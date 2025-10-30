НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Обзор В Японии миллионер потерял состояние из-за молодой любовницы и зарезал ее: новости 30 октября

В Японии миллионер потерял состояние из-за молодой любовницы и зарезал ее: новости 30 октября

Что произошло за сутки

193
Бизнесмен отдал девушке более 10&nbsp;миллионов йен | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RUБизнесмен отдал девушке более 10&nbsp;миллионов йен | Источник: Анастасия Щеглова / 93.RU

Бизнесмен отдал девушке более 10 миллионов йен

Источник:

Анастасия Щеглова / 93.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Подводим итоги 30 октября.

После Нового года в России будет всплеск цен

Инфляция в начале 2026 года ненадолго ускорится. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Инфляция в следующем году, по нашему прогнозу, будет снижаться к целевому уровню 4%. В начале этого года она ненадолго может ускориться из-за повышения налогов, затем из-за опережающего роста коммунальных тарифов, но это не отменяет вектора на снижение ключевой ставки», — сказала Набиуллина.

По ее словами, путь к низкой инфляции вышел долгим и не прямым. Однако стране удалось избежать угрозы гиперинфляции, которая знакома по периоду 1990-х годов. О других заявлениях читайте в отдельном материале

За некоторые костюмы на Хеллоуин грозит наказание 

В Хеллоуин стоит быть аккуратнее с выбором костюмов и украшений. Некоторые из них могут привести к штрафу и даже аресту. Какой символики лучше избегать, рассказал адвокат Олег Зернов.

«Пропаганда либо публичное демонстрирование символики запрещенных в РФ движений и организаций влечет ответственность по статье 20.3 КоАП РФ, сатанизм (признано экстремистским и запрещено в России) здесь не исключение. В этой связи при использовании нарядов и другой атрибутики к Хеллоуину лучше избегать символики, которую можно ассоциировать с сатанизмом*, например пентаграмм», — предупредил адвокат.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000–2000 рублей. Также возможен и административный арест на срок до 15 суток. Более абстрактные символы Хеллоуина ничем не грозят, но лучше не рисковать.

Россиянам хотят подарить еще один выходной в ноябре 

Для россиян хотят сделать 7 ноября выходным в честь Дня Октябрьской социалистической революции. Для этого депутаты Госдумы предлагают внести изменения в статью Трудового кодекса РФ о нерабочих праздничных днях.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября в России. Праздник посвящен событиям, произошедшим 25–26 октября 1917 года, итогами которых стало свержение временного правительства и начало установления советской власти на территории Российской империи. Сейчас эта дата является обычным рабочим днем. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с РИА Новости напомнил, что аналогичная норма уже действует в Белоруссии. По его словам, законопроект направлен на восстановление исторической справедливости.

В Бразилии нашли новый коронавирус

В Бразилии обнаружили новый коронавирус у летучих мышей. Вирус выявлен у небольшого вида насекомоядных рукокрылых в штатах Мараньян и Сан-Паулу. В Роспотребнадзоре заявили, что внимательно отслеживают ситуацию.

Анализ генома показал, что BRZ batCoV относится к той же группе бета-коронавирусов, что и возбудители известных заболеваний — COVID-19, MERS и атипичной пневмонии.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что в настоящее время риск передачи этого вируса от животных к человеку оценивается как низкий. Однако в ведомстве отмечают необходимость продолжения тщательного мониторинга ситуации и углубленных научных исследований для обеспечения биологической безопасности.

В России меняют правила выдачи семейной ипотеки

Выдача льготной семейной ипотеки в России будет производиться по-новому. С 1 февраля 2026 года оформить ее втайне от супруга станет невозможно. Минфин вводит правила, которые не позволяют проворачивать хитрые схемы.

Теперь ипотека будет одна на семью — с обязательным участием мужа и жены в договоре. Никаких отдельных кредитов на каждого и никаких третьих лиц — доноров, чьи имена раньше использовали для обхода лимитов. Эта лазейка, позволявшая одной семье получить сразу несколько льготных займов, закрывается.

