«Нашим внукам сейчас могло бы быть девять». Как родные погибших в авиакатастрофе над Синаем 10 лет ищут справедливости

10 лет назад в результате теракта произошла авиакатастрофа над Синайским полуостровом, погибли 224 российских туриста Источник: Серафима Пантыкина / Виталий Калистратов / Городские медиа

31 октября 2015 года, Санкт-Петербург, аэропорт «Пулково». Рейс «Когалымавиа» 7К 9268 должен был прибыть в 12:20. Его статус на табло отмечен красным — «задерживается». В руках у встречающих цветы и игрушки. С замиранием сердца они переводят взгляд с табло на часы. Эти люди еще не знают, что их родных и близких навсегда отобрало небо над Синайским полуостровом.

10 лет назад произошла крупнейшая авиационная катастрофа в истории России. В хвостовой части Airbus A321, следовавшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, взорвалось самодельное взрывное устройство. Самолет начал разрушаться в воздухе, стремительно теряя высоту. Экипаж даже не успел подать сигнал бедствия, борт пропал с радаров. В воздухе лайнер пробыл чуть больше 20 минут, его фрагменты разбросало по пустыне. На борту находились 224 человека, все они погибли. Самой младшей из пассажиров — Дарине Громовой, было всего 10 месяцев.

Расследование по делу о теракте ведется до сих пор — уже 10 лет, его срок продлевается каждые полгода. Гулким эхом в воздухе повисли вопросы родственников погибших: «За что? Ответит ли кто-нибудь за катастрофу? И как жить после того, как потерял самое дорогое?». Подробности — в материале MSK1.RU.

Все о трагедии над Синайским полуостровом — в одном видео Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Фрагменты разметало на 20 квадратных километров

31 октября 06:50 по московскому времени шасси EI-ETJ или, как его называли в авиации, «Джульетта», оторвались от взлетной полосы аэропорта Шарм-эш-Шейха.

За штурвалом — командир воздушного судна Валерий Немов, за его плечами более 12 тысяч часов налета. Рядом с ним — не менее опытный второй пилот Сергей Трухачев. В салоне под руководством старшего бортпроводника Валентины Марцевич работают Станислав Свиридов, Андрей Беломестнов, Ирина Олару и Алексей Филимонов. Экипаж поддерживал связь с диспетчерами. Всё шло в штатном режиме.

К 07:11 лайнер достиг крейсерской высоты 10 210 метров и взял курс в сторону Санкт-Петербурга. Но уже спустя две минуты «Джульетта» начала резко терять скорость — сначала она упала до 341 км/ч, а затем до критических 172 км/ч. Борт начал разрушаться в воздухе, его фрагменты разметало на площади около 20 квадратных километров.

Лайнер начал разрушаться в воздухе, из-за этого его обломки разметало на площади 20 квадратных метров Источник: Максим Григорьев / ТАСС

Почти сразу же после пропажи Airbus с радаров СМИ начали сыпать противоречивыми теориями о судьбе самолета. Лишь после полудня появилась официальная информация: в 35 километрах от города Эль-Аришоб нашли обломки лайнера.

Сразу после крушения Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по статьям, не связанным с терактом: из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушения правил безопасности воздушного транспорта.

Изначально рассматривалась версия о технической неисправности Airbus — якобы капитаны жаловались на проблемы с двигателями. Позже появилась информация о том, что российский самолет мог быть сбит ракетой.

17 ноября 2015 года глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что причиной трагедии над Синайским полуостровом стал террористический акт.

Источник: Максим Григорьев / ТАСС

«Экипаж было проще опознать, чем пассажиров»

В авиацию 25-летний Алексей Филимонов пришел случайно — по рекомендации соседки. Окончив в Москве институт физической культуры, решил попробовать что-то новое и утроился бортпроводником.

