Двое американцев планировали захватить остров на Карибах с помощью бомжей. Женщин и детей хотели сделать секс-рабами

В США двое мужчин из Техаса 21-летний Гэвин Риверс Вайзенбург и 20-летний Таннер Кристофер Томас планировали кровавый государственный переворот на острове Гонав в составе Гаити. Им предъявили обвинения в заговоре, сообщает The Guardian. Расскажем подробнее о громком деле.

Гонав — остров в заливе Гонав у побережья Республики Гаити (Карибы). Крупнейший из островов-спутников основного острова Гаити. Его население, по разным оценкам, составляет от 85 000 до 100 000 человек.

Согласно заявлению прокуратуры США по восточному округу Техаса, план начали разрабатывать в августе 2024 года и продолжали его до июля текущего года. Мужчины собирались купить лодку, оружие и боеприпасы для вторжения и начали подготовку.

Томас поступил на службу в военно-воздушные силы США, «чтобы получить военные навыки». Затем он перевелся на базу ВВС в Мэриленде, чтобы осуществить свой план по привлечению бездомных в Вашингтоне. Вайзенбург ездил в Таиланд учиться ходить под парусом и занимался огневой подготовкой.

Мужчины успели выучить гаитянский креольский язык и начали вербовать людей. Бездомных из столицы должны были использовать в качестве пехоты во время вторжения. Вайзенбург и Томас хотели убить всех мужчин, а женщин и детей использовать в качестве секс-рабов, чтобы «воплотить в жизнь свои фантазии об изнасиловании».

Мужчинам предъявили обвинение в изготовлении детской порнографии, которую нашли на их устройствах. За это им грозит тюремное заключение сроком от 15 до 30 лет. Если же их признают виновными в сговоре с целью убийства, нанесения увечий или похищения людей в другой стране, то им светит пожизненное заключение.