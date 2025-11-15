Несколько туристов насмерть отравились в турецком отеле — среди погибших есть дети

Всех постояльцев отеля переселили в другие гостиницы Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Женщина и ее двое детей возрастом три и шесть лет умерли во время отдыха в Стамбуле. Предположительно, семья отравилась в одном из кафе. Об этом сообщает газета Milliyet.

Как пишет издание, семья из четырех человек из Германии заселилась в турецкую гостиницу Harbour Suites Old City 9 ноября. В этот же день семья пообедала, предположительно фаршированными мидиями и картофелем, в кафе в районе Бешикташ. На следующий день мать и отец обратились в больницу, где им поставили диагноз «диарея и гастроэнтерит», выписали лекарства и отправили домой. Спустя пару часов родители привезли детей в другую больницу с жалобами на плохое самочувствие, после оказания помощи они вновь вернулись в отель.

Однако состояние семьи продолжило ухудшаться. В ночь на 14 ноября им вновь вызвали скорую помощь в отель, однако детей спасти не удалось. Позже скончалась и мать детей, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.

В субботу, 15 ноября, из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов — граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

По данным СМИ, после произошедшего ресторан, в котором предположительно отравилась туристы, опечатали. А всех постояльцев гостиницы, в которой жили погибшие, расселили по другим отелям.