В Аргентине произошел взрыв на химическом заводе: ядовитое облако угрожает населению — кадры

В небо поднялся густой дым Источник: La Nacion

В Аргентине произошел сильный взрыв в промышленном парке Спегаццини в пригороде Буэнос-Айреса. На данный момент сообщается о не менее чем 24 пострадавших.

Промышленный парк Спегаццини — зона в Аргентине, где нефтехимические заводы работают на открытой, неогороженной территории.

«Мы пытаемся взять ситуацию под контроль, но не можем. Пожар очень сильный. Взрыв затронул несколько предприятий на территории комплекса», — отметил мэр Эсейса (муниципалитет в составе провинции Буэнос-Айрес) Гастон Гранадос.

Взрывная волна выбила окна в домах в районах, прилегающих к промышленному парку, пишет газета La Nacion.

«К нам поступают люди с порезами от разбитых стекол, травмами и сотрудники с ожогами» — приводит издание слова врача больницы в Эсейсе.

Масштаб катастрофы поражает Источник: Report RU / Telegram

Метеорологические службы предупредили о появлении токсичного облака, пишет Tiempo AMBA. Оно движется в сторону Сан-Висенте и Каньюэласа. Жителям рекомендовали носить маски, закрывать окна и оставаться дома, в случае плохого самочувствия обращаться в больницу.

Известно, что пожар повредил не менее пяти зданий. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил большую площадь, поднимаются столбы густого дыма.

«Это сложный пожар, и он будет очень длительным. Наша цель — предотвратить его распространение», — сказал директор гражданской обороны провинции Фабиан Гарсия.

После взрыва возникла еще одна проблема: угроза для ТЭС «Альбанези», расположенной примерно в 150 метрах от индустриального парка. Она работает на углеводородном топливе. Если возникнет пожар, может произойти масштабная катастрофа, предупредили источники местных СМИ близкие к властям муниципалитета.

На месте разгорелся сильный пожар Источник: Rodrigo Abd / AP

Пока всё под контролем. После взрыва сотрудники немедленно задействовали протоколы безопасности и эвакуации.

Взрыв был слышен в аэропорту Эсейсы, но на данный момент он не повлиял на полеты. Всё работает в штатном режиме.