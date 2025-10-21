В Ростовской области БПЛА упали на дома, повредили стену многоэтажки и рухнули во дворы. Есть раненый

В ночь на 21 октября украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. В городе Батайск они повредили многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он добавил, что БПЛА также были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.
«В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения», — отчитался Слюсарь.
Помимо этого, обломки БПЛА упали во двор многоквартирных домов по улице Октябрьская. В домах повреждены стекла, но люди не пострадали. Затем губернатор дополнительно сообщил, что в Батайске из-за атаки БПЛА повреждены 8 легковых машин и 5 торговых павильонов. Информация о последствиях на земле уточняется.
«В Ростове-на-Дону из падения БПЛА на 2 частных дома в Пролетарском районе получил осколочные ранения житель. Прибывшая на место бригада скорой доставляет его в БСМП. На месте также оказана медицинская помощь несовершеннолетнему», — вскоре написал Слюсарь в новом посте.
В ростовском хуторе Недвиговке из-за падения дрона была повреждена линия электропередачи. Хутор обесточен, на место выдвинулись дежурные службы. Сам губернатор выехал в Батайск.
«В многоквартирном доме по Западному шоссе взрывотехники закончили обследование. Несущие конструкции дома не нарушены, поэтому специалисты разрешили жителям вернуться в квартиры.
На улице Октябрьской саперы еще продолжают обследовать территорию. Помимо торговых павильонов и автомашин, повреждения получило здание частного медцентра», — написал Слюсарь.
Он поручил местным властям оперативно организовать работу комиссии по фиксации нанесенного ущерба. Также губернатор показал фото с места ЧП. Все подробности рассказали наши коллеги из 161.RU.