Вертолет с туристами разбился в Дагестане. Погибли люди

На месте ЧП возник пожар Источник: «Блог Дагестана» / Telegram

В Дагестане произошло крушение вертолёта с туристами. Авиакатастрофа случилась в районе города Избербаш, куда направлялось воздушное судно.

На борту вертолета Ка-226 было семеро человек, четверо из них погибли, сообщает Минздрав РФ. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют в местную больницу.

«Один из раненых в крайне тяжёлом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр РКБ», — сообщили в Минздраве.

Упавший в вертолет разрушил на земле частный дом, внутри не было людей, рассказали оперативные службы ТАСС. По предварительной информации, туристы летали к Сулакскому каньону и горным районам. Вертолёт направлялся в Избербаш и упал возле базы отдыха «Солнечный берег», передает RT.

На кадрах с места крушения видно клубы черного дыма Источник: «Блог Дагестана» / Telegram

На месте крушения работают спасатели. Обновлённая информация будет появляться по мере её поступления. Причины крушения пока неизвестны.