«В семье никого не было, кто был бы связан с авиацией. В эту сферу случайные люди не приходят. Либо это твое, либо уходишь оттуда. Сын не был исключением. После увольнения из одной авиакомпании не смог жить без неба. Вернулся, но уже в Metrojet (до 2012 года „Когалымавиа“. — Прим. ред.)», — поделился с MSK1.RU отец бортпроводника Андрей.

В том роковом рейсе Алексея не должно было быть. Стюарда внезапно вызвали из «резерва» — попросили заменить коллегу, у которой заболела маленькая дочь. Никто из его семьи не предполагал, что стандартная трехдневная командировка обернется катастрофой.

25-летний Алексей Филимонов вышел на рейс из «резерва» — заменил коллегу, у которой заболел ребенок Источник: из личного архива семьи Филимоновых

О трагедии Андрей узнал из выпуска новостей. Точной информации тогда еще не было, но, как признаётся мужчина, уже тогда ему стало ясно — случилась беда.

«Удалось дозвониться в представительство Metrojet в Санкт-Петербурге, там сказали: „Сведений о пассажирах нет“. Я им говорю: „Проверьте члена экипажа“. Последовала долгая мучительная тишина и ответ: „К сожалению, Алексей был в этом рейсе“. Дальше — крики, слезы. Это был самый страшный день в моей жизни, какой-то калейдоскоп из фильмов ужасов», — тяжело вспоминает он.

К вечеру 31 октября Филимонову позвонили из Санкт-Петербурга, попросили пока не приезжать. Но безутешного отца это не остановило. На протяжении нескольких дней Андрей вместе с другими родственниками погибших следил за ходом поисковой операции, слушал отчеты МЧС.

«3 ноября нас собрали и повезли в Шафировский крематорий, куда были доставлены тела и останки погибших. Началось оформление документов и опознание. Страшно и мучительно. Почему? За что? Слёзы родственников… Службы МЧС были на высоте, за каждой семьей был закреплен психолог», — с болью рассказывает мужчина.

Экипаж было проще опознать, чем пассажиров. Они были в форме, порой в остатках ее. Через день сына доставили в Москву «грузом 200» на самолете. Андрей Филимонов отец погибшего в катастрофе над Синайским полуостровом Алексея Филимонова

С Алексеем простились 7 ноября. Молодого человека упокоили на Ново-Люберецком кладбище. С организацией похорон помогали власти Подмосковья: администрация города выделила отдельный участок на центральной алее — всего в ста метрах от семейного захоронения, где покоятся бабушка и дедушка Алексея.

Родителей Алексея в непростой период поддерживала его бывшая девушка. Пара рассталась за пару месяцев до трагедии. По возвращении бортпроводника из египетской командировки они должны были встретиться и поговорить.

«В первые дни старался с головой уйти в работу. Огромная поддержка была со стороны родственников и друзей, коллег сына по авиакомпании. Они приезжали к нам в гости, вспоминали Алешу, смотрели детские видео, фотографии. Это было с одной стороны больно, с другой — становилось теплее на душе: какое счастье было у меня, мой сын!» — делится с MSK1.RU Андрей.

Алексея Филимонова похоронили на Ново-Люберецком кладбище в Подмосковье Источник: из личного архива семьи Филимоновых

«Такое ощущение, что небо плакало»

2015-й должен был стать для Николая Волкова и Валерии Канцеровой знаковым. Он по образованию строитель, она — экономист. Пара познакомилась в начале года, роман развивался стремительно. Уже в июне Николай и Валерия переехали в новую квартиру, а 29 сентября — сыграли свадьбу. Счастье омрачало лишь то, что пару сократили на работе. Причем, в одну и ту же дату. Но молодожены не отчаялись и решили слетать в отпуск. Поездка в Египет должна была стать для них свадебным путешествием.

«Все были против этой затеи, потому что в 2014–2015 годах было много терактов. Мы им говорили со сватьей: „Давайте мы вам добавим денег. Поезжайте куда-нибудь в другое место“. На что мне сын сказал: „Мама, дома не отсидишься, теракты могут быть везде“», — вспоминает в разговоре с MSK1.RU Надежда Волкова.

