На федеральной трассе образовалась 85-километровая пробка. Люди стоят там больше семи часов без еды и воды: кадры

Тяжелая ситуация сложилась на одной из важнейших трасс в Бурятии. Десятки километров затора сковали движение на дороге возле озера Байкал. Об этом сообщили в местном Управлении автомобильных дорог. Рассказываем, что известно о ЧП.
Настоящий ледяной плен охватил участок трассы Р-258 «Байкал» протяжённостью 85 километров — от посёлка Выдрино до города Култук. Много часов автомобилисты вынуждены стоять в практически неподвижном потоке машин. Такая ситуация сложилась из-за непогоды.
«На федеральной трассе Р-258 „Байкал“ на границе Иркутской области и Республики Бурятия уже третьи сутки наблюдаются морозы до -30 градусов, сильный снегопад и ветер. Данный комплекс метеорологических явлений создал сложные условия для дорожного движения на автодороге», — сообщили в Управлении автомобильных дорог.
На трассе дежурят автоинспекторы, а снег разгребает спецтехника. Однако люди пока остаются в ледяном плену. По данным telegarm-канала Shot, водители и пассажиры стоят в заторе более семи часов. У многих нет еды и воды, а бензин на исходе.
«Сложные погодные условия сохранятся до 2 декабря. Из-за высокой влажности воздуха снежные циклоны, курсирующие на прилегающих к озеру Байкал территориях, вызывают залповый интенсивный снег. Погодная обстановка улучшится только с момента полного замерзания озера», — спрогнозировали в местном Управлении автомобильных дорог.
Там призвали водителей не садиться за руль без крайней необходимости.