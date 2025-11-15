НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

зап.

 750мм 74%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Закрывают ДК им. Добрынина
«Умные решения»
Почему пропал Wi-Fi
Опустевший ТЦ
Снес припаркованные авто
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
Поднимут тарифы на проезд
Почему все любят Гарри Поттера
Происшествия Несколько туристов насмерть отравились в турецком отеле — среди погибших есть дети

Несколько туристов насмерть отравились в турецком отеле — среди погибших есть дети

Прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело

428
Всех постояльцев отеля переселили в другие гостиницы | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВсех постояльцев отеля переселили в другие гостиницы | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Всех постояльцев отеля переселили в другие гостиницы

Источник:
Максим Бутусов / E1.RU

Женщина и ее двое детей возрастом три и шесть лет умерли во время отдыха в Стамбуле. Предположительно, семья отравилась в одном из кафе. Об этом сообщает газета Milliyet.

Как пишет издание, семья из четырех человек из Германии заселилась в турецкую гостиницу Harbour Suites Old City 9 ноября. В этот же день семья пообедала, предположительно фаршированными мидиями и картофелем, в кафе в районе Бешикташ. На следующий день мать и отец обратились в больницу, где им поставили диагноз «диарея и гастроэнтерит», выписали лекарства и отправили домой. Спустя пару часов родители привезли детей в другую больницу с жалобами на плохое самочувствие, после оказания помощи они вновь вернулись в отель.

Однако состояние семьи продолжило ухудшаться. В ночь на 14 ноября им вновь вызвали скорую помощь в отель, однако детей спасти не удалось. Позже скончалась и мать детей, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.

В субботу, 15 ноября, из той же гостиницы с подозрением на пищевое отравление были госпитализированы еще двое туристов — граждане Италии и Марокко. По данным телеканала TRT Haber, состояние их здоровья у врачей опасений не вызывает.

По данным СМИ, после произошедшего ресторан, в котором предположительно отравилась туристы, опечатали. А всех постояльцев гостиницы, в которой жили погибшие, расселили по другим отелям.

По факту происшествия прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». В рамках расследования дела задержаны семь человек, четверо из которых — представители заведений общепита, которые посещали иностранцы. Под стражу взяты также сотрудник отеля и двое работников компании, которые проводили в нем дезинсекцию.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Стамбул Турция Отель Еда Туристы Отравление Смерть
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
2 часа
Дома надо сидеть
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление