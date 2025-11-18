ВСУ атаковали ТЦ в российском городе, есть пострадавшие, среди них сотрудник МЧС. Кадры с места

Фото с места ЧП Источник: «Настоящий Гладков» / Telegram

Беспилотники ВСУ атаковали несколько объектов в Белгородской области, в том числе торговый центр. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Рассказываем, что известно на данный момент.

В результате атаки на город Короча пострадали два человека. Там загорелась крыша ТЦ. Первым в больницу доставили мужчину в тяжелом состоянии. У него диагностировали отравление угарным газом, а также ожоги дыхательных путей и глаз. Медики делают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние.

Второй пострадавший — сотрудник МЧС. Пытаясь потушить огонь, он получил серьезные травмы: ожоги лица, рук и ног. Врачи готовы оказать всю необходимую помощь.

Ситуация на месте происшествия остается напряженной:

огнем уничтожены три коммерческих объекта;

пожарные продолжают ликвидировать очаги возгорания;

в работах задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники.

Кроме того, зафиксированы повреждения в жилом секторе:

в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор;

в селе Погореловка из‑за атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.