Они должны были лететь туда и обратно «Уральскими авиалиниями», но в последний момент поменяли билеты на «Когалымавиа». Название переводится как «гиблое место» — вот оно и оказалось таким. Надежда Волкова мать погибшего в катастрофе над Синайским полуостровом Николая Волкова

31 октября Надежда должна была ехать на похороны — у коллеги умер муж, нужно было поддержать. На выходе из метро у нее зазвонил телефон — на другом конце провода была встревоженная мама Леры.

«Сватья говорит: „Надь, ты телевизор смотришь? Самолет упал, рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Наши же не там?“ Я говорю: „Там“. Даже не помню, как доехала до дома, как мы с ней ездили в „Пулково“, как брали ДНК. Это был ад, родственники погибших съехались, все кричали. На Дворцовой площади и в аэропорту устроили мемориал. Люди несли цветы, игрушки. Целый город был, как одна бесконечная река с фотографиями и свечами», — рассказывает MSK1.RU Надежда Волкова.

Николай и Валерия поженились 29 сентября. Поездка в Египет была их свадебным путешествием Источник: из личного архива Надежды Волковой

Похоронили Николая и Валерию 6 декабря. Пара покоится вместе на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

«До шестого декабря жили призрачной надеждой, хотя и понимали, что надеяться не на что — так уж устроен человек. Когда уже получили их тела, тогда осознали — да, это конец. В тот день тела многих погибших выдавали и на разных кладбищах хоронили. Лил дождь. Такое ощущение, что небо плакало. На рейсе ведь было так много детей», — говорит она.

715 останков так и остались неопознанными

Ирина Захарова в синайской катастрофе потеряла дочь — 28-летнюю сотрудницу МЧС Эльвиру Воскресенскую. Но не сдалась — стала опорой для тех, кто в этом нуждается.

715 останков так и остались неопознанными — они не подлежали генетической экспертизе. Нужно было заставить власти действовать, организовать достойные похороны. Будучи директором школы, Ирина смогла выделить для инициативной группы класс. В нём раз в месяц по выходным проходили собрания.

Ирина Захарова в катастрофе над Синайским полуостровом потеряла дочь — 28-летнюю сотрудницу МЧС Эльвиру Воскресенскую Источник: Ирина Захарова / VK.com

Выдать останки могли лишь официальному юридическому лицу. Так появился благотворительный фонд «Рейс 9268». В состав учредителей вошли семь человек, в том числе и Захарова.

«Как говорят наши чиновники в ответах на запросы, они уже оказали нам помощь — доставили трупы из Египта, выделили места на кладбище, организовали ритуальные услуги. Я считаю, что об этом даже говорить стыдно. Это не услуга, это прямая обязанность государства. Даже неопознанные останки нам разрешили хоронить только после обращения в Совет Федерации и долгих препирательств», — рассказывала Захарова MSK1.RU в 2024 году.

Добиться захоронения удалось лишь в 2017 году. Прошло прощание тихо и незаметно — помимо родственников на Серафимовское кладбище пришли только два депутата петербургского законодательного собрания, Александр Ржаненков и Анастасия Мельникова. Спустя год на братской могиле установили памятник.

Добиться захоронения неопознанных останков удалось лишь в 2017 году Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Большой мечтой фонда было построить храм в память о жертвах трагедии. Власти выделили под него пустырь в районе «Балтийская жемчужина». Захарова лично общалась с местными жителями и убеждала, что колокольный звон никак не потревожит их покой. Ирине даже удалось найти среди них людей, готовых вкладывать деньги в возведение. Храм великомученика Димитрия Солунского еще строят, а его служители поддерживают родственников.

«Настоятель отец Сергий — потрясающий человек с добрым сердцем. В сложные моменты жизни ему всегда можно позвонить и посоветоваться. А когда совсем сложно бывает — прошу помощи у сына. Мой любимый Ангел помогает даже в, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Я очень чувствую его поддержку. Он всегда рядом со мной», — делится с MSK1.RU отец бортпроводника Алексея Филимонова Андрей.

