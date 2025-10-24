НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Беспилотник залетел прямо в квартиру в Подмосковье, внутри были люди — кадры

Беспилотник залетел прямо в квартиру в Подмосковье, внутри были люди — кадры

Из многоэтажки эвакуировали 70 человек

1 178
Повреждены три квартиры | Источник: Воробьев LIVE / TelegramПовреждены три квартиры | Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Повреждены три квартиры

Источник:

Воробьев LIVE / Telegram

На Московскую область совершена атака украинских беспилотников. Дрон влетел в квартиру на 14-м этаже жилого дома в Красногорске. Подробности об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Воробьев.

«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
+1
Сейчас двор многоэтажки оцепили | Источник: Воробьев LIVE / TelegramСейчас двор многоэтажки оцепили | Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Троих взрослых доставили в Красногорскую городскую больницу № 1, ребенка — в Центр им. Рошаля. У них черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. Кроме того, у ребенка — вывих колена и легкие травмы голени.

Из дома эвакуировали 70 человек. Повреждены три квартиры.

От взрыва осколки фасада и выбитые стекла разбросало по всему двору

Источник:

Красногорск онлайн / Telegram

По словам местных жителей, взрыв был такой силы, что осколки фасада и выбитые стекла разбросало по всему двору. Окна выбиты как минимум в пяти квартирах. Сейчас двор оцепили.

Сотрудники оперативных служб города и правоохранители работают на месте ЧП. Также прибыл глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Накануне в Подмосковье обломки беспилотника задели автобус. Информацию об этом подтвердили нашим коллегам из MSK1.RU в «Мострансавто».

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
7
Гость
16 минут
надо на маскитках сетку на рабицу заменять
Гость
15 минут
Похоже на заказное. Тепереча и киллеры без надобности.
Читать все комментарии
