Насмотрелась турецких сериалов и сбежала? Россиянка загадочно пропала в Турции с 10-летним сыном

Жительница Москвы 32-летняя Дарья Лучкина вместе со своим 10-летним сыном исчезла в Турции при загадочных обстоятельствах. Россиянка уже месяц не выходит на связь с родными. Рассказываем подробности этой истории.

Что случилось

Женщина сообщила родственникам, что вместе с ребенком отправится на корпоратив от фирмы, где работает. На вопросы родителей о том, зачем на таком мероприятии ребенок, Дарья ответила, что все сотрудники будут с детьми.

Однако на самом деле никакого корпоратива не было, а вместо этого Лучкина вместе с сыном вылетела в Стамбул. Это случилось 17 октября.

Дарья практически сразу перестала выходить на связь с родными. Близкие заподозрили неладное и обратились в полицию.

Удалось выяснить, что, после того как женщина с сыном приземлились в аэропорту Стамбула, их встретил неизвестный мужчина на частном автомобиле. С тех пор о них ничего неизвестно, телефоны отключены.

Она была фанаткой турецких сериалов

Вскоре близкие выяснили, что женщина не только обманула их с историей о корпоративе, но и не взяла с собой в Стамбул никаких вещей, кроме важных документов. В квартире Дарьи нашли телефоны и планшет, который она купила ребенку в преддверии его дня рождения незадолго до отлета.

По информации близких россиянки, в последнее время женщина закрылась в себе и буквально перестала общаться. Конфликтов у нее ни с кем не было. Кроме того, свободное время она часто начала проводить за просмотром турецких сериалов. При этом женщина ни разу не была в Турции и это была ее первая поездка.

Дарья воспитывала сына одна. С отцом ребенка женщина развелась еще десять лет назад, с тех пор они особо не контактировали.

Последний раз в социальные сети Лучкина заходила месяц назад. Россиянку вместе с ребенком ищут до сих пор. В поисках помогают волонтеры в Стамбуле. Пока о пропавших ничего неизвестно, передает Telegram-канал Shot.