Источник: Марина Мамонтова / «Фонтанка. ру

«Им там было страшно?»

Статная, яркая Эльвира была единственным ребенком у Ирины Захаровой. В школе девушка мечтала стать криминалистом МВД, но в итоге выбрала не менее сложную профессию, и, окончив университет, устроилась в отдел дознания МЧС. Эльвира расследовала причины возникновения пожаров, работала без отпусков по году-полтора. Там же на службе познакомилась с будущим супругом Евгением.

В 2012 году пара ждала появления на свет двойняшек — мальчика и девочку. Но у Эльвиры начались преждевременные роды, и спасти детей врачам не удалось. Как рассказывала «КП» Ирина, дочь с мужем условились — по возвращению из Египта они вновь попробуют стать родителями.

Осенью 2015-го Евгений ждал любимую дома из отпуска, но получил лишь ее останки. Спустя два с половиной года после теракта он во второй раз женился. Сейчас мужчина воспитывает двоих детей.

«Самое страшное, когда начинаешь задумываться: „Им там было страшно?“ Если бы точно знать, что они не поняли ничего и сразу потеряли сознание, было бы немного легче, но мы этого не знаем. Все говорят, что когда хвост оторвался, из-за разряженного пространства закипает кровь, и люди теряют сознание. Но я знаю, что у одного ребенка нашли волосы в зажатом кулаке. Получается, он в последний момент всё же пытался схватиться», — признавалась MSK1.RU в 2024 году Захарова.

На странице во «Вконтакте» у Ирины — тысячи фотографий Эльвиры, а в подписи — стихи, в которых она раз за разом признаётся в любви дочери.

«В прошлой жизни остались счастливые дни

И теплом согревают теперь лишь они,

Полистаю я времени ленту свою

И пойму, что теперь я совсем не живу…»

28-летняя Эльвира Воскресенская трудилась в МЧС и расследовала причины пожаров Источник: Ирина Захарова / VK.com

«Мы не плачем и не страдаем, потому что верим, что он рядом»

29-летний Роман Пульянов полетел в Египет вместе со своей 27-летней невестой Татьяной Мокиевской. Пара была вместе три с половиной года, весной 2016 года они планировали отправиться в ЗАГС.

Роман жил путешествиями: экономил на всём, находил выгодные варианты и выезжал за рубеж по пять-семь раз в год. В конце сентября он свозил любимую в Крым — показал «Ласточкино гнездо». А спустя пару недель вновь заговорил о поездке. Лето в 2015-м выдалось дождливым, осень — холодной, а Татьяне как раз выделили неделю отпуска.

«Таня хочет поехать погреться, не могу отказать», — сказал тогда Роман родителям.

Билеты молодой человек несколько раз сдавал и покупал вновь. А за пару дней до отлета признался другу, что от предстоящей поездки ему не по себе. Тем не менее 23 октября Рома и Татьяна отправились в отпуск — обещал же.

В Египет 29-летний Роман отправился вместе с невестой Татьяной Источник: из личного архива семьи Пульяновых

Во время отдыха Роман был на связи с родителями. 28 октября Анатолий позвонил сыну, чтобы узнать, во сколько они с невестой прилетают.

«Он мне сказал: „Пап, меня встречать не надо“. Я спросил, встретят ли его друзья. Мало ли, вдруг Леша, который провожал в аэропорт, это сделает. И вдруг говорит: „Нет. Меня никому встречать не надо“», — пересказывает один из последних разговоров с сыном Анатолий.

Роман объяснил: незачем родителям мотаться — им своих хлопот хватает. Анатолий и его супруга Лариса в тот период строили дачу: для Ромы и Тани даже выделили отдельную комнату на втором этаже, обустраивали ее к их приезду. Накануне вылета отец и сын дольше обычного общались в мессенджере. За девять часов до катастрофы Роман написал, что они с Таней пошли на «прощальный ужин».

