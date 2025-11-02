Миру угрожает новый коронавирус, а должники рискуют остаться без денег и квартир: что произошло на этой неделе

Вирус еще предстоит изучить Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Здоровье

Врачи развеяли главные мифы о вакцинации от гриппа

Существует масса заблуждений по поводу вакцинации от гриппа, из-за которых многие отказываются делать прививки. В пресс-службе Роспотребнадзора развеяли главные мифы.

Делать прививки можно только здоровым людям

Довольно часто люди из группы риска не вакцинируются, считая, что им это делать нельзя. На самом же деле вакцинация показана в группах риска по тяжелому течению и возможному развитию осложнений при гриппе:

маленьким детям;

людям старшего возраста;

беременным;

лицам с хроническими заболеваниями.

Одной прививки хватит на несколько лет

Вакцинация от сезонного гриппа рассчитана на один сезон, уточнили в Роспотребнадзоре. Прививаться необходимо ежегодно, что объясняется постоянными мутациями вирусов гриппа, появлением измененных и новых штаммов.

Прививка защищает от одного вида гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ежегодно дает прогноз о тех штаммах вируса, которые могут вызвать эпидемию. В соответствии с этим прогнозом на каждый эпидсезон создается обновленная вакцина, содержащая актуальные в наступающем сезоне штаммы, объяснили в Роспотребнадзоре.

В Бразилии нашли новый коронавирус

В Бразилии обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Вирус выявлен у небольшого вида насекомоядных рукокрылых в штатах Мараньян и Сан-Паулу. В Роспотребнадзоре заявили, что внимательно отслеживают ситуацию.

Анализ генома показал, что BRZ batCoV относится к той же группе бета-коронавирусов, что и возбудители известных заболеваний — COVID-19, MERS и атипичной пневмонии.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что в настоящее время риск передачи этого вируса от животных к человеку оценивается как низкий. Однако в ведомстве отмечают необходимость продолжения тщательного мониторинга ситуации и углубленных научных исследований для обеспечения биологической безопасности.

Изменения для школьников и студентов

Минобрнауки решило ужесточить поступление в вузы

Выпускникам, набравшим в среднем менее 50 баллов на ЕГЭ, хотят запретить поступление в вузы. Об этом говорится в проекте методики распределения платных мест в университетах на 2026/2027 учебный год, который опубликовало Минобрнауки.

Также предлагают приравнять количество платных мест к среднему количеству студентов, обучавшихся на этом направлении за деньги в последние 3 года. Увеличить число мест вуз сможет, только если по этой специальности учится больше половины всех студентов. Тогда количество коммерческих мест увеличат на 10%.

Студентов хотят переводить на бюджет и награждать выплатами

Студенты могут получить материальную поддержку и перевестись на бюджет, но не все обучающиеся имеют на это право. Минобрнауки РФ разработало возможные виды поддержки, которые будут включать в себя:

Перевод на бюджет и скидки на обучение для женщин, родивших в период обучения. Единовременные выплаты при постановке на учет на ранних сроках беременности и рождении ребенка. Материальная поддержка при заключении брака. Компенсация стоимости лечения, бесплатные медицинские услуги и путевки в санатории.

Школьников хотят перевести на 12-летнее обучение

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб считает, что школы готовы к переходу на 12-летнее обучение. Он подчеркнул, что это всего лишь вопрос времени. В Минпросвещения сегодня отреагировали на эту идею.

«В большинстве развитых стран 12-летнее школьное образование начинается с 6 лет. Наши дети не уступают японским, китайским или европейским. Мы вполне готовы к этому переходу. Вопрос лишь во времени, я убежден, что мы к этому придем», — заявил Гриб в разговоре с РИА Новости.

Минпросвещения не отвергло эту точку зрения, но подчеркнуло необходимость тщательной проработки инициативы и отказа от поспешности.

Еще один предмет на ЕГЭ предложили сделать обязательным

Российских абитуриентов ждут серьезные перемены. Власти намерены жестче подойти к отбору будущих инженеров, сделав для них ЕГЭ по физике обязательным. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Эта идея согласуется с планами Минобрнауки. Как ранее сообщало ведомство, список инженерных направлений, куда нельзя будет поступить без физики, планируют значительно расширить.

Новые законы

Множество новых законов вступает в силу в ноябре. Они касаются налогов, пособий и многого другого.

Пенсии поднимут

В ноябре пройдет индексация пенсий. Повышение выплат произойдет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов не потребуется. Больше денег придет сразу нескольким категориям:

работникам летных экипажей гражданской авиации и сотрудникам угольной промышленности;

гражданам, достигшим возраста 80 лет;

инвалидам I группы.

Части россиян отключат мобильную связь

Россиянам запретили владеть более чем 20 сим-картами на одного клиента. Такое ограничение касается как физических лиц, так и компаний или ИП. Операторы связи будут следить за нарушениями предела.

Если окажется, что номеров больше, оператор будет должен отказать в обслуживании по всем. Абонентам нужно самим определиться, какие из сим-карт лишние, и вовремя их заблокировать.

Новые правила взыскания долгов

С 1 ноября 2025 года в России начали действовать новые правила внесудебного взыскания долгов. Они коснутся только физлиц, не имеющих статуса ИП. Теперь отдельные виды задолженности можно взыскивать без решения суда — напрямую через налоговые органы.

Новые правила коснулись:

налогов, указанных в декларации 3-НДФЛ;

транспортного и имущественного налога;

обязательств по нотариально удостоверенным сделкам (займам, распискам, кредитам).

