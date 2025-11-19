В Австрии мужчина убил коллегу и ее дочь: он год скрывал тела в морозилке. Новости 19 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 ноября.
За увольнение «по собственному желанию» предложили платить три зарплаты
Если вас заставили уволиться по собственному желанию, то работодателя хотят обязать выплатить компенсацию. Такую инициативу направил Институт исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
Если это можно подтвердить документами, по задумке, сотрудник сможет получить три среднемесячные зарплаты. По мнению авторов, это позволит сократить число злоупотреблений на работе.
С проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания, пишут «Известия». А существующие нормы Трудового кодекса РФ недостаточно защищают сотрудников от давления руководства.
Декретные выплаты хотят увеличить
В Госдуме предложили изменить правила оплаты декретных отпусков. При рождении третьего ребенка хотят платить до 80% среднего заработка, четвертого — 90%, а последующих — 100%. С инициативой выступила депутат Яна Лантратова.
По ее словам, оплачиваемый отпуск должен предоставляться любому из родителей или быть разделен между ними при необходимости. Также у них должна быть возможность работать неполный день или по гибкому графику и при этом получать зарплату.
Для родителей готовят новый сертификат
В России может появиться сертификат, с помощью которого можно будет оплатить анализы и другие медицинские услуги для беременных с самых ранних сроков. С таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы.
Согласно инициативе, условием для предоставления указанной выплаты может являться постановка беременной женщины на учет в медицинской организации. Авторы инициативы подчеркивают, что средства сертификата должны направляться исключительно на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая услуги, не входящие в систему ОМС.
Регионам грозят вспышки смертельных болезней
В следующем году высок риск вспышек кори, коклюша и гриппа. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета к. м. н. Иван Коновалов. Если в регионе бушует эпидемия или есть вероятность ее появления, то начинают ставить прививки по эпидемическим показаниям.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Для нее характерны высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов, общая интоксикация. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от нее погибают около 140 000 человек, в основном дети.
Коклюш — острое инфекционное заболевание дыхательной системы. Характерная особенность — приступообразный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев. Особую опасность заболевание представляет для детей раннего возраста, особенно до 1 года. У них заболевание может протекать тяжело, с выраженными приступами удушья, рвотой, остановками дыхания и судорогами.
«В 2026 году при отсутствии своевременной иммунизации сохранится возможность возникновения случаев вакциноуправляемых инфекций: гриппа, кори, коклюша», — сказал Иван Коновалов.
В этом случае может пойти речь о прививках от этих болезней по эпидемическим показаниям. Опыт предыдущих лет показал, что даже единичные заносы инфекции быстро приводят к локальным вспышкам, если население недостаточно защищено.
В ХМАО взорвался продуктовый супермаркет
В Сургуте (ХМАО) прогремел взрыв в крупном продуктовом магазине. После этого начался сильный пожар. Пострадали несколько человек.
Сначала огонь охватил пристрой к магазину, а затем перекинулся на основное здание, произошло обрушение кровли.
Спасатели вывезли с территории 40 газовых баллонов, чтобы снизить риск взрыва и распространения огня, передает 86.RU.
Власти решили дать поблажку девятиклассникам, которые завалили экзамен
Девятиклассники, которые завалили основной государственный экзамен (ОГЭ), смогут поступить на бюджетные места в колледжи и техникумы. Соответствующий закон Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях. Раньше же такие школьники были предоставлены сами себе еще год до пересдачи. Им везде был закрыт путь: в колледжи и техникумы, в 10-й класс.
Это значит, что при неудачной попытке сдачи ОГЭ школьники смогут покинуть двери школы и начать профессиональное обучение. По его итогам они подготовятся к пересдаче и смогут начать работать по специальности. То есть год будет потрачен с пользой. Новая программа даст возможность получить как аттестат, так и «корочки» о профессии.
Регионы сами будут определять список профессий, которые можно будет получить бесплатно, и выбирать учебные заведения. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года. Подробнее о новом законе — в материале.
Для детей дадут новые выплаты
Для детей, рожденных с помощью ЭКО, установят социальную пенсию. Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении.
Принятой нормой предлагается ввести новый вид социальной пенсии для таких детей — аналогичную по условиям и объему с пенсией детям, родители которых неизвестны.
Основанием для такой пенсии будет рождение ребенка по истечении 300 дней со дня смерти мужчины, который являлся супругом матери, выразил при жизни намерение иметь детей и отцовство которого установлено в судебном порядке.
В России ввели новые льготы для матерей
Депутаты Госдумы расширили льготы матерей-героинь, уравняв их в социальных гарантиях с Героями Труда. Соответствующий законопроект приняли в третьем чтении.
Теперь они получат право на бесплатный земельный участок. От льгот можно отказаться в пользу ежемесячной денежной выплаты, ее размер превышает 72 тысячи рублей. Также матери-героини получат возможность бесплатного профессионального обучения. При выходе на пенсию им предоставят дополнительную выплату в размере 36,5 тысячи рублей.
Для получения звания матери-героини необходимо родить и воспитать 10 и более детей.
В Госдуме поддержали частичный запрет на аборты
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал предложение Русской православной церкви запретить проведение абортов в частных клиниках.
По его мнению, количество прерываний беременности в частных клиниках должно быть ограничено, и такое решение должно быть принято.
Толстой сообщил ТАСС, что уже в 17 регионах частные клиники отказались от проведения абортов. Всего, по информации депутата, 752 коммерческих учреждения по всей стране прекратили эти операции.
Мужчина хранил коллегу и ее дочь в морозилке
В Австрии спустя более года после пропажи мать и дочь обнаружили в холодильнике. Об этом сообщает Krone.at.
34-летняя женщина из Сирии и ее десятилетняя дочь исчезли из своей квартиры в июле 2024 года. Один из ее коллег, 55-летний австриец, рассказал, что женщина отправилась в Турцию к родственникам.
Как стало известно позднее, она не взяла с собой телефон. С момента пропажи он не включался. В соцсетях она не была активна и до исчезновения.
Убийцей оказался тот самый сосед, который пытался пустить следствие по ложному ходу. Он вместе с братом расправился с женщиной и ее дочерью. Чтобы скрыть улики, они купили два морозильника, в которые поместили тела, и привезли в квартиру второго мужчины. Трупы дополнительно спрятали за перегородкой из гипсокартона.
В августе текущего года мужчину арестовали, после этого спустя некоторое время электричество отключили. На данный момент останки находятся в стадии разложения, поэтому специалистам сложно выяснить, каким образом братья расправились с матерью и ребенком.