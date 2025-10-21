Поваленные памятники и сломанные ограды: в Ярославле водитель устроил погром на кладбище. Видео

В Ярославле водитель разгромил кладбище Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле водитель устроил погром на Осташинском кладбище. Видео с погоста появилось в социальных сетях 20 октября.

По словам оператора, поваленные памятники и поломанные ограды он увидел на въезде в сектор № 10.

«Вот такое сегодня ночью случилось. Судя по осколкам, скорее всего, въехала машина. Повреждено около пяти-шести памятников и оград. Как шел, видать, так, не сворачивая, сюда и приехал. Максимальная огласка для решения проблемы», — сказал оператор за кадром.

Видео последствий происшествия опубликовали в социальных сетях Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что по предварительным данным инцидент произошел в 1:50 20 октября.

«Водитель, управляя автомобилем „Шевроле“, произвел наезд на ограждения и памятники, после чего скрылся с места ДТП», — уточнили правоохранители.

Сейчас личность водителя устанавливают.

Тем временем в мэрии Ярославля рассказали, что в ДТП были повреждены ограды и памятники шести захоронений.

«После установления личности водителя, он обязан возместить материальный ущерб за поврежденные надгробные сооружения родственникам усопших», — рассказали в городской администрации.