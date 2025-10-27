«Погубила не высота»: альпинистка рассказала о том, как можно было спасти застрявшую на пике Победы Наговицину

На сегодняшний день альпинистка признана пропавшей без вести Источник: natalina_1022 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Весь август мир следил за историей альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на высоте около 7200 метров с травмой ноги. Эксперты до сих пор спорят между собой о том, можно ли было спасти спортсменку с пика Победы. Историю Наговициной прокомментировала и известная альпинистка Алина Пекова — первая россиянка, покорившая все 14 восьмитысячника за полтора года, и обладательница множества рекордов в высокогорном альпинизме.

Она считает, что у Натальи были шансы на спасение и это было не такой уж нереальной задачей.

«Мне кажется, ей можно было помочь. Шанс был. Сами спасатели не отрицают этого. Но был конец сезона, в лагере находилось уже не так много людей, все были уставшие. Нужен был сильный альпинист, который был бы не против пойти, смог бы рискнуть своей жизнью, и не одного человека, не одного спасателя», — поделилась рассуждениями Алина в интервью Надежде Стрелец.

По словам Пековой, главной сложностью была даже не огромная высота, потому что если это произошло бы на Эвересте, спасти Наталью могли бы легко. Сегодня на эту гору можно подняться запросто, а использовав кислород, это сделать еще проще каждому здоровому человеку.

На видео с дрона от блогера maga.fpv, которым поделился сын альпинистки, попала палатка с Натальей Источник: Михаил Наговицин / ВКонтакте

Из-за плохой видимости дрон не смог взлететь на высоту, где лежит альпинистка Источник: Mountain.ru

«В Непале все очень четко развито. Конечно, это не исключает того, что можно остаться на горе и погибнуть. Нет стопроцентной гарантии, что вам помогут, если вы попадете в беду. Но такой случай не допустили бы в Непале», — заявила альпинистка.

В Киргизии все не так развито. Пекова отметила, что именно это и тормозило спасательную операцию альпинистки.

«Будь логистика получше, будь у них вертолеты получше, я думаю, можно было бы организовать спасательную операцию, просто некому было это сделать. Там это не настолько развито. Возьмем тот же Пакистан, у них с логистикой тоже проблемы. Если застрять на высоте семь тысяч метров, либо выше, будет примерно такая же ситуация. Если в базовом лагере не окажется людей сильных, кто готов ради вас обойти и помочь вам, точно такая же ситуация случится», — рассказала спортсменка.

Также против Натальи были и внешние факторы. Альпинистке не повезло с горой, обстоятельствами и погодой.

Однако горы Наговицина очень любила, несмотря на то, что в 2021 году потеряла во время восхождения на Хан-Тенгри своего мужа, Сергея. После этого Наталья жаждала получить значок «Снежный Барс» по семятисячникам бывшего СССР.

Сын альпинистки очень верил, что мать еще можно было спасти Источник: 59.RU

«Снежный барс» — неофициальный титул у альпинистов, который учредили еще в 60-х годах прошлого века. В СССР его выдавали тем, кто покорил высшие вершины, расположенные на территории страны, их пять. За это им давали соответствующий значок: «Покоритель высочайших гор СССР».

Наговицина покорила все пять вершин, но с пика Победы ей спуститься уже не удалось. О том, что Наталья не подает никаких признаков жизни подтвердила видеозапись, которую в своем Telegram-канале выложила телеведущая Виктория Боня. До этого сын альпинистки обратился к Боне с просьбой помочь спортсменке.

Палатка альпинистки закрыта, в ней нет признаков жизни Источник: maga.fpv / Telegram