«Шторм столетия» обрушился на Карибы: он сносит дома, машины и убивает людей. Кадры

Тропический ураган «Мелисса», обрушившийся на Ямайку, унёс жизни нескольких человек. По последним данным, число жертв варьируется от трех до семи. Как сообщило российское посольство, среди пострадавших граждан России нет. В ведомстве также отметили, что, по их сведениям, на острове живут и работают около 100 россиян.
Сейчас стихийное бедствие движется в сторону Кубы, где развернута масштабная операция по эвакуации. Власти страны уже вывезли 735 тысяч человек из опасных районов. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в своём обращении предупредил граждан о тяжёлой ночи впереди.
Ураган «Мелисса» пришел на юго-запад Ямайки вчера, 28 октября. Остров никогда не подвергался нашествию урагана 5-й категории. Одно из агентств ООН назвало «Мелиссу» «штормом столетия» — его скорость составила 297 километров в час.
По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, давление в эпицентре Мелиссы составляло 892 мбар. Помимо скорости ветра, давление — ещё один показатель, который синоптики используют для оценки силы шторма: чем ниже давление, тем сильнее шторм.
Только два урагана в Атлантике когда-либо имели более низкое давление.
«Вильма», 2005, 882 мб
«Гилберт», 1988, 888 мБ
«Мелисса», 2025, 892 мБ
«Милтон», 2024, 895 мБ
«Рита», 2005, 895 мб.