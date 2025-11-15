НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 743мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Что мужчин бесит в женщинах
«Умные решения»
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
В каких условиях лежат ярославские пациенты
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Депутат — о платных парковках
Почему возникают проблемы с интернетом
Происшествия В Аргентине произошел взрыв на химическом заводе: ядовитое облако угрожает населению — кадры

В Аргентине произошел взрыв на химическом заводе: ядовитое облако угрожает населению — кадры

Десятки людей пострадали

653
В небо поднялся густой дым | Источник: La NacionВ небо поднялся густой дым | Источник: La Nacion

В небо поднялся густой дым

Источник:

La Nacion

В Аргентине произошел сильный взрыв в промышленном парке Спегаццини в пригороде Буэнос-Айреса. На данный момент сообщается о не менее чем 24 пострадавших.

Промышленный парк Спегаццини — зона в Аргентине, где нефтехимические заводы работают на открытой, неогороженной территории.

«Мы пытаемся взять ситуацию под контроль, но не можем. Пожар очень сильный. Взрыв затронул несколько предприятий на территории комплекса», — отметил мэр Эсейса (муниципалитет в составе провинции Буэнос-Айрес) Гастон Гранадос. 

Взрывная волна выбила окна в домах в районах, прилегающих к промышленному парку, пишет газета La Nacion.

«К нам поступают люди с порезами от разбитых стекол, травмами и сотрудники с ожогами» — приводит издание слова врача больницы в Эсейсе.

Масштаб катастрофы поражает

Источник:

Report RU / Telegram

Метеорологические службы предупредили о появлении токсичного облака, пишет Tiempo AMBA. Оно движется в сторону Сан-Висенте и Каньюэласа. Жителям рекомендовали носить маски, закрывать окна и оставаться дома, в случае плохого самочувствия обращаться в больницу.

Известно, что пожар повредил не менее пяти зданий. На кадрах с места происшествия видно, что огонь охватил большую площадь, поднимаются столбы густого дыма. 

«Это сложный пожар, и он будет очень длительным. Наша цель — предотвратить его распространение», — сказал директор гражданской обороны провинции Фабиан Гарсия.

После взрыва возникла еще одна проблема: угроза для ТЭС «Альбанези», расположенной примерно в 150 метрах от индустриального парка. Она работает на углеводородном топливе. Если возникнет пожар, может произойти масштабная катастрофа, предупредили источники местных СМИ близкие к властям муниципалитета.

На месте разгорелся сильный пожар | Источник: Rodrigo Abd / APНа месте разгорелся сильный пожар | Источник: Rodrigo Abd / AP

На месте разгорелся сильный пожар

Источник:

Rodrigo Abd / AP

Пока всё под контролем. После взрыва сотрудники немедленно задействовали протоколы безопасности и эвакуации.

Взрыв был слышен в аэропорту Эсейсы, но на данный момент он не повлиял на полеты. Всё работает в штатном режиме. 

Первоначально возникла гипотеза, что причиной пожара стала авиакатастрофа, однако мэр Эсейсы ее опроверг. По предварительным данным, источником взрыва стало одно из агрохимических и нефтехимических предприятий комплекса. Также упоминается завод по производству пластмасс.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Пожар Взрыв Аргентина
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 часа
вот до чего демократия доводит только тирания обеспечивает безопасность и вечный покой
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление