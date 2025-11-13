Молодая королева красоты погибла в ДТП через неделю после победы в конкурсе

Девушка получила титул «Мисс Теокальтиче — 2025» 30 октября, 7 ноября она попала в аварию Источник: Parriva.com

21-летняя королева красоты из Мексики Элисон Монтаньо Герреро погибла в страшной аварии. Вместе с девушкой не стало ее возлюбленного. Информацию об инциденте опубликовало издание Parriva.

Всё произошло стремительно и необратимо: автомобиль, в котором находились молодые люди, врезался в грузовик с полуприцепом. От удара оба скончались на месте. О состоянии водителя грузовика пока ничего не известно.

Трагедия случилась всего через неделю после того, как Элисон взошла на пьедестал красоты родного города. Корона была вручена ей 30 октября. Конкурс проходил в нескольких километрах от места автокатастрофы. На мероприятии девушка с особой теплотой говорила о своем родном Теокальтиче — небольшом городе в Мексике.

Во время выступления на сцене Элисон произнесла трогательные слова: «Сегодня я хочу сказать вам, что истинная красота измеряется не коронами и платьями, а способностью смотреть на других с уважением и любовью».

Зрители не могли не поддаться очарованию победительницы: поклонники отмечали не только ее внешнюю привлекательность, но и искреннюю радость, доброту и преданность своим идеалам.

За кулисами конкурса Элисон вела обычную жизнь студентки. Она осваивала педагогику и психологию в университетском центре Лос‑Альтос — филиале Университета Гвадалахары. Преподаватели вспоминали ее как прилежную и целеустремленную ученицу. Помимо учебы, девушка успешно пробовала себя в модельном бизнесе.