«Утром теща бегала по квартире, суетилась и говорила: „Что-то с Ромой не так“. Она еще ничего не знала, но у нее были предчувствия. Включил телевизор, а там уже всё. Поехал за Ларисой, она тогда сутками работала. Дорога обычно занимала 15 минут, а тут ехал все 45. Несколько раз останавливался, не знал, как сказать матери, что ее ребенка больше нет», — признаётся в разговоре с MSK1.RU Анатолий.

Одна из последних фотографий Романа и Татьяны, снятых в Египте Источник: из личного архива семьи Пульяновых

Ночь выдалась неспокойной и у Ларисы. Она вспоминает: в окно то голубь бился, то двери сами собой открывались. Утром сменщица и начальство были удивительно немногословными — о трагедии они узнали раньше, чем она, и боялись сообщить.

Супруги сдали генетическую экспертизу. На 37-й день состоялось опознание. Чтобы не травмировать родственников, в Шарифовском крематории сотрудники СК показывали лишь фотографии с фрагментами тел.

«Следователь достал из стола пачку фотографий, крутил в руках, нервничал. Я видел лишь их тыльную сторону, белую. Он спросил: „Будете смотреть?“ Я отказался. Он кинул их в ящик и сказал: „Ну и правильно“. А папа Тани посмотрел, потом в личной беседе признался, что пожалел об этом», — делится с MSK1.RU Пульянов-старший.

В наших глазах он какой был, такой и остался. Мы понимаем, что это не финал. Тело — это просто оболочка. Анатолий Пульянов отец погибшего в катастрофе над Синайским полуостровом Романа Пульянова

Романа и Татьяну похоронили вместе на кладбище в Ленинградской области. Супруги вспоминают, первые месяцы после трагедии они жили на грани безумия. Лариса не смогла больше ходить на работу, через время уволился и Анатолий. Пульяновы продали квартиру в Санкт-Петербурге и перебрались на дачу. Решили — надо жить без суеты.

«Через год после трагедии мы сели в самолет и полетели в Грецию. Места мы не выбирали, их определили на стойке регистрации в аэропорту. Это был Airbus A321, а сиденья — 11D и 11E. Точь-в-точь, как у Ромы с Таней», — рассказывает MSK1.RU Анатолий.

Главную страсть сына Пульяновы продолжили: стали чаще путешествовать, побывали в местах, где Роман мечтал оказаться. По их словам, так они поддерживают связь с сыном, а тот в свою очередь посылает им знаки.

«Недавно мы были в Турции. Перед сном мысленно сказал сыну, что если он меня слышит, то пусть подаст сигнал. До последних дней Рома работал в автосалоне, одной из марок, которые он продавал, была Chevrolet. Утром пошел на завтрак в ресторан, а за соседним столиком — семья, мама с папой и двое сыновей. Одного из них звали Роман, и весь завтрак он по столу катал машину. Пригляделся, а это Chevrolet», — делится Анатолий.

Таких историй очень много, словно это какой-то сумасшедший квест, связанный с нашим сыном. И десять лет мы в разных точках мира в нём участвуем. Мы не плачем и не страдаем, потому что верим, что он рядом. Анатолий Пульянов отец погибшего в катастрофе над Синайским полуостровом Романа Пульянова

Шесть лет без российских туристов на курортах Египта

Авиасообщение между Россией и Египтом приостановили 6 ноября 2015 года, все запланированные рейсы отменили. Отдыхавших на курорте 88,5 тысячи туристов вывезли на родину специально зафрахтованными бортами. Причем их багаж доставляли отдельными рейсами. В целях безопасности Ростуризм рекомендовал российским гражданам не посещать Египет.

«Убийство наших людей на Синае — в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений. И мы не будем вытирать слез с нашей души и сердца. Это останется с нами навсегда. Но это не помешает нам найти и наказать преступников», — заявил Владимир Путин 17 ноября 2015 года на совещании с главой ФСБ Александром Бортниковым.