Раньше недобросовестные супруги могли «проворачивать» такие схемы, чтобы втянуть вторую половину в долги и незаконный раздел имущества. Теперь же, подписывая договор вместе, пара будет подходить к кредиту куда ответственнее. Подробнее о нововведениях читайте в отдельном материале.

Американка убила четырех детей сразу после родов и спрятала их трупы на чердаке

Полиция обнаружила в доме американки Джессики Маут тела четырех новорожденных. Ее задержали месяц назад. Рассказываем подробности громкого дела. 

По данным The Mirror, на протяжении долгого времени Джессика рожала детей прямо в ванной и туалете собственного дома. После этого она якобы прятала тела новорожденных на чердаке и в шкафах, заворачивая их в тряпки и мусорные пакеты или складывая в ведра.

Но самое страшное открылось в ходе следствия. Как выяснилось, троих младенцев женщина, по версии обвинения, убила собственными руками — буквально задушила их, сжимая и закрывая им нос и рот. Несмотря на детальные признания, Джессика Маут не считает себя виновной.

В Госдуму внесли проект о квотах для самозанятых водителей такси

В Госдуму внесли законопроект об установлении до 1 января 2033 года ежегодной квоты в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для самозанятых водителей, использующих автомобили, которые не соответствуют требованиям закона о локализации.

«Законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев», — говорится в пояснительной записке.

Парламентарии отмечают, что согласно закону о локализации автомобилей в такси существует ограничение: самозанятые граждане, использующие собственные автомобили, не соответствующие новым требованиям, фактически лишаются возможности заработка в своей сфере. Предполагается, что  принятие этой нормы поможет предотвратить уход из отрасли до 51% водителей.

В Госдуме предложили обеспечить врачей жильем 

В законодательстве необходимо отразить норму, согласно которой выпускники медицинских вузов, молодые специалисты, которые поехали работать в регионы РФ, были бы обеспечены жильем, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Коллеги, мы это решение принимаем, но исходите из того, что полномочия в сфере обеспечения качественным здравоохранением, оказанием помощи медицинской — это ответственность субъектов Российской Федерации. Мы исходим из того, что если завтра поедут работать в больницы выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос, надо это понимать», — сказал председатель Госдумы в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что это должно быть отражено в законодательстве, чтобы защитить молодых врачей, специалистов среднего медицинского звена.

Грабители похитили более тысячи экспонатов музея в США 

В Окленде, штат Калифорния, произошло масштабное ограбление. Преступники похитили более тысячи ценных экспонатов из хранилища Оклендского музея.

По данным полиции, злоумышленники незаконно проникли в складское помещение музея. Они вынесли уникальные предметы, включая традиционные украшения и корзины коренных народов Америки, а также другие исторические ценности. В числе украденного оказался и древний бивень. В настоящее время устанавливаются личности подозреваемых.

В Японии миллионер лишился состояния из-за любовницы и расправился с ней

57-летний японский миллионер Акира Исикава убил любовницу после того, как лишился из-за нее своего состояния, пишет Japan Today. С 24-летней Саной Хирабаяси мужчина познакомился в 2022 году в интернете и несколько раз выходил с ней на улицу.

Через некоторое время девушка попросила у бизнесмена 10 миллионов йен (5,2 млн рублей), чтобы расплатиться с долгами в кафе, где она была управляющей. Исикава дал ей эту сумму. Но после этого любовница продолжила постоянно просить у него деньги, что привело миллионера к «эмоциональному и финансовому истощению».

2 февраля 2023 года Исикава и Хирабаяси заселились в отель в Токио, а уже утром 3-го числа мужчина покинул здание один. В тот же день сотрудники отеля вскрыли номер, где пара отдыхала, и обнаружили девушку убитой на кровати. Как установили следователи, Исикава сел на уснувшую подругу и несколько раз ударил ее ножом в грудь и шею. Мужчина признал себя виновным только во время недавнего судебного заседания.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Итоги дня Рейд Коронавирус Штраф Жилье Бразилия Ипотека Праздник
Комментарии
Гость
31 минута
Порадуйтесь, в Стабильной 128 миллиардеров как и в Великобритании, а уровень жизни народа сами знаете какой здесь и там
Гость
17 минут
ах японцы , ну как же вы так
