Сидела в коробке под простыней: в США нашли пропавшую девочку в подвале насильника. Новости 2 ноября

Сегодня подводим итоги 2 ноября.

Россиянам напомнили о штрафах за коляски в подъездах

Россиянам запрещено хранить в подъездах коляски, санки и велосипеды. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Гражданам может грозить предупреждение или штраф от 5 до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, индивидуальным предпринимателям — до 60 тысяч, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

Запрет касается лестничных клеток, а также пространств под ними. Там запрещено хранить вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Курение предложили запретить для тех, кто родился после 2007-го

Продажу сигарет и другой никотиносодержащей продукции нужно запретить россиянам, родившимся после 2007 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев.

Так уже поступили на Мальдивах. При этом запрет касается и туристов.

Помимо самого запрета на употребление депутат считает нужным вводить жесткие наказания для тех, кто продает сигареты. Речь идет о штрафах и уголовной ответственности, уточнил депутат в беседе с изданием «Абзац».

В России появится новый профессиональный праздник

В календаре закрепили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в конце мая. Соответствующее распоряжение сделал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая. Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Минпромторгу уже дали поручение закрепить принятое решение нормативным правовым актом до 1 декабря 2025 года.

В России хотят расширить возможности маткапитала и увеличить его

Россиянам хотят дать возможность оплачивать услуги нянь с помощью маткапитала. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее словам, депутаты работают над законодательным закреплением института нянь. Она отметила, что важно, чтобы в безопасности были все участники процесса, то есть ребенок, его родители и сама няня.

Также предлагают увеличить в полтора раза материнский капитал на каждого ребенка. Это должно коснуться регионов с низкой рождаемостью.

В России хотят изменить упаковку продуктов, чтобы не обманывать граждан

В России предложили ввести государственный стандарт «Добросовестная упаковка» с обязательным указанием на лицевой стороне упаковки информации об изменении массы или объема продукта в течение не менее 12 месяцев с момента изменения. Соответствующее обращение к министру промышленности и торговли Антону Алиханову направил депутат Госдумы Александр Аксененко.

Такая мера направлена на обеспечение прозрачности потребительского рынка. Также инициативой предлагается запретить использовать идентичное оформление упаковки при снижении массы или объема продукции более чем на 5% без обязательного визуального отличительного элемента, сообщает РИА Новости.

В разгар Дня мертвых в Мексике убили мэра города Уруапан

На городской площади застрелили мэра города Уруапан Карлоса Мансо. Политик получил шесть пулевых ранений. От полученных травм он скончался в больнице.

Как пишет El País, нападение произошло на городской площади накануне вечером в разгар празднования Дня мертвых. Мэр выступал с торжественной речью по случаю фестиваля свечей, который считается одним из важнейших праздников в Уруапане. За месяц до трагедии он заявлял, что боится за свою жизнь.

Полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе. Еще один нападавший умер.

В Англии напали на пассажиров поезда

В Великобритании 10 человек госпитализировали после нападения с ножом в поезде, девять из них получили опасные для жизни ранения. Об этом сообщила газета The Telegraph.

По словам очевидцев, мужчина в черном ходил по поезду и наносил пассажирам удары большим ножом. Один из свидетелей рассказал, что «кровь была повсюду», и люди в попытках убежать от нападавшего падали друг на друга.

После нападения задержаны двое мужчин. Версию теракта исключили.

Мошенники придумали новую схему обмана перед праздниками

Мошенники в преддверии Дня народного единства придумали новую схему обмана. Об этом сообщил руководитель направления «Киберразведка» компании «Бастион» Константин Ларин.

Перед 4 ноября аферисты начали рассылать сообщения о государственных выплатах, которые якобы полагаются россиянам. Для их получения злоумышленники перейти по ссылке и ввести данные банковской карты или логин для входа в мобильный банк, пишет «Лента.ру». Такие действия гарантированно приводят к потере средств.

В США нашли пропавшую девочку в подвале у насильника

В США полиция спасла 13-летнюю девочку из Луизианы. Она неделю была заперта в подвале дома 26-летнего мужчины, который насиловал ее. Она сидела в коробке, накрытой серой простыней. Об этом 31 октября сообщил журнал People.

Девочка познакомилась с мучителем в интернете. Она поехала к нему через несколько штатов. По ее словам, мужчина обещал помочь ей с жильем, но вместо этого удерживал в своем доме.

Спасенную девочку поместили в больницу. Мужчине же предъявили обвинения в торговле людьми, сексуальном насилии, развращении и незаконном контакте с несовершеннолетней.