Спустя полгода после трагедии СК начал работу по статье «Терроризм».

Владимир Путин пообещал найти виновных в катастрофе над Синаем Источник: kremlin.ru

Египет признал взрыв на борту самолета терактом только 24 февраля 2016 года. В ходе международного расследования стало известно, что для закладки бомбы в самолет террористы привлекли сотрудника сервисной службы аэропорта. Взрывчатка находилась в хвостовой части лайнера в отсеке для негабаритного багажа под детскими колясками. В августе того же года Минобороны РФ заявило об уничтожении организатора теракта — главы ячейки запрещенной в России ИГИЛ.

По итогам проверки в аэропортах Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха российские специалисты представили египетской стороне список рекомендаций из 14 пунктов. Больше всего нареканий вызвала система безопасности. Египту предложили обновить рамки металлодетекторов, приобрести рентгеновские сканеры, заменить систему видеонаблюдения, а также установить биометрические датчики доступа для персонала в чистую зону аэропортов.

В декабре 2017 года власти России и Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, согласно которому впредь следить за выполнением всех требований должны специалисты обеих стран. Тогда же министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что полностью отвечает требованиям безопасности лишь аэропорт Каира, два остальных — еще не подготовлены.

После трагедии Росавиация потребовала усилить меры безопасности в египетских аэропортах Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В январе 2018 года авиасообщение с Каиром восстановили, а в 2021 году российским компаниям разрешили выполнять рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Еще одно курортное направление — Марса-эль-Алам, которое называют «египетскими Мальдивами», было и остается закрытым для россиян.

В 2023 году в Москве арестовали Александра Избенко — замруководителя ГСУ СК России, который расследовал теракт на борту самолета. Его обвинили в присвоении и растрате государственных средств в особо крупном размере. Речь идет о деньгах и имуществе, относившихся к вещественным доказательствам по уголовным делам, которые вел силовик.

Что сейчас с делом о теракте на борту «Когалымавиа» — неизвестно. Родственники погибших сообщили MSK1.RU, что каждые шесть месяцев им приходят отписки о продлении срока расследования.

Источник: Максим Григорьев / ТАСС

«Пока живы мы, жива и память»

Вещи погибших, которые находились на борту, долгое время были в СК. Выдавать их начали спустя год после катастрофы. В планах у благотворительного фонда «Рейс 9268» организовать на территории храма музей, где они могли бы храниться, как память о трагедии.

«Бережно храним то, что осталось после трагедии. У нас есть его летные документы, медицинская книжка, которые были на борту в момент взрыва. Есть лента авиакомпании с пропуском на летное поле — так называемая „айдишка“. На ленте до сих пор под пальцами чувствуется синайский песок», — рассказывает отец погибшего в катастрофе бортпроводника Алексея Филимонова.

В катастрофе Андрей Филимонов потерял единственного сына — 25-летнего бортпроводника Алексея Источник: из личного архива семьи Филимоновых

После катастрофы авиакомпания «Когалымавиа» обанкротилась. Родственники погибших обратились в суд, чтобы получить выплаты от страховых компаний и перевозчика. Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки», в 2018 году иск 118 родственников был удовлетворен. Но из заявленных истцами 92 миллиардов рублей суд одобрил компенсацию в 32 миллиона.

Остальных выплат, положенных по закону о терактах, пришлось ждать 9,5 лет. Лишь в 2025 году из бюджета правительства выделили 280,5 миллионов рублей: по полтора — на каждого из 187 человек, признанных потерпевшими. Но, как говорят они, боль от потери родного человека деньгами не залечишь.

«Коля — у меня был единственный сын, у сватьи Лера — единственная дочь. Мы живем только ими, с этой болью. Мы просыпаемся с ними и засыпаем с ними. Пока живы мы, жива и память», — рассуждает в разговоре с MSK1.RU Надежда Волкова.