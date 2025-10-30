В Японии миллионер потерял состояние из-за молодой любовницы и зарезал ее: новости 30 октября

Бизнесмен отдал девушке более 10 миллионов йен Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 30 октября.

После Нового года в России будет всплеск цен

Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорится. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню 4%. В начале этого года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

По ее словами, путь к низкой инфляции вышел долгим и не прямым. Однако стране удалось избежать угрозы гиперинфляции, которая знакома по периоду 1990-х годов. О других заявлениях читайте в отдельном материале.

За некоторые костюмы на Хеллоуин грозит наказание

В Хеллоуин стоит быть аккуратнее с выбором костюмов и украшений. Некоторые из них могут привести к штрафу и даже аресту. Какой символики лучше избегать, рассказал адвокат Олег Зернов.

«Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм (признано экстремистским и запрещено в России) здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например пентаграмм», — предупредил адвокат.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000–2000 рублей. Также возможен и административный арест на срок до 15 суток. Более абстрактные символы Хеллоуина ничем не грозят, но лучше не рисковать.

Россиянам хотят подарить еще один выходной в ноябре

Для россиян хотят сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Для этого депутаты Госдумы предлагают внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября в России. Праздник посвящен событиям, произошедшим 25–26 октября 1917 года, итогами которых стало свержение временного правительства и начало установления советской власти на территории Российской империи. Сейчас эта дата является обычным рабочим днем.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии. По его словам, законопроект направлен на восстановление исторической справедливости.

В Бразилии нашли новый коронавирус

В Бразилии обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Вирус выявлен у небольшого вида насекомоядных рукокрылых в штатах Мараньян и Сан-Паулу. В Роспотребнадзоре заявили, что внимательно отслеживают ситуацию.

Анализ генома показал, что BRZ batCoV относится к той же группе бета-коронавирусов, что и возбудители известных заболеваний — COVID-19, MERS и атипичной пневмонии.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что в настоящее время риск передачи этого вируса от животных к человеку оценивается как низкий. Однако в ведомстве отмечают необходимость продолжения тщательного мониторинга ситуации и углубленных научных исследований для обеспечения биологической безопасности.

В России меняют правила выдачи семейной ипотеки

Выдача льготной семейной ипотеки в России будет производиться по-новому. С 1 февраля 2026 года оформить ее втайне от супруга станет невозможно. Минфин вводит правила, которые не позволяют проворачивать хитрые схемы.

Теперь ипотека будет одна на семью — с обязательным участием мужа и жены в договоре. Никаких отдельных кредитов на каждого и никаких третьих лиц — доноров, чьи имена раньше использовали для обхода лимитов. Эта лазейка, позволявшая одной семье получить сразу несколько льготных займов, закрывается.

Раньше недобросовестные супруги могли «проворачивать» такие схемы, чтобы втянуть вторую половину в долги и незаконный раздел имущества. Теперь же, подписывая договор вместе, пара будет подходить к кредиту куда ответственнее. Подробнее о нововведениях читайте в отдельном материале.

Американка убила четырех детей сразу после родов и спрятала их трупы на чердаке

Полиция обнаружила в доме американки Джессики Маут тела четырех новорожденных. Ее задержали месяц назад. Рассказываем подробности громкого дела.

По данным The Mirror, на протяжении долгого времени Джессика рожала детей прямо в ванной и туалете собственного дома. После этого она якобы прятала тела новорожденных на чердаке и в шкафах, заворачивая их в тряпки и мусорные пакеты или складывая в ведра.

Но самое страшное открылось в ходе следствия. Как выяснилось, троих младенцев женщина, по версии обвинения, убила собственными руками — буквально задушила их, сжимая и закрывая им нос и рот. Несмотря на детальные признания, Джессика Маут не считает себя виновной.

В Госдуму внесли проект о квотах для самозанятых водителей такси

В Госдуму внесли законопроект об установлении до 1 января 2033 года ежегодной квоты в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для самозанятых водителей, использующих автомобили, которые не соответствуют требованиям закона о локализации.

«Законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев», — говорится в пояснительной записке.

Парламентарии отмечают, что согласно закону о локализации автомобилей в такси существует ограничение: самозанятые граждане, использующие собственные автомобили, не соответствующие новым требованиям, фактически лишаются возможности заработка в своей сфере. Предполагается, что принятие этой нормы поможет предотвратить уход из отрасли до 51% водителей.

В Госдуме предложили обеспечить врачей жильем

В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы обеспечены жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, мы это решение принимаем, но исходите из того, что полномочия в сфере обеспечения качественным здравоохранением, оказанием помощи медицинской — это ответственность субъектов Российской Федерации. Мы исходим из того, что если завтра поедут работать в больницы выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос, надо это понимать», — сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что это должно быть отражено в законодательстве, чтобы защитить молодых врачей, специалистов среднего медицинского звена.

Грабители похитили более тысячи экспонатов музея в США

В Окленде, штат Калифорния, произошло масштабное ограбление. Преступники похитили более тысячи ценных экспонатов из хранилища Оклендского музея.

По данным полиции, злоумышленники незаконно проникли в складское помещение музея. Они вынесли уникальные предметы, включая традиционные украшения и корзины коренных народов Америки, а также другие исторические ценности. В числе украденного оказался и древний бивень. В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых.

В Японии миллионер лишился состояния из-за любовницы и расправился с ней

57-летний японский миллионер Акира Исикава убил любовницу после того, как лишился из-за нее своего состояния, пишет Japan Today. С 24-летней Саной Хирабаяси мужчина познакомился в 2022 году в интернете и несколько раз выходил с ней на улицу.

Через некоторое время девушка попросила у бизнесмена 10 миллионов йен (5,2 млн рублей), чтобы расплатиться с долгами в кафе, где она была управляющей. Исикава дал ей эту сумму. Но после этого любовница продолжила постоянно просить у него деньги, что привело миллионера к «эмоциональному и финансовому истощению».