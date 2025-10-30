НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Платить карточкой может быть опасно. Эксперт назвала примеры — и как спасти деньги

Платить карточкой может быть опасно. Эксперт назвала примеры — и как спасти деньги

Собрали основные рекомендации

107
Эксперт рассказала, как спасти свои деньги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЭксперт рассказала, как спасти свои деньги | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Эксперт рассказала, как спасти свои деньги

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Оплата покупок банковской картой может быть опасной. Существуют два главных типа угроз: киберугрозы и технические риски. Подробности рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

Первое — киберугрозы. Они бывают разными: например, мошенничество, при котором обманщики вынуждают владельца карты самому рассказать данные этой карты. После этого с нее похищают деньги. Другой вариант — фишинг, когда жертве кидают поддельную ссылку на сайт магазина или оплату покупки. Человек думает, что покупает, к примеру, чайник, а сам передает все данные мошенникам, создавшим сайт.

«Технические риски связаны со считыванием и копированием данных самой карты, так называемый кардинг. Злоумышленник может сделать фальшпанель на кнопки банкомата или „вживить“ вредоносный чип в сам банкомат», — пишет агентство.

Существуют способы минимизировать риски. Валишвили перечислила несколько советов:

  • никогда не называйте данные карты и секретные коды другим людям (кем бы они ни представлялись);

  • не переходите по сомнительным ссылкам и проверяйте, точно ли вы находитесь на настоящем сайте. У официальных сайтов в строке с названием есть значок замка — это значит, что сайт защищает ваши данные;

  • не расслабляйтесь и в реальности, когда используете банкоматы. Обращайте внимание на «лишние» элементы (например, накладка на клавиатуру), не пользуйтесь банкоматами в местах с большой проходимостью людей и не в отделениях банка.

Одна из самых эффективных рекомендаций — завести специальную карту для онлайн-покупок.

«При совершении покупок в интернете не вводите данные основной карты. Заведите для этого отдельную карту, которую можно пополнять на сумму конкретной покупки. Ставьте запрет в браузере на запоминание данных карты, это снизит риски в случае получения информации вредоносной программой», — предложила эксперт.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
