потоке машин. Такая ситуация сложилась из-за непогоды.

Источник:

Упрдор «Южный Байкал»

«На федеральной трассе Р-258 „Байкал“ на границе Иркутской области и Республики Бурятия уже третьи сутки наблюдаются морозы до -30 градусов, сильный снегопад и ветер. Данный комплекс метеорологических явлений создал сложные условия для дорожного движения на автодороге», — сообщили в Управлении автомобильных дорог.

Пробка простирается на многие километры | Источник: Shot / TelegramПробка простирается на многие километры | Источник: Shot / Telegram

Пробка простирается на многие километры

Источник:

Shot / Telegram

На трассе дежурят автоинспекторы, а снег разгребает спецтехника. Однако люди пока остаются в ледяном плену. По данным telegarm-канала Shot, водители и пассажиры стоят в заторе более семи часов. У многих нет еды и воды, а бензин на исходе.

Источник:

Shot / Telegram

«Сложные погодные условия сохранятся до 2 декабря. Из-за высокой влажности воздуха снежные циклоны, курсирующие на прилегающих к озеру Байкал территориях, вызывают залповый интенсивный снег. Погодная обстановка улучшится только с момента полного замерзания озера», — спрогнозировали в местном Управлении автомобильных дорог.

Там призвали водителей не садиться за руль без крайней необходимости.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
Гость
16 минут
Объясните нам темным, почему грузовики не на зимней резине, или хотя бы всесезонке? В союзе не было проблем такого масштаба, чтобы грузовики не могли въехать, т.к. была соответствующая резина, а не для еврозимы, и подъемы/спуски на шоссе всегда посыпали. В пример Марфинская гора в сторону Тутаева, там женщина маленькая и хрупкая в любую погоду обеспечивала проезд. Говорят, что ей даже награду дали какую-то. А сейчас море техник и дороги не могут содержать, ну и резина летняя, на автобусах в т.ч.
