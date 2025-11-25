Беспилотники массово атаковали регионы России — кадры, как дрон врезался в многоэтажку

В ночь на 25 ноября беспилотники атаковали несколько регионов России. Так, в Новороссийске БПЛА попали в два дома, один из которых многоквартирный. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пострадал один человек.
«В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы.
Также из-за ударов дронов два частных дома повреждены в селе Кабардинка Геленджика. Во время атаки пострадал мужчина, он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы жизни нет, пострадавшего госпитализировали в одну из больниц города, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«По одному из адресов пострадал мужчина, который в момент отражения атаки находился на улице», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что по еще одному адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы ликвидируют возгорание.
По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по Москве, ПВО уничтожили 31 беспилотник над регионами России:
17 БПЛА — над акваторией Черного моря;
6 БПЛА — над акваторией Азовского моря;
3 БПЛА — над территорией Республики Крым;
2 БПЛА — над территорией Курской области;
1 БПЛА — над территорией Брянской области;
1 БПЛА — над территорией Белгородской области;
1 БПЛА — над территорией Краснодарского края.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.