Беспилотники массово атаковали регионы России — кадры, как дрон врезался в многоэтажку

В ночь на 25 ноября беспилотники атаковали несколько регионов России. Так, в Новороссийске БПЛА попали в два дома, один из которых многоквартирный. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, пострадал один человек.

«В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА на частный дом ранен один человек. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что на месте работают специальные и экстренные службы.