У должника будет возможность выплатить долг добровольно после направления ему соответствующего требования. Если задолженность так и не будет погашена, то в течение 6 месяцев после истечения срока исполнения указанного требования налоговый орган должен принять решение о взыскании и направить его физлицу через личный кабинет ФНС, портал «Госуслуги» или заказным письмом.

Взыскание возможно со всех счетов гражданина. Если денег на них нет, то в ход может пойти автомобиль, квартира или земельный участок.

Штрафы за ОСАГО изменились

В России вступают в силу новые штрафные санкции за отсутствие действующего полиса ОСАГО. Теперь водителям грозит:

800 рублей за первичное нарушение;

от 3 до 5 тысяч рублей при повторной поимке без страховки в течение года.

Однако автоматическая фиксация нарушений через камеры пока откладывается. Причина — риск массового штрафования: система могла бы выписывать отдельный штраф за каждый проезд под камерой без полиса.

Об этих и других законах рассказали в отдельном материале.

Новые праздники

День сварщика

В календаре закрепили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в конце мая. Соответствующее распоряжение сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая. Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Минпромторгу уже дали поручение закрепить принятое решение нормативным правовым актом до 1 декабря 2025 года.

День работника суда

Начиная с этого года в России появится еще один праздник — День работника суда. Его будут отмечать 5 ноября. Введение новой праздничной даты инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Предложение поддержал президент Владимир Путин.

В эту дату в 1723 году был выпущен Указ Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Документ установил новые правила судопроизводства, в том числе определил порядок рассмотрения дел судами и уточнил, что гражданские дела и большинство уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон.

День Октябрьской революции

Для россиян хотят сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Для этого депутаты Госдумы предлагают внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября в России. Праздник посвящен событиям, произошедшим 25–26 октября 1917 года, итогами которых стало свержение Временного правительства и начало установления советской власти на территории Российской империи. Сейчас эта дата является обычным рабочим днем.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии. По его словам, законопроект направлен на восстановление исторической справедливости.

Изменения маткапитала

Россиянам хотят дать возможность оплачивать услуги нянь с помощью маткапитала. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«При правильном контроле обучения, сдаче экзаменов, благонадежности, "белом" оформлении следующим шагом, я думаю, может быть обсуждение оплаты няни средствами материнского капитала так же, как сейчас у семьи есть возможность оплатить обучение ребенка либо посещение детского сада, в том числе у индивидуальных предпринимателей, с помощью материнского капитала», — сказала Буцкая.

Размер маткапитала хотят увеличить

Также предлагают увеличить в полтора раза материнский капитал на каждого ребенка. Это должно коснуться регионов с низкой рождаемостью.

Авторы инициативы отмечают, что средний коэффициент рождаемости по стране 1,4. Но есть регионы, где он ниже. Именно там было бы справедливо их поднять.

Другие новости

Россиян начнут призывать на новые военные сборы

В России появятся новые военные сборы. Госдума приняла соответствующий закон сразу в трех чтениях.

«Наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан» привлекут к выполнению мероприятий по защите гражданских объектов в глубине территории России, объяснил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. Перед выполнением задач резервисты пройдут обучение.

Необходимость в данных сборах появилась из-за того, что Украина стала чаще использовать дальнобойные беспилотники для ударов по России, поэтому возросла угроза для критической инфраструктуры и жилых домов.

Когда именно начнутся сборы и как долго будут идти, пока неизвестно. Резервистов будут направлять на них на основании Указа Президента РФ. Порядок проведения будет определяться правительством страны.

В России меняют правила выдачи семейной ипотеки

Выдача льготной семейной ипотеки в России будет производиться по-новому. С 1 февраля 2026 года оформить ее втайне от супруга станет невозможно. Минфин вводит правила, которые не позволяют проворачивать хитрые схемы.

Теперь ипотека будет одна на семью — с обязательным участием мужа и жены в договоре. Никаких отдельных кредитов на каждого и никаких третьих лиц — доноров, чьи имена раньше использовали для обхода лимитов. Эта лазейка, позволявшая одной семье получить сразу несколько льготных займов, закрывается.

Раньше недобросовестные супруги могли «проворачивать» такие схемы, чтобы втянуть вторую половину в долги и незаконный раздел имущества. Теперь же, подписывая договор вместе, пара будет подходить к кредиту куда ответственнее. Подробнее о нововведениях читайте в отдельном материале.

В разгар Дня мертвых в Мексике убили мэра города Уруапан

На городской площади застрелили мэра города Уруапан Карлоса Мансо, который открыто критиковал подход президента Мексики к борьбе с организованной преступностью.

Как пишет El País, нападение произошло на городской площади накануне вечером в разгар празднования Дня мертвых. Мэр выступил с торжественной речью по случаю фестиваля свечей, который считается одним из важнейших праздников в Уруапане. Вскоре после этого раздалось как минимум пять выстрелов. От полученных травм чиновник скончался в больнице.

El País пишет, что особое внимание мэр уделял борьбе с картелем Нового поколения Халиско (Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG) — одной из новейших и наиболее быстрорастущих преступных группировок Мексики. За месяц до трагедии он заявлял, что боится за свою жизнь.

По обвинению в нападении задержаны два человека. Еще один нападавший убит, сообщил губернатор штата Мичоакан Альфредо Рамирес Бедойа.

Что еще произошло на неделе

