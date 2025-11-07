НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Вертолет с туристами разбился в Дагестане. Погибли люди

Вертолет с туристами разбился в Дагестане. Погибли люди

Очевидцы сняли кадры с места

187
На месте ЧП возник пожар | Источник: «Блог Дагестана» / TelegramНа месте ЧП возник пожар | Источник: «Блог Дагестана» / Telegram

На месте ЧП возник пожар

Источник:

«Блог Дагестана» / Telegram

В Дагестане произошло крушение вертолёта с туристами. Авиакатастрофа случилась в районе города Избербаш, куда направлялось воздушное судно.

На борту вертолета Ка-226 было семеро человек, четверо из них погибли, сообщает Минздрав РФ. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют в местную больницу.

«Один из раненых в крайне тяжёлом состоянии нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре Избербаша. Двоих пострадавших транспортируют в сопровождении медиков в Ожоговый центр РКБ», — сообщили в Минздраве.

Упавший в вертолет разрушил на земле частный дом, внутри не было людей, рассказали оперативные службы ТАСС. По предварительной информации, туристы летали к Сулакскому каньону и горным районам. Вертолёт направлялся в Избербаш и упал возле базы отдыха «Солнечный берег», передает RT.

На кадрах с места крушения видно клубы черного дыма

Источник:

«Блог Дагестана» / Telegram

На месте крушения работают спасатели. Обновлённая информация будет появляться по мере её поступления. Причины крушения пока неизвестны.

Ранее мы сообщали о том, что в штате Кентукки упал и загорелся грузовой самолет. Погибли люди. На борту самолета находилось более 38 000 галлонов (143 845 литров) авиатоплива. Трагедия, произошедшая у аэропорта имени Мохаммеда Али, была запечатлена на многочисленные камеры. Мы собирали подробности ЧП в этом материале.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вертолет Дагестан Крушение
Комментарии
3
Гость
30 минут
у нас нет никаких вертолётов, у нас только налоги и штрафы, интересно почему?
Гость
2 минуты
наши люди в булошную на вертолетах не летают.
Читать все комментарии
