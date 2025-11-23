НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

2 м/c,

зап.

 758мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,02
EUR 90,56
Экопроекты российских компаний
Беспилотная опасность
«Умные решения»
Новый фильм Романа Курцына
Компании, которые создают будущее области
«Локомотив» проиграл в домашнем матче «Амуру»
Угадайте предмет из СССР
Где легче найти подработку в Ярославле
Как проходят ремонтные работы в парке Ярославля
Происшествия Двое американцев планировали захватить остров на Карибах с помощью бомжей. Женщин и детей хотели сделать секс-рабами

Двое американцев планировали захватить остров на Карибах с помощью бомжей. Женщин и детей хотели сделать секс-рабами

Теперь мужчинам грозит пожизненное

285
Бездомные из Вашингтона должны были стать пехотой | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаБездомные из Вашингтона должны были стать пехотой | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Бездомные из Вашингтона должны были стать пехотой

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

В США двое мужчин из Техаса 21-летний Гэвин Риверс Вайзенбург и 20-летний Таннер Кристофер Томас планировали кровавый государственный переворот на острове Гонав в составе Гаити. Им предъявили обвинения в заговоре, сообщает The Guardian. Расскажем подробнее о громком деле. 

Гонав — остров в заливе Гонав у побережья Республики Гаити (Карибы). Крупнейший из островов-спутников основного острова Гаити. Его население, по разным оценкам, составляет от 85 000 до 100 000 человек.

Согласно заявлению прокуратуры США по восточному округу Техаса, план начали разрабатывать в августе 2024 года и продолжали его до июля текущего года. Мужчины собирались купить лодку, оружие и боеприпасы для вторжения и начали подготовку.

Томас поступил на службу в военно-воздушные силы США, «чтобы получить военные навыки». Затем он перевелся на базу ВВС в Мэриленде, чтобы осуществить свой план по привлечению бездомных в Вашингтоне. Вайзенбург ездил в Таиланд учиться ходить под парусом и занимался огневой подготовкой.

Мужчины успели выучить гаитянский креольский язык и начали вербовать людей. Бездомных из столицы должны были использовать в качестве пехоты во время вторжения. Вайзенбург и Томас хотели убить всех мужчин, а женщин и детей использовать в качестве секс-рабов, чтобы «воплотить в жизнь свои фантазии об изнасиловании».

Мужчинам предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии, которую нашли на их устройствах. За это им грозит тюремное заключение сроком от 15 до 30 лет. Если же их признают виновными в сговоре с целью убийства, нанесения увечий или похищения людей в другой стране, то им светит пожизненное заключение.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
США Рабство Переворот Гаити
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Fontahka Sru
1 час
Новость скрепная для " Инженер 1 "
Гость
17 минут
Какая у людей интересная жизнь, не то что здесь, кораблик мимо проплыл и десять раз про это напишут
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Путевка на 9 дней с перелетами обошлась в 90 тысяч. Туристка в шестой раз провела отпуск во Вьетнаме — колонка
Валентина Лемягова
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление