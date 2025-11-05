В аэропорту США самолет разбился при взлете. Погибли люди — видео катастрофы

Очевидцы сняли столб дыма Источник: Faytuks Network / X

5 ноября в США разбился грузовой самолет. Трагедия случилась возле международного аэропорта имени Мохаммеда Али в Луисвилле, штат Кентукки. ЧП попало на множество фото и видео.

Самолет принадлежит логистической компании UPS, он должен был вылететь на Гавайи. На борту находились три члена экипажа. Позднее губернатор Кентукки Энди Бешир сообщил: в результате крушения погибли три человека. Еще 11 получили ранения.

Видео катастрофы Источник: Faytuks Network / X

Ситуацию губернатор назвал «серьезной». Он срочно выехал в Луисвилл.

«По меньшей мере три человека погибли, полагаю, что это число вырастет. Не менее 11 человек пострадали, некоторые из них серьезно, им оказывают помощь в местных больницах», — цитирует ТАСС губернатора Кентукки. Он сказал это на пресс-конференции, которую устроили местные власти.

Место крушения с высоты Источник: Faytuks Network / X

Источник: Faytuks Network / X

Точные причины трагедии еще предстоит установить. По данным телеканала WLKY, возможная причина — возгорание двигателя при взлете, а также потеря мощности.