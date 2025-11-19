В Австрии мужчина убил коллегу и ее дочь: он год скрывал тела в морозилке. Новости 19 ноября

Из-за отключения электричества тела начали размораживаться Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 ноября. За увольнение «по собственному желанию» предложили платить три зарплаты Если вас заставили уволиться по собственному желанию, то работодателя хотят обязать выплатить компенсацию. Такую инициативу направил Институт исследования проблем современной политики министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову. Если это можно подтвердить документами, по задумке, сотрудник сможет получить три среднемесячные зарплаты. По мнению авторов, это позволит сократить число злоупотреблений на работе. С проявлениями «тихого увольнения» сталкивалась каждая третья российская компания, пишут «Известия». А существующие нормы Трудового кодекса РФ недостаточно защищают сотрудников от давления руководства. Декретные выплаты хотят увеличить В Госдуме предложили изменить правила оплаты декретных отпусков. При рождении третьего ребенка хотят платить до 80% среднего заработка, четвертого — 90%, а последующих — 100%. С инициативой выступила депутат Яна Лантратова. По ее словам, оплачиваемый отпуск должен предоставляться любому из родителей или быть разделен между ними при необходимости. Также у них должна быть возможность работать неполный день или по гибкому графику и при этом получать зарплату. Для родителей готовят новый сертификат В России может появиться сертификат, с помощью которого можно будет оплатить анализы и другие медицинские услуги для беременных с самых ранних сроков. С таким предложением к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой обратились депутаты Госдумы. Согласно инициативе, условием для предоставления указанной выплаты может являться постановка беременной женщины на учет в медицинской организации. Авторы инициативы подчеркивают, что средства сертификата должны направляться исключительно на оплату медицинских услуг, связанных с ведением беременности, включая услуги, не входящие в систему ОМС. Регионам грозят вспышки смертельных болезней В следующем году высок риск вспышек кори, коклюша и гриппа. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Пироговского университета к. м. н. Иван Коновалов. Если в регионе бушует эпидемия или есть вероятность ее появления, то начинают ставить прививки по эпидемическим показаниям.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание. Для нее характерны высокая температура, воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и характерная пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов, общая интоксикация. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от нее погибают около 140 000 человек, в основном дети.

Коклюш — острое инфекционное заболевание дыхательной системы. Характерная особенность — приступообразный кашель, который может сохраняться в течение нескольких недель или даже месяцев. Особую опасность заболевание представляет для детей раннего возраста, особенно до 1 года. У них заболевание может протекать тяжело, с выраженными приступами удушья, рвотой, остановками дыхания и судорогами.

«В 2026 году при отсутствии своевременной иммунизации сохранится возможность возникновения случаев вакциноуправляемых инфекций: гриппа, кори, коклюша», — сказал Иван Коновалов. В этом случае может пойти речь о прививках от этих болезней по эпидемическим показаниям. Опыт предыдущих лет показал, что даже единичные заносы инфекции быстро приводят к локальным вспышкам, если население недостаточно защищено. В ХМАО взорвался продуктовый супермаркет В Сургуте (ХМАО) прогремел взрыв в крупном продуктовом магазине. После этого начался сильный пожар. Пострадали несколько человек.

Источник: 112 / Telegram