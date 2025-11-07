Вилла смерти. Как убивали Романа Новака и его жену

Источник: социальные сети Романа Новака

Российское инфополе пронзила новость о жестоком убийстве петербургского криптомошенника Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах. Криптоинвесторы не верят в случившееся, они видят в «убийстве» инсценировку и способ уйти от огромных долгов. Однако факты спорят с конспирологией. Есть дело, есть тело. Точнее, части тел. Подробности — в материале коллеги из «Фонтанки».

Who is Mr. Novak?

Роман Новак родился в Петербурге в 1987 году. Здесь же нашел свою жену Анну, с которой их связали чрезвычайно крепкие и нежные отношения, если верить соцсетям. Он зарабатывал деньги, она окунулась в воспитание детей и постижение духовных практик.

Романа называют криптожуликом, и для этого есть причины. В 2020 году Московский районный суд приговорил его к 6 годам колонии общего режима за мошенничество. Потерпевшие — несколько инвесторов, которые вложили свои миллионы в проект и остались ни с чем, Новак все деньги забрал себе. В материалах дела фигурировало программное обеспечение Transcrypt для обмена криптовалютой.

Посидев в «Крестах», в 2023 году Новак оказался на воле и сразу же пересек границу с Россией. Первый после перерыва пост он опубликовал с индонезийского острова Бали. «Офис с видом, где вдохновение течет свободно, как океанский бриз», — гласит подпись под снимком. Судя по публикациям, жизнь пары можно было назвать мечтой. Семейные посиделки на пляже, йога, серфинг, путешествия, счастливые лица. Роман Новак, впрочем, продолжал зарабатывать деньги, как прежде.

Он запустил проект с токенами в Telegram, называл себя другом Павла Дурова. А потом якобы заказал у украинских разработчиков приложение Fintopio для перевода криптовалюты и начал привлекать инвесторов, снова упоминая в разговорах связи с Дуровым и арабскими принцами. Точное число обманутых неизвестно, клиенты Новака были из разных стран, ущерб оценили в полмиллиарда долларов. Telegram-каналы передавали, что криптомошенник скрылся с деньгами в Южной Африке. За месяц до этих новостей Новак опубликовал видео с британским раритетным спорткаром AC Cobra, который рабочие бережно устанавливали в его доме. «Шаг за шагом мечты мальчиков сбываются», — написал он. Через день его убьют.

Место убийства — вилла

Дела Новака шли неплохо. На личного водителя, по крайней мере, ему точно хватало. Известия о похищенных миллионах долларов, атрибуты красивой жизни в соцсетях привлекли людей, которые захотели всё это отнять. И так у двух петербуржцев и москвича родился план.

Злодеи решили добраться до криптокошелька Новака и присвоить деньги себе. Для этого нужно было разыграть спектакль. А спектаклю нужны актеры и реквизит. Так в схеме появились пятеро дропов, которые сняли виллу, арендовали машину и исполнили еще кое-какие грязные поручения. Молодых людей наняли через Telegram, оставили им в закладках деньги и приказали лететь в ОАЭ. Денег за работу обещали немерено, но финал оказался грустным для всех.

2 октября личный водитель привез Новаков на встречу с потенциальным инвестором. Ехали они из Дубая в городок Хатта. Роман решил взять жену для сглаживания переговоров, Анна была очаровательной и мгновенно располагала к себе людей. Мужчина, с которым Новак договаривался о встрече, был ему знаком. 38-летний Дмитрий считался в ОАЭ местным решалой. Дмитрий сообщил, что инвесторы ждут пару на вилле, и предложил их довезти. Роман и Анна пересели в Range Rover, который домчал их до конечной и трагической точки.

На вилле все маски были сброшены. Компания незнакомцев сразу призналась, что никакие они не инвесторы, и потребовала пароль от криптокошелька. Новак упираться не стал. Вот только крипты на счете не оказалось. Он был пуст. Романа и Анну убили, а затем расчленили. Мешки с частями тел на следующий день были выброшены в Фуджейре. Арабская полиция по камерам отследила, как люди на автомобилях Range Rover и Ford развозят черные пластиковые мешки и рассовывают их по мусорным бакам. После этого неизвестные пересели в серебристый Nissan, добрались до аэропорта и покинули пределы ОАЭ. Уже после их отбытия местные дворники, убирая мусор, нашли жуткое и сообщили в полицию. А там быстро вышли на русский след.

Омерзительная восьмерка

На данный момент установлены восемь подозреваемых в совершении преступления. «Фонтанка» рассмотрела всех. В деле фигурируют три организатора, которые, как считает следствие, придумали план и исполнили его. Кроме того, они сами избавлялись от частей тел, о чем свидетельствуют записи камер видеонаблюдения.

Первый фигурант — 53-летний петербуржец Константин Шахт. Ранее он носил фамилию Липатов и был оперуполномоченным «убойного» отдела УМВД по Выборгскому району. В 2007 году опера Липатова поймали с крупной партией наркотиков, за что он получил 15 лет лишения свободы. Он отсидел 12 лет. Судя по данным СПАРК, петербуржец пытался найти себя в бизнесе по аренде недвижимости, но безуспешно. В ОАЭ из Петербурга он прибыл 1 октября, улетел 3 октября. После этого также летал в Кейптаун, где включал телефон убитой Анны Новак. Видимо, именно он запустил фейк о бегстве Новаков в Южную Африку.

Второй человек — 46-летний уроженец Ленинграда Юрий Шарыпов. В прошлом тоже пытался вести бизнес, судя по открытым источникам, но не вышло. Следствие считает, что он тоже убивал и избавлялся от трупов. В ОАЭ он прибыл 30 сентября, улетел 4 октября. Третий подозреваемый — 45-летний москвич Владимир Далекин. В ОАЭ он пребывал с 1 по 4 октября. «Фонтанка» выяснила, что оба мужчины принимали участие в СВО, но были комиссованы по состоянию здоровья.

Из пяти дропов в Россию вернулись четверо. Один скрылся в Грузии — это тот, что помогал организовать встречу Новаков с «инвесторами». По данным «Фонтанки», арестовывать дропов не собираются. После положенных двух суток их отпустят, так как умысла в их действиях, по версии следствия, нет. Молодые люди, которым не исполнилось 25 лет, искренне считали, что их привлекли организовывать большую вечеринку. Они верили, что именно для этих целей снимают виллу, арендуют машину, покупают ножи. И ничего, что их для тусовки попросили купить негашеную известь.